Umělá inteligence bude ještě rychlejší než internet. Musíme na to reagovat, říkají investoři z Amundi

Uložit 0

Umělá inteligence hýbe světem jako málokterá technologie posledních let. Ne že by se žádné jiné neprorokovala velká budoucnost, ale často podobně rychle jako přišly, tak se na ně také zapomnělo. Nelze vyloučit, že se zase někdy vrátí, ale teď si veškerou pozornost bere umělá inteligence. Ani v jejím případě nejde o nic nového, ale teď skutečně prorazila až k běžným uživatelům a okamžitě začala měnit řadu odvětví. Velká příležitost je to také pro investory, a to v dlouhodobém horizontu, byť mnozí z nich teď těží třeba z nevídaného tempa růstu společnosti Nvidia.

Jen za poslední rok vyrostla cena akcií americké Nvidie, která vyvíjí čipy pohánějící výpočty spojené s umělou inteligencí, o více než 280 procent. Potvrzuje to, že právě tato technologie teď hýbe světem. Nvidia není zdaleka jedinou společností, jejíž akcie díky ní rostou, a je klidně možné, že v budoucnu budou hrát prim ve světě AI jiní hráči. Dlouho tento sektor sledují také ve společnosti Amundi, která je jedním z největších evropských správců aktiv.

Její experti popisují, že teď bude vše ještě rychlejší než dřív. „Poslední tři roky je jasné, že vstupujeme do nové fáze inovací. Ještě je brzy na to, abychom dokonale vykreslili obrysy této vlny, ale jasně vidíme, že zahrnuje umělou inteligenci, digitalizaci, robotiku a také takzvané čisté technologie související s udržitelností,“ vyjmenovává hlavní trendy dneška Guillaume Uettwiller, portfolio manažer fondu Global Disruptive Opportunity.

Jde o fond patřící do CPR Asset Managementu, dceřiného správce aktiv společnosti Amundi, který investuje právě do takových firem, které díky sázce na nové technologie mění své obory, potažmo životy lidí po celé planetě. Může jít o zavedené hráče nebo nováčky, kteří narušili jejich nadvládu. V posledních zhruba 250 letech jsme mohli pozorovat několik klíčových technologických průlomů, které zažehly vlnu inovací.

Foto: Amundi Vafa Ahmadi a Guillaume Uettwiller z Amundi

V 18. století to byly první továrny a průmyslová revoluce, o šedesát let později parní lokomotivy, pak elektřina a spalovací motory. V 50. letech minulého století došlo k masovému rozvoji letectví a v 90. letech zažehl revoluci příchod internetu. Po třiceti letech zasáhl internet asi šedesát procent světové populace, tedy zhruba pět miliard lidí, a teď pomalu nastupuje další vlna symbolizovaná již zmíněnou umělou inteligencí nebo čistými technologie.

Klíčovým faktorem je přitom skutečnost, že každá další revoluce je rychlejší než ta předtím. „Rychlost a tempo přijetí umělé inteligence bude určitě rychlejší než nástup internetu. Telefonu trvalo 75 let, než dosáhl na 100 milionů uživatelů. Internetu to trvalo sedm let, TikTok to zvládl za devět měsíců a ChatGPT za pouhé dva měsíce,“ připomíná Vafa Ahmadi, ředitel tematických aktiv CPR Asset Managementu.

S kolegy v rámci fondu Global Disruptive Opportunity vše bedlivě sledovali. Spustili ho už v roce 2017 a do firem, které se věnují pokročilé práci s daty včetně strojového učení nebo umělé inteligence, tak investují několik let. Přesto portfolio manažer přiznává, že rychlost, s jakou mezi uživatele přišli textový generátor ChatGPT od OpenAI a spol., zaskočil i jeho.

Pro některé firmy vzniknou příležitosti k růstu, jiné zastarají a jejich místo zaujmou nové.

„Koncept umělé inteligence není nový, existuje už pětasedmdesát let. Sledujeme celou oblast dlouho, ale tempo růstu uživatelů AI aplikací pro spotřebitele, jako je ChatGPT, bylo ohromující. V revoluci spojené s umělou inteligencí to byl významný milník a dnes je již zcela jasné, že vstupujeme do nové kapitoly v rámci této technologie a spotřebitelé, vláda a společnosti musí přehodnotit každý proces, který se díky umělé inteligenci může změnit,“ říká Uettwiller.

Fond CPR Global Disruptive Opportunities, zkráceně CPR Disruptive, má aktuálně ve správě přes čtyři miliardy eur (přes sto miliard korun), přičemž jen čeští investoři do něj vložili téměř pět miliard korun. Jelikož se jeho portfolio manažeři snaží sázet na firmy a technologie, které nebudou jen rychlokvaškami, doporučují spíše dlouhodobý investiční horizont.

Od svého založení má tento fond kumulovanou výkonnost růstu přes 89 procent, přičemž od začátku letošního roku si připsal do plusu přes jedenáct procent. V portfoliu CPR Disruptive je několik desítek firem, přičemž největší váhu měly v uplynulém roce akcie Microsoftu, Mastercard, Palo Alto Networks či Amazonu.

Zachytit nástup nových technologií je důležité logicky také pro investory, kteří mohou vše ještě zrychlit a zároveň na tom vydělat. „Inovace vždy vytvoří nové trhy a naruší stávající. Pro některé firmy vzniknou příležitosti k růstu, jiné zastarají a jejich místo zaujmou nové. Naší úlohou jako investorů je podívat se přes současný nadšenecký humbuk a pokusit se skutečně pochopit to hlavní, co z této nové vlny vyplývá, odhadnout další vývoj a udělat zásadní změny v našich portfoliích,“ dodává Vafa Ahmadi.