Údržba bílé stopy něco stojí, příspěvků od běžkařů však mnoho nechodí. Nový projekt to chce změnit

Zima se pomalu ale jistě blíží ke konci a na horách brzy roztají i poslední bílé stopy. Běžkařské tratě samozřejmě nevzniknou jen tak, ale stojí za nimi nejrůznější kluby, spolky a příspěvkové organizace, kterým lze na tuto činnost přispět. To ovšem řada běžkařů nedělá a mnohdy ani netuší, že by měla. Vojtěch Uhlíř se proto rozhodl vytvořit speciální stránku, skrze kterou si lze jednoduše najít, jak na úpravy konkrétní běžkařské tratě přispět.

Běžkování je relativně dostupný sport. Stačí mít jen správné vybavení a bílá stopa je vždy volně otevřená. Jenže aby tomu tak bylo, je nutné se o ni starat, a to rozhodně zadarmo není. Spolky na to sice vybírají dobrovolné příspěvky, ke sbírání peněz ale přistupují různě.

Někdo prodává samolepky či známky, někde jsou zřízené DMS, někdo pracuje s QR kódy či uvádí čísla transparentních účtů. „Bohužel marketing a PR je minimální a provedení často tristní. QR kódy jsou někde na plakátech, čísla účtů jsou někdy nesmyslně uvedena v textu na webu a podobně,“ vysvětluje Vojtěch Uhlíř. Proto se – i coby nadšený běžkař – rozhodl vytvořit neziskový web PrispevkyNaBezky.cz, který podává ucelené a přehledné informace o tom, jak mohou lidé na provoz konkrétních tras přispívat.

Web jednoduše selektuje trati podle jejich umístění. Kde to bylo možné, tam Uhlíř vytvořil pro jednotlivé transparentní účty platební QR kódy, díky kterým je zaplacení běžkařského zážitku otázkou několika málo kliknutí. Návštěvníci zde najdou také seznamy organizací a odkazy na jejich webové stránky.

Mimo to došlo v nedávné době k integraci s Mapy.cz. Ty ve své zimní verzi nabízejí informace o poslední úpravě tratě a průjezdu rolbou, a nyní jsou díky propojení na vybraných vychozích bodech uvedeny i odkazy, jak na stopu přispět. Uživatelé tak díky tomu mají vše na jednom místě, pohodlně a jednoduše.

Zaslané peníze jsou využívány na financování techniky, značení, ale i personálu, který se o stav běžkařských tratích stará. Jeden kilometr upravené běžecké stopy rolbou vychází na něco málo přes 200 korun. Od běžkařů se přitom očekávají příspěvky ve výši několika málo desítek či stovek korun.

Podle Uhlíře by lepší přístupnost k platebním údajům měla zajistit větší ochotu běžkařů se na údržbě podílet – a web by mu měl tuto hypotézu pomoci ověřit. Ozývají se však i hlasy, které žádají, aby běžkaři za využívání tratí platili povinně. Zastáncem tohoto kroku je například Miloš Picek, ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava. Již dříve se nechal slyšet, že český běžkař přistupuje k placení příspěvků daleko laxněji než ti ze zahraničí.

Sám ovšem zdůrazňuje, že by povinné příspěvky nemusely být nijak vysoké. „Máme propočítáno, že aby se vybral dostatek peněz, stačilo by, aby běžkař zaplatil kolem 30 korun na den. Za desetidenní známku by šlo o částku kolem 80 až 90 korun a roční permanentka by stála asi 300 korun. Při porovnání s lyžařským sportem jde o levnou záležitost,“ řekl Picek Radiožurnálu. Je ovšem otázkou, jak by byla tato povinnost vymáhána.