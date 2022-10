Od roku 2014 pořádá lidskoprávní hnutí Amnesty International ČR podzimní prodejní výstavu s názvem Art for Amnesty, která je poskládaná z děl darovaných samotnými umělci. Výtěžek z prodeje pak hnutí využívá na boj proti bezpráví a ochranu lidských práv. Letošní výstava, která proběhne v galerii NoD v Dlouhé ulici v Praze, začne vernisáží 25. října v 18 hodin a její součástí bude tichá aukce vystavených děl.

Projekt Art for Amnesty úspěšně propojuje umělce ze všech oborů, aby mohli prostřednictvím své tvorby podpořit činnost Amnesty International. Umění totiž odjakživa sloužilo jako prostředek ke komunikaci, spojovalo lidi, pomáhalo budovat identitu a stalo se i důležitým prvkem během revolucí. Art for Amnesty tak odkazuje právě na tuto stránku umělecké tvorby.

Letos se do projektu Art for Amnesty zapojila celá řada současných českých a slovenských umělců, mezi nimi například Krištof Kintera, v jehož tvorbě se odráží jeho osobitý smysl pro humor, jakož i jeho pohled na současnou konzumní společnost, kontroverze vzbuzující Pasta Oner, z graffiti scény vycházející Jan Kaláb, fotograf Robert Vano nebo mladá umělkyně Klára Sedlo, jež ve svých dílech mísí symbolismus, realismus a pop art.

„Zájemci mají na výběr z opravdu jedinečných děl a zároveň koupí podpoří dobrou věc. V neposlední řadě se díla od našich významných umělců dají považovat za výhodnou investiční příležitost. Kupříkladu Krištof Kintera, Pasta Oner nebo Jan Kaláb se dlouhodobě řadí mezi nejprodávanějším současné umělce,“ říká koordinátorka projektu Andrea Houšková z Amnesty.

Foto: Pasta Oner Obraz Thief od Pasty Onera

Díla se budou dražit během tiché aukce, která umožňuje, aby se dražilo současně více předmětů, aniž by byly příhozy zájemců oznamovány vyvolávačem. Milovníci umění tak budou mít příležitost rozšířit svou sbírku a zároveň tím podpořit aktivity hnutí. Během loňské tiché aukce dražba děl dosáhla hodnoty 298 100 korun.

Motivace zapojených umělců k darování svých děl jsou různé. Pasta Oner se například ohlíží za politickým vývojem našeho státu. „Žiju v zemi, která má z minulosti bohatou zkušenost s porušováním lidských práv komunisty a jejich přívrženci. Myslím, že je naší povinností pomáhat tam, kde jsou lidská práva stále omezována.“

„Nespravedlnosti, které se ve světě dějí, jsou děsivé a v jednotlivci vyvolávají pocit bezmoci. Je podle mě ohromně důležité mít někoho, kdo se postaví za základní lidská práva a jejich dodržování napříč celým světem. Někoho, kdo spojí statisíce hlasů do jednoho: Tohle je špatné, a vy to víte! Nebudu moc přehánět, když řeknu, že existence Amnesty mi dává určitou víru v lidstvo a dobro,“ říká ke své motivaci Klára Sedlo.

Výstava potrvá od úterý 25. října do neděle 30. října 2022. „Esencí projektu Art for Amnesty i jeho každoroční podzimní prodejní výstavy je společný boj proti bezpráví, se kterým nám štědří čeští umělci a umělkyně pomáhají. Velmi si vážíme jejich pomoci i proto, že víme, že to řada z nich nemá existenčně vůbec jednoduché,“ dodává ředitelka české Amnesty Linda Sokačová.

Amnesty International je nezávislé, apolitické, lidskoprávní hnutí monitorující porušování lidských práv a svobod. Zastává se utlačovaných, vězňů svědomí, nespravedlivě pronásledovaných a vede akce proti bezpráví. Hnutí Amnesty na svůj výzkum stavu lidských práv ani své akce nepřijímá prostředky od vlád ani států a uplatňuje přísná pravidla pro přijímání finančních darů.