Umělá inteligence najde nejlepší shodu ve firemní kultuře. Český startup využívají i DoDo či STRV

Algoritmus, který využívá umělou inteligenci a chytrou psychometrii, kdy k výpočtům zkoumá 343 datových bodů, testování společných hodnot či osobností. Cíl? Pomoct lidem najít zaměstnavatele, u kterého v co možná nejvyšší míře zapadnou do firemní kultury. Takový nástroj poslední dva roky vyvíjí český startup Supertalent a na jeho cestě mu nyní pomohli také investoři.

Dva a půl milionu korun do Supertalentu vložil andělský fond Depo Ventures a podpořil jej také nejstarší startupový akcelerátor u nás StartupYard. Současné kolo zatím není uzavřené, ve hře jsou podle vyjádření i další investoři z Evropy nebo Spojených států, kde chce mladá firma prorazit také.

Trendem na trhu práce totiž je, že i když nezaměstnanost během pandemie koronaviru nevzrostla, lidé se přesouvali na nové pozice v nebývalé míře. Jak pro CzechCrunch popsala personalistka Martina Koláčková, firmy si za to mohou v konečném důsledku samy. I to je částečně důvodem, proč Supertalent vznikl.

„Chceme postavit produkt, který zásadně promění hledání práce. Nehledejme budoucnost v pracovních portálech a životopisech, ale v úplně jiném přístupu. Technologie v našem budoucím pojetí nabízí neuvěřitelné možnosti, jak pomoct lidem najít si vysněnou práci, kde budou spokojení, angažovaní a docenění,“ říká zakladatel a ředitel Supertalentu Tom Zrubecký.

Foto: Supertalent Zakladatel a ředitel Supertalentu Tom Zrubecký

Supertalent aktuálně registruje přes 15 tisíc kandidátů a přibližně 120 firem, z těch českých jde například o STRV, DoDo, Mews, Manta, AhoyConnect, Rossum či Smartlook. Celkem si přes platformu doposud našly práci desítky lidí, přičemž zahrnuje také systém na dlouhodobý sběr zpětné vazby od náborových manažerů i kandidátů, který sleduje jejich spokojenost.

„Všichni víme, že současný proces náboru zaměstnanců není efektivní a je potřeba jej vylepšit. Vidíme, že je v tomto odvětví velký prostor pro inovace, a věříme, že Supertalent je to správné řešení. Už první měsíce a čísla po spuštění platformy nám dávají za pravdu, nyní se poohlíží po americkém trhu a my chceme být u toho,“ říká Jan Krahulík, partner fondu Depo Angels.

Zrubeckého k vlastnímu startupu přivedla osobní zkušenost, kdy si při hledání práce před dvěma lety chtěl vytvořit profil, který by mu na základě osobních hodnot a preferencí pomohl najít společnosti, v nichž by nejlépe zapadl do jejich firemní kultury. A protože takovou funkci nenabízel žádný z portálů, rozhodl se postavit vlastní. V roce 2020 spojil síly s Luďkem Mohrem a Tomášem Hrdličkou a sami do rozjezdu firmy investovali přes pět milionů korun.

Pro Zrubeckého přitom nejde o první podobnou zkušenost. Svoji kariéru začal v poradenské společnosti PwC, kde se v technologickém oddělení z juniora vypracoval na vedoucího konzultanta pro blockchain. Následně se přesunul do Creative Docku, pro nějž ve Švýcarsku stavěl startup na klíč. Následný vývoj jej přivedl k vlastnímu startupu.

„Jedna z největších odlišností od ostatních podobně zaměřených startupů je jejich vlastní systém na propojování zájemců a firem. Na systému pracovali téměř dva roky a stále ho vylepšují. I proto se ve srovnání s konkurenci dokážou dostat na jinou úroveň relevance kandidátů přihlášených na pozice,“ popisuje Krahulík.

„Tržní průměr se pohybuje pouze kolem 20 procent, kdežto u Supertalentu je toto číslo 68 procent. To zásadně mění způsob, jakým firma přistupuje k hledání kandidátů, kdy již nemusí procházet desítky a desítky životopisů, jen aby jich 80 procent obratem založili jako nerelevantní. V případě Supertalentu jich dostane násobně méně, ale zato s velkou relevancí jak na roli jako takovou, tak pro osobní shodu s firemní kulturou,“ uzavírá Krahulík.