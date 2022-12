UFO hra na silvestra, Harry Potter i budování impéria. Jaké nejlepší deskovky nadělit pod stromeček?

Jste hraví a chcete si na Vánoce udělat radost, případně ještě hledáte ideální dárek pro soutěživé či přemýšlivé příbuzenstvo a kamarádstvo? Mrkněte na výběr devíti nejlepších deskových her, které by se letos vyjímaly pod stromečkem. Všechny vyšly v češtině, dohromady pokrývají snad každou cílovou skupinu a když to nenecháte na páteční odpoledne, ještě je seženete.

Oslovili jsme zástupce tří velkých českých deskoherních firem, aby nám prozradili tituly, které by Ježíškovi doporučili k doručení na Vánoce. Nehledali jsme přitom jen kousky z jejich vlastních skladů, ale i ty vydávané dalšími domácími společnostmi. Protože deskovky jsou zábava pro děti i dospělé, pro sólo hráče i hromadu kamarádů, chtěli jsme po nich hned tři doporučení. Na hru komplexnější či dospělejší, na titul naopak odlehčenější, no a do třetice pak na ten nejzajímavější kousek od jiného vydavatele.

Za známou společnost Albi odpovídal komunitní manažer Ondřej Poštulka, za Mindok se zapojil jeho protějšek Vladislav Kluska, výběr Blackfire Entertainment pak provedl brand manažer Michal Ekrt. Jejich volby vás vystřelí do kosmu, kouzlem vás přenesou do světa Harryho Pottera, budete v nich mluvit s duchy, ale udělají z vás třeba i ředitele zoo. A to ve hrách pro celou rodinu i osamělé stratégy, ve hříčkách na pár minut i v masivních mozkolamech klidně na tři hodiny.

Vzdušní piráti a epická impéria pro náročnější

Libertalia

„Ve hře se ujímáte pirátské posádky a podnikáte dobrodružné ,plavby‘ za kořistí. Ale pozor, vaši soupeři vám nedají nic zadarmo. Hra je vysoce interaktivní a jde hrát až v šesti hráčích. A je skvělé, že i v tomto počtu se dá dohrát ve velice příjemném čase,“ přibližuje prvního komplexnějšího kandidáta na vánoční dárek Ondřej Poštulka. Ve hře od Albi to mimochodem nejsou jen tak ledajací korzáři, ale rovnou vzdušní – však deskovka nese podtitul Piráti vzduchomoří.

Hra prvně vyšla už před deseti lety, ke kulatinám ale Albi představilo její rozšířenou edici. Hratelnost však zůstává stejně zábavná. „Je poměrně jednoduchá, ale komplexní. Vykládáte karty posádky, roli přitom hraje číslo karty i její vlastnost. Větší čísla mají šanci na výběr správné kořisti, malá čísla uplatní dřív svoje schopnosti. Zisk bodů tak ovlivňuje i vaše schopnost předpovídat chování soupeře,“ přibližuje průběh hry Poštulka.

Libertalia: Piráti vzduchomoří – Heureka/Albi

Foto: Albi

Heat

„Závodní hra může cílovou skupinu limitovat, ale podle mě je to nejlepší titul, který letos vydal nejen Blackfire, ale dost možná ta nejlepší hra, která vůbec letos vyšla celosvětově,“ říká Michal Ekrt právě z firmy Blackfire Entertainment, která patří pod společnost Asmodée, jedno z největších jmen ve světovém deskoherním průmyslu. Sama je přitom součástí ještě většího zábavního giganta Embraceru. Tedy skupiny, pod níž byste nalezli i české videoherní vývojáře z Warhorse Studios nebo Ashborne Games.

„Všichni domácí deskoherní influenceři se výjimečně shodují, že Heat se prostě povedl. Za mě osobně ta hra nemá žádnou slabinu v designu. Naopak přináší tak originální a osvěžující zážitek, že si zaslouží pozornost i u hráčů, kteří jinak motorsport obchází velkým obloukem,“ dodává manažer z Blackfire o adrenalinových závodech, které si i na jinak přísné databází BoardGameGeek dojely pro velmi vysokou osmičku z deseti možných bodů.

Heat – Heureka/Blackfire

Foto: Blackfire

Střet civilizací

Jestli se ve hrách aspoň trochu vyznáte, slůvko civilizace v přeloženém názvu už vám leccos napoví. Monumentální stolní hra pro dva až čtyři hráče z vás udělá vládce říše podobně jako třeba ve videoherní sérii Civilization. „Nabízí nepřeberné možnosti, spoustu různých národů a zcela epické hraní. Na stoly přenáší zážitek, který můžete znát právě z různých velkých strategických her na PC,“ potvrzuje Vladislav Kluska. Podobnost s tituly z obrazovek jde i do herních detailů a jednotlivých mechanismů.

