Umělá inteligence natrénovaná na milionech EKG odhalí infarkt dopředu. Tvůrci získali 200 milionů

Uložit 0

Vede boj proti kardiovaskulárním chorobám, které jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí, přičemž většinu z nich způsobuje infarkt. Slovenský startup Powerful Medical dokáže i díky umělé inteligenci porovnat EKG s miliony předchozích záznamů, což umožňuje okamžitou diagnózu pacienta. Akutní infarkt tak dokáže odhalit o tři hodiny dříve než současné modely. To zaujalo Evropskou radu pro inovace, která mu poskytne téměř dvě stě milionů korun.

Zainvestovaný startup: slovenský Powerful Medical

Kdo investuje: Evropská rada pro inovace (EIC), která má rozpočet přes deset miliard eur (250 miliard korun) na podporu inovací, technologického transferu i financování startupů.

Kolik: EIC startupu udělila grant ve výši 2,5 milionu eur spolu s investicí pět milionů eur (v přepočtu dohromady 190 milionů korun).

Kolik již startup získal celkem: V roce 2022 uzavřel investici ve výši 150 milionů korun i od české společnosti BPD Partners, jež spravuje peníze někdejších majitelů uhelné společnosti Czech Coal Jana Dobrovského, Petra Pudila a Vasila Bobely.

Co startup dělá: Platforma startupu pro interpretaci EKG s názvem PMcardio umožňuje lékařům a zdravotnickým pracovníkům odhalit nejožehavější typ infarktu spolu s 38 dalšími srdečními abnormalitami. Podle jejích zakladatelů jde o jediný certifikovaný lékařský přístroj na světě, který využívá umělou inteligenci k digitalizaci a interpretaci EKG záznamů. Aplikace během několika sekund porovná obraz jakéhokoli dvanáctisvodového EKG s miliony předchozích záznamů pacientů, což umožní okamžitou diagnózu pacienta.

Jaké jsou výsledky: Startup již oskenoval téměř jeden milion EKG a kvůli společenským námitkám vůči využívání umělé inteligence ve zdravotnictví jsou pro něj klíčová data z výsledků mezinárodních klinických studií, kterých se účastní stovky zdravotnických zařízení a desítky tisíc pacientů. Ty měly ukázat, že PMcardio dokáže odhalit akutní srdeční infarkt o tři hodiny dříve a s dvojnásobnou citlivostí než současné metody.

Zakladatelé: bratři Martin a Robert Hermanovi

Proč je to zajímavé: „Vliv naší technologie se neomezuje pouze na okamžitou léčbu infarktu, ale zasahuje i do budoucího zdraví pacientů. Modely umělé inteligence, které vyvíjíme, se zaměřují na screening srdečního selhání na základě EKG, a to již u asymptomatických pacientů, kteří přicházejí na běžnou prohlídku ke svému praktickému lékaři. To jim dává šanci na zdravější a delší život,“ komentuje spoluzakladatel Powerful Medical Robert Herman.

Na co startup plánuje využít investici: Na rozšíření svého působení v rámci zemí Evropské unie i na expanzi do Spojených států.