Ulehčuje firmám zdravotní péči o zaměstnance. EUC teď digitalizuje prohlídky, kterými lidé procházejí

Je největší sítí ambulantních klinik v Česku, provozuje zdravotnická zařízení, lékárny, e-shop i laboratoře. Zaměstnává 2 300 zdravotníků, kteří provádějí 3,6 milionu vyšetření ročně. Síť EUC je významnou firmou ve zdravotnickém oboru a dál se rozrůstá. Aktuálně se zaměřila ještě více na firmy, pro které otevřela platformu, kde můžou řešit vše ohledně zaměstnanců a zdravotní péče. Mimo tento projekt skupina takové služby zprostředkovávala zatím pro více než 170 tisíc zaměstnanců po celém Česku.

V ostrém provozu je platforma od dubna a její součástí jsou desítky největších klientů skupiny EUC. Mezi nimi banky, obchodní řetězce i firmy s vysoce rizikovým povoláním, na druhé straně jsou pak desítky lékařů. „Postupně na zónu napojujeme další a další firmy a lékaře. Do konce roku bychom v ní rádi měli všechny naše klíčové klienty,“ dodává Vítězslav Havliš, obchodní ředitel Canadian Medical a EUC PLS.

EUC PLS je součástí skupiny EUC a zastřešuje takzvaně pracovnělékařské služby. Je to souhrn vstupních, periodických, mimořádných, výstupních a dalších lékařských prohlídek a odborných vyšetření, která mají za úkol posoudit zdravotní stav člověka už před nástupem na dané pracoviště nebo v období jeho působení na něm. Následnými prohlídkami zaměstnanci procházejí podle data nástupu do práce nebo podle úrovně rizika na daném pracovišti.

„Jedná se o preventivní programy, díky kterým mohou firmy z dlouhodobého hlediska snížit náklady spojené s nemocností svých zaměstnanců. Platforma má za úkol zvýšit efektivitu práce HR oddělení a zároveň jim poskytovat přehled o pravidelných prohlídkách,“ říká Havliš.

Část pro firmy a část pro lékaře

Nová digitální platforma funguje ve dvou rozhraních. Do jedné strany mají přístup personalisté, kteří si u každého zaměstnance můžou zobrazit osobní i pracovní údaje, data spojená s lékařskými prohlídkami i způsobilost či seznam rizik. Můžou využít grafické přehledy zaměstnanců, údaje si filtrovat a data exportovat v několika různých formátech. Systém za ně zároveň umí sám automaticky vyplnit příslušnou žádost.

Z druhé strany má do platformy přístup lékař, který může využít chytré přehledy rezervovaných prohlídek, uskutečněných vyšetření i fakturovaných výkonů. Nebo informaci o vyšetření snadno předat zpět zaměstnavateli v elektronické podobě, ale taky si například předem plánovat svoji nepřítomnost.

Běžně aktivity spojené s pracovnělékařskými vztahy zaměstnávají personální oddělení firem a vyžadují rozsáhlé papírování. Společnost EUC svůj nový projekt vyvíjela zhruba šest měsíců a říká, že díky němu lidé zvládnou během pár minut to, co by jindy zabralo hodiny administrativy. Navíc má prý služba vliv i na zaměstnance, které vede k důsledné péči o vlastní zdraví a řádné prevenci. A tím nakonec i k větší produktivitě.

Segment pracovnělékařských služeb osamostatnila skupina v roce 2020 a pojmenovala ho EUC PLS. Je největším poskytovatelem tohoto typu služeb v Česku, zajišťuje zdravotní péči pro 1 100 korporátních klientů a má přes tisíc partnerských ordinací po celé republice.

Současná digitální platforma EUC PLS má následovat dlouhodobý cíl skupiny ve zdravotnictví, kterým je podle firmy především pokročilá digitalizace. Zdravotnická skupina v posledních letech výrazně investovala do tohoto segmentu. Především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců, ale právě i do elektronizace systémů a služeb.