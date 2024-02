Umělá inteligence je už všude. V telefonu, ale i lednici s kamerou, říká ředitel mobilní divize Samsungu

Uložit 0

Bojíte se umělé inteligence? Nebo se naopak nemůžete dočkat každého nového programu, který ji nabídne? Ať chceme nebo ne, umělá inteligence je všude kolem nás a často o ní ani nevíme. Doporučuje nám playlisty, napovídá slova při hledání na internetu nebo dokresluje míč letící na bránu, abychom ho v televizi lépe viděli. Přesně na tyto věci, které zjednodušují a zpříjemňují lidem život, se zaměřují při použití AI i v Samsungu. „Když to zkusím hodně zjednodušit, tak se snažíme umělou inteligenci dostat do co nejvíce zařízení, a to tak, aby to bylo intuitivní,“ vysvětluje nový trend ředitel mobilní divize Samsungu Tomáš Balík.

„Vidíme třeba, že si lidé na mobilech hledají, co vidí na internetu – hezké boty, nějaký objekt nebo budovu. Díky funkci Zakroužkuj a vyhledej u modelů S24 už ty věci nemusí fotit a zadávat někam přes Google. Zakroužkují to a na stejné obrazovce vidí, co to je. A když jsou spokojení, kliknou dolů a jedou dál,“ popisuje příklad využití AI Balík, který byl hostem nového dílu podcastu BrandStories, vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify, Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

Ještě častěji ale uživatelé telefonů používají umělou inteligenci při focení a postprodukci fotek, a proto se na ni firma intenzivně zaměřuje. Podle Balíka začnou s přicházející sezónou dovolených lidé v mobilech také více využívat umělou inteligencí poháněný překladač z různých jazyků.

Úkolem Samsungu je teď podle Balíka dostat AI do co nejvíce zařízení. „Například lednice už umí zabudovanou kamerou rozpoznat 33 potravin, které snímá a vymyslí vám s každou recept. Podobně varné desky, pračky nebo televize. Do všeho, co se vyrábí, se už dává nějaká část umělé inteligence,“ popisuje Balík.

Nákupní seznam za vás zatím lednice nesestaví, ale dokáže už z výrobků uvnitř třeba přečíst trvanlivost. Stejně tak podle něj umělá inteligence v moderních televizích předpovídá a dopočítává let míče ve fotbale nebo puku v hokeji, aby lidské oko mělo co nejlepší pohled i na tak rychle se pohybující objekt.

Největší výzvou je teď ale podle Balíka edukace uživatelů. Někteří se AI bojí, jiní ani netuší, že mají funkce, které jim usnadní život, jen klik daleko. „Já vždy říkám: když někomu něco vysvětlujete, vezměte si někoho, kdo není z oboru. Vysvětlete to někomu, kdo o tom opravdu vůbec nic neví, a jestli to pochopí, tak to můžete pustit ven,“ usmívá se Balík a s nadsázkou dodává, že to musí být tak snadné, aby to pochopila i jeho babička.

