Miliardáři Dobrovský, Pudil a Bobela věří umělé inteligenci. Investují do firmy, která umí číst EKG

Nasazování umělé inteligence ve zdravotnictví je téma, které přitahuje velkou pozornost. Slovenský startup Powerful Medical je v něm poměrně daleko, získal už dokonce evropskou certifikaci pro svůj digitální nástroj, který umí digitalizovat a posuzovat záznamy EKG. Peníze do něj nyní poslaly česká skupina BPD Partners nebo investiční platforma Crowdberry.

Zakladateli společnosti Powerful Medical jsou bratři Martin a Robert Hermanovi. Jejich ambice je jasná – s pomocí strojového učení a umělé inteligence pomoci lékařům rychle a přesně rozpoznat kardiovaskulární choroby. Vyvinuli k tomu i speciální aplikaci, která dokáže digitalizovat EKG záznamy, porovná je s miliony jiných případů a na základě toho pomůže stanovit diagnózu a také během několika sekund doporučit léčbu. Rychlost je klíčová třeba u infarktů.

Jejich nástroj PMcardio už získal evropskou licenci, o totéž aktuálně usilují i u amerického lékového úřadu FDA. „Aplikace bude oficiálně uvedena na trh začátkem roku 2023, už teď zaznamenáváme velký zájem. Potvrzuje to fakt, že pilotní verzi naší digitální platformy využívá mezinárodně víc než dvanáct tisíc zdravotníků,“ řekl Martin Herman, šéf Powerful Medical.

Na to, aby mohl s bratrem firmu dál budovat, nyní získal 6,2 milionu eur, v přepočtu zhruba 150 milionů korun. Mezi jeho investory jsou i známá jména české podnikatelské scény – společnost BPD Partners, která spravuje peníze někdejších majitelů uhelné společnosti Czech Coal Jana Dobrovského, Petra Pudila a Vasila Bobely.

Bobelův syn Tomáš, který má v BPD na starost právě sekci zaměřenou na investice do medicínských projektů, k tomu pro CzechCrunch řekl, že projekty využívající umělou inteligenci, jako to dělá Powerful Medical, jsou budoucností zdravotnictví. „Kvalitní a dostupnou zdravotní péči, včasnou diagnostiku a prevenci při využití možností AI považujeme za dobrou příležitost, jak můžeme vložit část našich peněz do budoucnosti a zdraví nás všech,“ upřesnil.

Tomáš Bobela také připomněl, že BPD Partners se i dosud investičně zaměřovali právě na startupy věnující se diagnostice, byť na jiném základu než jak to činí Powerful Medical. V jejich portfoliu je například známá medicínsko-technologická firma Diana, která na sebe upozornila v době covidové pandemie díky vlastním PCR testům.

Foto: Barbora Mráčková/Post Bellum Podnikatel Jan Dobrovský

Kromě BPD vložili aktuálně do Powerful Medical peníze také investiční platforma Crowdberry, fond Venture To Future Fund a několik andělských investorů. Jeden z nich je třeba prezident mezinárodního think tanku Globsec Robert Vass. Startup, který vznikl v roce 2019, chce nově nabyté prostředky využít hlavně na expanzi do Velké Británie, Německa, Švýcarska a Rakouska. V rámci EU nyní probíhá pilotní projekt, v němž se ke spolupráci s Powerful Medical mohou přihlásit zdravotníci.

Kromě toho Slováci pracují na dalších byznysově-výzkumných linkách, chtějí například pomoci lékařům předvídat riziko úmrtí a stanovit léčbu u pacientů, které trápí selhávání srdce. „Také pracujeme na algoritmech, které budou umět z EKG předpovědět riziko akutního infarktu. Tímto způsobem naše aplikace přispěje k mnohem efektivnějšímu managementu této časté komplikace,“ připomněl Robert Herman, který je hlavním lékařem Powerful Medical.

Společnost dává nyní práci padesáti lidem, a to převážně v kancelářích v Bratislavě, v Izraeli, v Británii a v belgickém městě Aalste, kde spolupracuje s jedním z největších kardiologických center v Evropě OLV Hospital. V plánu je samozřejmě i vstup do USA.