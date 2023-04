Umělec Aj Wej-wej se inspiroval Monetem. Jeho monumentální Lekníny vytvořil z kostiček lega

Čínský umělec a příležitostný aktivista Aj Wej-wej představil v londýnské galerii Design Museum rozsáhlou výstavu s názvem Smysluplnost, ve které se poprvé v historii své tvorby soustředí na design. Je tvořena pěti velkoformátovými instalacemi sestávajícími z tisíců malých objektů a také patnáct metrů dlouhým obrazem, který je odrazem známého Monetova plátna Lekníny. Aj Wej-wej se však rozhodl, že ho replikuje s využitím kostiček lega. Na obraz jich padlo celkem 650 tisíc.

Výstava jednoho z nejznámějších konceptuálních výtvarníků současnosti je zároveň na půdě Anglie jeho největší za posledních osm let. K vidění jsou na ní díla, která dosud nebyla nikde jinde vystavena. Jsou rozprostřena nejen ve vnitřních prostorách galerie, ale také v jejích venkovních částech. Srdcem Smysluplnosti je série pěti instalací tvořených objekty, které umělec sbíral už od 90. let.

Aj Wej-weje totiž dlouhodobě fascinují artefakty, které jsou ukázkou své doby. Ať už jde o porcelánové sošky, nástroje z doby kamenné, nádoby na čaj a víno nebo soudobé kostičky lega. Ze všech zmíněných artefaktů umělec vytvořil díla, jejichž prostřednictvím chce diváky seznámit se staletími lidské vynalézavosti.

Foto: Ed Reeve / Design Museum Umělec Aj Wej-wej

Hlavní pozornost Aj Wej-wej upřel právě na kostičky lega. Z kostek, které mu v průběhu let darovali lidé z celého světa, poskládal jedno dílo s názvem Lego incident. Nejvíce ale veřejnost upoutal obraz z lega inspirovaný momumentálními Lekníny od francouzského impresionisty Clauda Moneta. Dílo nazval Lekníny #1 a v délce 15 metrů jím zabírá celou jednu stěnu galerie. Umělec z lega tvořil již v minulosti, například portréty politických vězňů. Ale tentokrát jde o největší instalaci, kterou s pomocí tohoto média poskládal.

V původním obraze Monet zachytil lekníny vznášející se na jezírku v jedné ze zahrad jeho rodného města Giverny nedaleko Paříže. Na díle pracoval 12 let a podařilo se mu na něm zachytit klid přírody. Aj Wej-wej tuto scénu vytvořil znovu, akorát v ní zcela zanikly tahy štětcem a působí spíše jako pixelový obraz. Stejně jako původní malba tak odráží realitu, v Aj Wej-wejově pojetí jde akorát o digitální svět.

Součástí Leknínů #1 je ale něco navíc. Umělec do díla zakomponoval tmavý portál, který symbolizuje jeho pobyt v nuceném vyhnanství v 60. letech. Jeho otec, básník Aj Čching, byl totiž označen za nepřítele státu a společně byli vyhnáni do provincie Sin-ťiang, kde žili v podzemním obydlí. Součástí obrazu je tak trhlina do Aj Wej-wejovy minulosti, kterou poznamenal čínský komunistický režim.

„Náš svět je komplexní a řítí se vstříc nepředvídatelné budoucnosti. Proto je pro jedince naprosto zásadní, aby si našel svůj vlastní jazyk pro vyjádření svých prožitků. Bez osobního narativu postaveného na vlastní historii a vzpomínkách ztrácí umělcovo vyprávění svou kvalitu,“ popisuje Aj Wej-wej. Jeho dílo je na jednu stranu osobní, protože reflektuje skutečný prožitek, na druhou stranu je odosobněné, jelikož pro něj využil modulární, průmyslově vyrobené lego kostky.

Kromě dalších čtyř velkoformátových instalací, mezi nimiž se nachází jedna poskládaná z 200 tisíc drobných porcelánových kuliček, které byly vytvořené v období dynastie Song, či plocha zaplněná čtyřmi tisíci nástroji, jsou v galerii k vidění také další desítky menších objektů a děl z Aj Wej-wejovy dílny. Například urna z dynastie Han s logem Coca-Cola nebo socha iPhonu vysekaná z nefritové sekery. Výstava běží do 30. června.

Foto: Ed Reeve / Design Museum 15 metrů dlouhý obraz doprovází ještě jedna instalace z lega