Velký třesk ve Formuli 1. Proč po 20 letech končí šéf Red Bullu a znamená to, že Verstappen odejde?

Formule 1 zažívá otřes, jaký nepamatuje celé poslední desetiletí. Christian Horner, muž, který dvě dekády vedl tým Red Bull a stál za jeho přeměnou v jednoho z nejsilnějších hráčů celého startovního pole, s okamžitou platností končí. Tým to vyřešil strohým oznámením, velké fanfáry se nekonaly. Kam a jak bude Red Bull dál směřovat, nyní není jasné. A právě to může odstartovat další lavinu, v jejímž středu stojí jedna z největších hvězd motorsportu Max Verstappen.

Důvod Hornerova konce nebyl oficiálně zveřejněn. Zarytí fanoušci i experti ale tuší. Red Bull má za sebou turbulentní sezonu. Ztrácí výkonnost, propadl se v týmovém pořadí a hlavní tahoun týmu Verstappen přestává mít důvod věřit, že stáj bude i v příštích letech bojovat o špičku. Přitom právě důvěra, stabilita a výsledky jsou v prostředí F1 klíčové. Rozhodují totiž nejen setiny vteřiny, ale i dobré vztahy mezi jezdcem, šéfem a vývojovým týmem, musí mezi nimi být symbióza. A právě ta se začala v Red Bullu v posledních měsících rozpadat.

Horner navíc čelil internímu vyšetřování kvůli nevhodné komunikaci s jednou ze zaměstnankyň týmu. Podle britských médií mělo jít o opakované osobní zprávy, které údajně zahrnovaly i explicitní obsah. Red Bull ho sice loni na konci února oficiálně očistil, ale případ tím neskončil. Zaměstnankyně podala odvolání a podle BBC má záležitost pokračovat soudní cestou. Ať už bude výsledek jakýkoliv, což se dozvíme až v lednu 2026, skandál výrazně poškodil Hornerovu důvěryhodnost, a to jak uvnitř týmu, tak navenek.

After 20 years with the Team, Christian Horner departs Oracle Red Bull Racing as Team Principal and CEO.

We thank him for his tireless and exceptional work. He has been instrumental in building this Team into one of the most successful in F1, with eight Drivers‘ Championships… pic.twitter.com/9SyqjSBvEG

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 9, 2025