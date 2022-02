Ukrajinské zpravodajství a písně na ruské televizi. Anonymous se měli dostat už i do vysílání

Hackerská skupina Anonymous pokračuje v kybernetické válce proti ruskému režimu. Nově se podle svého vyjádření dostala do vysílacího prostoru tamní státní televize. Uvádí, že jej na omezenou dobu ovládla. Cílem bylo narušení kremlinské propagandy. Místo ní Anonymous ukázali ukrajinské vysílání, které má ruským občanům zpřístupnit necenzurované informace, jindy zase vysílali ukrajinské písně.

Spolu s touto akcí skupina napadla celkem sedm webových stránek v čele s oficiálním webem ruské federace kremlin.ru. Ten byl v době psaní článku nedostupný. Anonymous uvedli, že během posledních osmačtyřiceti hodin se jim podařilo napadnout už víc než 300 webů ruské vlády, státních médií a bank.

Některé weby zůstávají nedostupné, především z důvodu takzvaného DDoS útoku. Ten funguje na principu, že se na stránky přihlašuje najednou takové množství počítačů, které web zahltí. Tím zůstane pro všechny nedostupný. Jestli je ale vstup Anonymous do vysílání televize reálný, není aktuálně ověřitelné. Kromě samotného vyjádření skupiny koluje na internetu jako hlavní důkaz hlavně jedno video.

Kybernetickou válku Rusku vyhlásili Anonymous v pátek. Skupina ovládla internetové stránky ruské státní televize RT (Russia Today), které dočasně vyřadila z provozu. K jejím akcím se přidala řada dalších skupin se stejným cílem. Během pár hodin narostlo podle výzkumníka kybernetických hrozeb ze společnosti Trend Micro Jindřicha Karáska množství útoků směrem do Ruska víc než trojnásobně, a to prakticky z celého světa.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) February 26, 2022