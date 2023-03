Umělá inteligence zásadně zrychlí vědu, pomáhá ale i zločincům, říkají Pěchouček s Rehákem

Martin Rehák a Michal Pěchouček spolu založili a před deseti lety úspěšně prodali firmu Cognitive Security. Šlo o průkopnický počin – jednak se díky tomu stali legendami zdejší startupové scény, protože na straně kupujících nestál nikdo menší než technologický obr Cisco, jednak už tehdy hodně spoléhali na umělou inteligenci. Ostatně právě v jejím vývoji a praktickém užití patří oba k absolutní světové špičce. „V oblasti umělé inteligence působí v Česku řada lidí, kteří jsou ve světě slavní,“ říkají v nové epizodě CzechCrunch Podcastu.

Cognitive Security vzniklo původně jako univerzitní projekt, ostatně právě na katedře ČVUT se Pěchouček s Rehákem potkali – prapůvodem startupu byl výzkumný projekt financovaný americkou armádou. Velmi zjednodušeně šlo o využívání umělé inteligence a strojového učení k odhalování kybernetických útoků na počítačové sítě.

A jestliže dnes se zkratkou AI ohání skoro každá služba či startup, před deseti lety, když se tím zakladatelé pražského podniku chlubili, působilo to spíš úsměvně.

Michal Pěchouček zůstal od té doby věrný své akademické dráze a na ČVUT působí jako vedoucí Centra umělé inteligence, drží také titul profesora. O umělé inteligenci pravidelně přednáší a téma popularizuje. Ani byznys ale neopustil, je technickým ředitelem antivirové společnosti Gen, která vznikla fúzí Avastu s americkým NortonLifeLockem, stál navíc u zrodu firmy Blindspot AI, jež na sebe upozornila při prezidentských volbách, kdy její systém dokázal spolehlivě předpovědět výsledek.

Zatímco Pěchouček opustil Cisco nedlouho po akvizici Cognitive Security, Martin Rehák v kolosu ze Silicon Valley zůstal až do konce roku 2018. A pak rozjel svůj druhý a znovu mimořádně úspěšný startup – Resistant AI pomáhá bankám a pojišťovnám odhalovat podvodníky nebo zfalšované dokumenty. Firma už získala přes 400 milionů korun od investorů, jako jsou Google Ventures, Seedcamp nebo Credo.

Umělá inteligence, které se oba dlouhodobě věnují, se v posledních měsících stala ústředním tématem mnoha debat. Způsobila to mimo jiné společnost OpenAI, jež pro veřejnost uvolnila jazykový nástroj ChatGPT, už dřív byly navíc k dispozici obrazové generátory jako Dall-E nebo Midjourney. Překvapilo Pěchoučka s Rehákem to, co dnes umělá inteligence dokáže?

„Nepřekvapilo mě, co dokáže. Překvapilo mě, kolik lidí to začalo používat. To je velká věc,“ řekl v novém díle CzechCrunch Podcastu Michal Pěchouček. Odkazoval se na to, že ChatGPT už dnes počítá celosvětově uživatele ve stovkách milionů. Zároveň podle Martina Reháka mánie, kterou vyvolal ChatGPT, zahaluje debatu o jiných částech umělé inteligence.

Dodal, že očekává, že umělá inteligence celkem zásadně začne posouvat například vědecký výzkum, protože pomůže badatelům dosahovat nových výkonů. „Věda se bude automatizovat, vědci budou své výzkumy a výsledky generovat mnohem rychleji.“ Není podle něj ale na místě mít nyní obavy z takzvané obecné umělé inteligence. „Stát se to může, neexistuje silný argument, proč by superinteligence nemohla nastat, ale cesta k tomu bude ještě dlouhá a složitá.“

Česká republika je i díky působení Reháka s Pěchoučkem v oblasti výzkumu umělé inteligence velmi silná. Zdejší akademické sféře by prý ale prospělo víc odvahy a snahy zkoušet se prosadit v byznysu, jako to udělali před patnácti lety oni. „Co se týče kyberbezpečnosti a AI, je Praha jednoznačně na světové mapě,“ připomíná ovšem Rehák. Bylo by podle něj ale dobré, kdyby bylo Česko otevřenější a mohlo sem přicházet víc zahraničních pracovníků.

V bezpečnosti je pak už přes rok patrné, že kriminálníci ve velkém nasazují nástroje postavené na umělé inteligenci a snaží se obelhat jak banky, tak i jednotlivé uživatele. ChatGPT možnosti zločinců dále akceleruje.

A jelikož u vzniku jejich byznysových kariér byly tak trochu armádní peníze, nemohlo nedojít na téma umělé inteligence a jejího využití ve válčení, což názorně ukazuje konflikt na Ukrajině. „Spousta vojenských taktik a postupů je dneska nepoužitelných,“ zdůraznil Martin Rehák s tím, že moderní technologie zcela změnily to, co se bojuje. Michal Pěchouček k tomu dodal: „Nové investice budou od teď vznikat ve spolupráci obranného průmyslu se státy a právě se startupovým světem.“

