Umělá inteligence Googlu v iPhonech? Apple dohání konkurenci a možná zvolí cestu Samsungu

Na začátku roku ukázal zřejmě nevyhnutelnou budoucnost mobilních telefonů Samsung, když představil hlubší zapojení systémů umělé inteligence (AI), které pomáhají třeba s upravováním fotografií nebo překladem zpráv. Očekává se, že podobný krok do světa umělé inteligence, a pravděpodobně nejen v telefonech, letos oznámí také Apple. Ten sice pracuje na vlastních modelech AI, řadu nových funkcí by mu ale mohla zajistit umělá inteligence od konkurenčního Googlu.

Apple chce systémem umělé inteligence Gemini od Googlu pohánět nové funkce, které má mít nová generace iPhonů, potažmo operačního systému, který je pohání, píše agentura Bloomberg. Představení softwarových novinek spojených mimo jiné s umělou inteligencí se očekává na tradiční vývojářské konferenci Applu letos v červnu. Kromě Googlu měl přitom technologický obr z Cupertina jednat také s další přední firmou aktuálního rychlého rozvoje generativní umělé inteligence, OpenAI.

Případná dohoda mezi Applem a Googlem by stavěla na již existujícím partnerství firem v oblasti internetového vyhledávání. Alphabet, mateřská společnost Googlu, ročně Applu platí miliardy dolarů za to, že je v jeho internetovém prohlížeči Safari výchozím vyhledávačem právě Google. Firmy ovšem kvůli tomu ve Spojených státech žaluje tamní ministerstvo spravedlnosti a je možné že by pozornost antimonopolních úřadů přitáhla i smlouva kolem spolupráce v oblasti umělé inteligence.

V lednu už chytré telefony poháněné umělou inteligencí představil Samsung, hlavní konkurent Applu na poli smartphonů. Jihokorejský technologický gigant se přitom rozhodl jít cestou, kterou by nyní mohl následovat i Apple. Samsung do značné míry spoléhá na vlastní model generativní umělé inteligence nazvané Gauss, ale prim při představování nových funkcí hrál Google, se kterým spolupracuje na řadě AI funkcí.

Pro Google by příchod umělé inteligence Gemini na zařízení Applu znamenal možnost ukázat vlastní produkt další obrovské mase potenciálních uživatelů. Na světě je totiž aktuálně přes dvě miliardy aktivních zařízení od Applu, které by navíc představovaly jedinečný zdroj dat pro další trénování umělé inteligence Googlu. Ten přitom v rámci svého systému Gemini nedávno pozastavil možnost tvorby obrazů s osobami, protože začal generovat historicky nepřesné snímky.

Apple podle Bloombergu plánuje v iOS 18, nové verzi svého operačního systému, představit i nové funkce založené na vlastních modelech AI. Taková rozšíření se ale mají týkat jen operací, o které se stará hardware daného zařízení. Pomoc Apple hledá v souvislosti s funkcemi, které běží přes cloud a vyžadují velký výpočetní výkon, jako je tvorba obrazů nebo generování textu. Stejný přístup zvolil také Samsung.

Snaha Applu najít v oblasti generativní umělé inteligence partnera tak možná ukazuje, že firma samotná zatím v tomto směru není tak silná. Apple vlastní velký jazykový model, tedy systém, který pohání programy generativní AI, testuje od začátku minulého roku. Podle zaměstnanců, se kterými mluvila agentura Bloomberg, ale ve srovnání s konkurencí zaostává, a proto se spojení s jinou firmou zdá jako logická cesta.