Ulovil dva české jednorožce a radí: Úvěrové financování je čtyřikrát levnější než ředit svůj podíl

Ušetřit čtyřnásobek a zároveň neředit vlastnické podíly by chtěl asi každý. Proč si tedy všechny startupy nevyberou venture debt?

Na to se mě ptají i naši investoři. Diví se, proč to všichni pak nechtějí v nekonečném množství a dotazují se, v čem tkví pomyslný háček. Ono je to v principu jednoduché, ale v praxi náročné, jde „jen“ o to, abychom trefili správnou situaci. Když startup nabírá kapitál, může se totiž nacházet v různých extrémních polohách.

Jakých konkrétně?

První jsou takzvané superstars, tedy startupy, které všechny VC fondy přesvědčují, aby si vzaly peníze právě od nich. V takovém případě dluhové financování nemusí nutně potřebovat a záleží na zakladateli, zda si ve vyjednávání prosadí, že část růstu bude financovat i dluhem, protože – jak jsme si říkali – je to pro něj levnější způsob. Problém ale je, že se k takovým founderům nedostaneme vždy. Někdy ani nestojí o další finanční prostředky, raisování je pro ně více strategická hra, jak se například dostat na nové trhy, kdy pro ně není tak podstatný dluh, ale jde jim spíše o správné parťáky.

Jaké jsou další úrovně firem kromě superstars?

Druhým extrémem je, když o budoucnosti startupu pochybují i současní investoři a nemají důvěru, že bude dobře fungovat. V takových případech zakladatelé de facto facto shánějí záchranné peníze. A ty my neposkytujeme. Na tuto problematiku se soustředí jiné fondy, které jdou po podstatě byznysu, po zákaznické bázi a umí si představit, že když se jim nepodaří firmu stabilizovat, rozprodají její majetek. To ale do našeho sektoru nepatří.

Je otázkou několika let, kdy podobné dluhové fondy vzniknou. Očekávám, že i ekvitní investoři si postaví svoje vlastní.

Mění se tyto typy startupů i v kontextu vývoje posledních asi dvou let, kdy zamrzl venture kapitálový trh a hodně z nich mělo problémy uzavřít další kola?

Ano, v poslední době se objevila kategorie firem, které se bojí fundraisingu, protože by dostaly takzvanou valuační penaltu. Jednoduše ještě nedorostly do dostatečné velikosti, aby dokázaly investiční kolo uzavřít s vyšší valuací než naposledy. Z tohoto důvodu vzrostla poptávka po menších a často dluhových kolech, kdy si vezmou v průměru dva až čtyři miliony eur. To jim umožní prodloužit si runway o dvanáct měsíců, do požadované valuace dorůst a tím své problémy vyřešit. Původně jsme nechtěli takové startupy financovat, ale nakonec jsme to přehodnotili a v portfoliu tvoří asi čtvrtinu ze všech.

U venture kapitálových investic většinou konec příběhu a zhodnocení nastanou u exitů, tedy při prodeji startupu. Jak je tomu u vás?

Jde o tři základní scénáře. Prvním je, že se firma dostane do zisku a dluh začne splácet z volných prostředků. Druhým je, že startup uzavře další finanční kolo, v němž dojde i na vyplacení a struktura se nastaví znovu. Třetí možností je, že se firma dostane do pozitivního provozního zisku, část peněz splácí a část refinancuje například banka, což také aktivně podporujeme, dokážeme totiž zakladatele odradit i od nevýhodných úvěrů a nastavíme podmínky tak, aby byly pro ně co nejpříznivější, například kombinací nižšího procenta úvěru a opce. Odsávat celý úrok v penězích, když firma rychle roste, je chyba, a hledáme možnosti, jak nezatížit cashflow.

Co se děje, když se firmě nedaří růst?

V portfoliu máme dvě firmy, které jsou problematické a jednou z nich je německý Vehiculum, jež skončil v insolvenci. Šlo o digitální marketplace s nabídkou operativního leasingu aut pro malé podnikatele i běžné lidi. Za každou transakci měli čtyři sta eur, což je pro každé takové tržiště sen.

Co se pokazilo?

Firma fungovala, pak ale nastaly problémy s dodávkami čipů pro automobilový sektor a se zpožděním výroby. Vehiculum si bral provizi vždy až když doručil auto zákazníkovi, tehdy se průměrný tříměsíční obchodní cyklus prodloužil na patnáct a více měsíců. V rámci insolvenčního řízení se firmu podařilo prodat jako celek, a protože jsme měli nastavené zajištění pohledávek ještě před splatností, nakonec jsme celou investici včetně jejího zhodnocení získali zpátky. I když to není ideální případ, ověřili jsme si na něm, že je náš produkt nastavený správně.

Mluvíte o tom, že se venture debt finančně vyplácí, že o něj roste zájem… proč tedy na tomto trhu kromě vás v našem regionu téměř nikdo jiný nepůsobí?

Myslím, že je otázkou několika let, kdy podobné fondy vzniknou. I ekvitní investoři nás sledují a vnímají, že náš produkt funguje a očekávám, že si postaví svoje vlastní. Osobně bych si přál, aby venture debt fondů bylo více, daleko větší potenciál vidím v budování trhu než v soutěži o podíl na něm. Navíc rizikový profil těchto fondů je jiný než u klasického venture kapitálu, což může pomáhat i samotným startupům.