„Nechybí vylepšování technologií, budování velkých měst, stavění divů, najímání armády, bránění se proti nájezdům barbarů a i bojování s ostatními hráči,“ vyjmenovává marketér Mindoku. Připravte se ale na to, že Střet civilizací je z trojice náročnějších her nejmasivnější, předpokládaná doba hraní jsou tři hodiny. Ale již staří Římané přece říkali, že jejich město nebylo vybudované za jediný den. A jak nesmazatelně se zapsalo do historie!

Střet civilizací: Monumentální vydání – Heureka/Mindok

Foto: Mindok

Harry Potter a trojice odlehčenějších deskovek

Harry Potter: Mdloby na tebe!

Od slávy mocných impérií a komplexnějších titulů se teleportujeme do světa plného magie. „Hry s licencí Harryho Pottera většinou nedopadají úplně slavně, ale Mdloby na tebe! uspokojí fanoušky i mudly. Pravidlově jsou nenáročné a zaujmou krásnými kartami – a hned osmi potterovskými kouzelnickými hůlkami. Limitem pro někoho ale může být počet hráčů, který začíná na čtyřech,“ říká zástupce Blackfire o doslova kouzelném titulu. Mimochodem, dáváte přednost Nebelvíru, Mrzimoru, Havraspáru nebo Zmijozelu?

Harry Potter: Mdloby na tebe! – Heureka/Blackfire

Foto: Blackfire

UFO: Únosy fascinujících objektů

V Albi by si potterovské koleje nevybrali, před magií tam dávají přednost veselému vesmíru: „Vítejte v mimozemské autoškole! Tahle rychlá hra vám ukáže, že unášet fantastické objekty zvládne i naprostý začátečník. Unesete traktor, farmáře nebo třeba krávu? Nejšikovnější mimozemšťan vyhrává!“ Tuto úsměvnou zápletku doplňuje stejně svěží hratelnost, podle vydavatele je UFO ideální hrou na silvestrovskou zábavu. Nezabere víc než čtvrt hodiny, hraje se v reálném čase, nejsou zde žádné tahy nebo zbytečné čekání.

UFO: Únosy fascinujících objektů – Heureka/Albi

Foto: Albi

Šestý smysl

Se snadnou hrou taktéž vhodnou pro silvestrovské oslavy (nebo až osmičlennou rodinou zábavu) přispěl i Mindok. „Šestý smysl je zbrusu nová slovní párty hra, kde se hráči rozdělí na dva týmy, každý vybere svého ducha a ten se týmu snaží dávat nápovědu k hádanému slovu. Vtip je v tom, že slovo je stejné pro oba týmy,“ zní ze záhrobí, tedy pardon, z Mindoku. A má to navíc další háček, duchové jsou nevyzpytatelní a odpoví vždy jen několika písmeny.

Šestý smysl – Heureka/Mindok

Foto: Mindok

Největší hity od konkurence ze zoo i z neznámých krajů

Kartografové

Při představě, že na ne zrovna lacinou deskovou hru začnete kreslit a psát, se o někoho mohou pokoušet mdloby (i bez zásahu kouzlem z Harryho Pottera). Jenže dnes už spousta titulů pracuje na přesně takovém principu. A nemusíte se obávat znehodnocení, samozřejmě vám dávají víc než dost prázdných karet k vyplnění. „A právě Kartografové jsou velmi povedená zakreslovací hra, která nás baví,“ hlásí Vladislav Kluska z Mindoku o hře, kterou na trh uvedly RexHry. Váš úkol je ryze kartografický, tedy zmapovat nová území a zanést je do čtvercové mapy.

Kartografové – Heureka/RexHry

Foto: RexHry

Útulná doupata

„Jako rodič volím Útulná doupata. Moc hezkou hru s krásnými ilustracemi, která by neměla chybět v žádné rodinné herní sbírce,“ vysvětluje svou volbu Michal Ekrt z Blackfire. Hra u nás vyšla díky menšímu vydavatelství BoardBros. Jak už název napovídá, hráči v ní zvelebují příbytky svých zvířátek. Nejútulnější doupě, které své obyvatele potěší nejen třeba houpacím křeslem, ale například i spižírnou plnou lahodných zavařenin, vítězí. A radost i u poražených vyvolá roztomilý hrací plán a milá atmosféra hry.

Útulná doupata – Heureka/BoardBros

Foto: BoardBros

Archa Nova

„Jednoznačně jeden z největších hitů letošního roku. Budujete zoologickou zahradu takříkajíc od píky. Kromě stavby výběhů a jejich obsazování řídíte vědecké projekty podporující rozmanitost živočišných druhů,“ přibližuje Ondřej Poštulka. Ale nenechte se zmást, zoo a zvířátka nejsou nic pro nejmenší. „Je to hra určená pro nejnáročnější hráče, ale nabízí přesně to, co tahle skupina má ráda. Komplexní hratelnost, pokročilé herní mechaniky a zajímavé téma,“ popisuje zástupce Albi titul, který vydávají protihráči z Mindoku.

Archa Nova – Heureka/Mindok