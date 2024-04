Unikátní LEGO socha ze Super Maria uchvátila Prahu. Zadání znělo vytvořit něco nezapomenutelného, říká tvůrce

Uložit 0

Každý se s ní chtěl vyfotit. A každý snadno mohl. Obrovitánská LEGO socha Bowsera – úhlavního nepřítele z oblíbené videoherní série Super Mario – byla minulý víkend na pražském Comic-Conu jednou z největších atrakcí. Díky jejím rozměrům to platilo doslova. Kdokoliv na stánek společnosti LEGO přišel, mohl navíc s Bowserem zapózovat a odnést si snímek z fotoautomatu jako nesmazatelnou památku. Svůj úkol tak socha splnila. „Dostali jsme krásné zadání. Vytvořit něco nezapomenutelného,“ popisuje její designér Lubor Zelinka.

Comic-Con Prague 2024 minulý víkend přilákal 27 tisíc fanoušků filmů, seriálů, komiksů, her – a také stavebnic LEGO. Plastové kostky svou hravostí do zábavou překypujícího programu akce v O2 universu dokonale pasovaly. A už pátý ročník popkulturního svátku spojení značek Comic-Con a LEGO ještě posílil. Kromě výstavy LEGO soch ze Star Wars v životní velikosti představil i jedno gigantické lákadlo. Krále Koopů Bowsera!

Jestli tohohle dračího želváka neznáte, tak vás asi minula videoherní ikona Super Mario. Bowser je totiž Mariovým úhlavním protivníkem. „A při stavbě jeho obří sochy jsme chtěli zprostředkovat ten pocit, jako má Mario, když se s ním utká. Abyste si řekli: ‚Ty jo, to bude těžkej souboj!‘,“ popisoval na Comic-Conu designér Lubor Zelinka, jenž pro LEGO právě podobně úchvatné sochy tvoří.

Když jsme Bowsera složili, nevydával zvuky, které měl. Řešili jsme, čím to je… a byla to paměťová karta, která se během cesty vytřásla ze slotu. Stačilo ji zasunout.

Tak náročná práce se neobejde bez pár škobrtnutí. Stavitelé tak museli vyřešit třeba to, že Bowser měl tik v levém oku. „Když jsme ho v hale dokončili a proběhl první test, nechoval se, jak měl. Nevěděli jsme, co s ním je. Zkontrolovali jsme řídicí program, motor, kabeláž… Až když jsme obočí sundali, tak jsme zjistili, že jsme motor přetížili. Modelář to postavil obzvlášť poctivě, model nebyl dutý, a tudíž těžký,“ přiblížil úskalí tvorby Zelinka.

Kdo na Comic-Con zavítal, musel jeho slova potvrdit. Větší LEGO sochu než obřího Bowsera jste v Česku ještě nemohli vidět. Plastový padouch měří 4,3 metru, váží 3,9 tuny a Zelinka s kolegy z kladenského LEGO studia ho složili z 663 900 kostek. A to tak šikovně, že se dokonce hýbe. „Podívali jsme se na stávající malou stavebnici Bowsera, jak je krásně rozpohybovaná. Tak jsme se rozhodli udělat i velkého pohyblivého robota. Naštěstí se ten nápad všem líbil,“ zmínil Zelinka.

A i když je v lecčems jedinečný, stejně jako ostatní veledíla je Bowser složený ze standardních kostek. „Rád bych měl nějakou kouzelnou kostičku, která by nám práci usnadnila, ale takovou možnost nemáme. Jedinou specialitou jsou běžné kostky vylisované na přání v libovolné barvě,“ přiblížil designér. Abyste si ale takového obřího Bowsera postavili doma, jen kostky by vám nestačily. „Pod kostkami je masivní ocelová konstrukce a k tomu motor,“ dodal Zelinka. Mimochodem, ačkoliv socha váží skoro čtyři tuny, želvákův krunýř je dutý.

Záporák ze Super Maria zabral kladenským designérům 3 290 hodin, celkem se na něm podílelo 72 lidí napříč jedenácti týmy. „Není to jen práce designérů. Socha musí být udělaná tak, aby byla bezpečná pro návštěvníky, musí být možné ji rozebrat… Takže do procesu jsou zapojeni konstruktéři, elektroinženýři, také modeláři, co kostky jednu po druhé lepí k sobě, mechanici, kteří model po slepení testují,“ vysvětlil projektový manažer Lukáš Horák.

Kromě obočí měl Bowser potíže i s pomyslnými hlasivkami. Kromě pohybu totiž tahle LEGO socha umí také řvát. „Takové problémy jsou specialitou modelů, které hodně cestují. Mají v sobě spoustu elektroniky, pokaždé je sestavujete nanovo a podobné věci se občas objeví. Bowser nevydával zvuk, a tak jsme řešili, čím to je. A bylo to jednoduše tím, že paměťová karta s nahranými zvuky se během cesty vytřásla ze slotu. Stačilo ji zasunout,“ přidal úsměvné řešení Horák.

Zmínka o cestování byla na místě, Comic-Con Prague 2024 nebyl první takto laděnou akcí, kde se Bowser ukázal. Jeho premiéra proběhla před dvěma lety na ještě velkolepějším Comic-Conu v americkém San Diegu. Odtamtud putoval třeba na herní akci Gamescom v Německu nebo na nizozemské cony. Pro Lubora Zelinku byla Bowserova pražská zastávka navíc příležitostí ke shledání s vlastním výtvorem po dvouletém odloučení.

„Modely z LEGO kostek vidím dnes a denně, ale takových moc není. Překvapilo mě, že i s takovým časovým odstupem stále působil impozantně, když jsem poprvé vešel do haly a uviděl ho,“ popsal své pocity konstruktér. Což bylo stoprocentní naplnění původního úkolu pro kladenské konstruktéry: „Dostali jsme krásné zadání. Vytvořit něco nezapomenutelného.“

Že se to povedlo, mohly potvrdit tisícovky návštěvníků Comic-Conu Prague. Ty kromě LEGO lákadel přivábili především hosté od těch zahraničních – třeba Anthony Daniels alias C-3PO ze Star Wars – až po ty česky mluvící – takový herec David Nykl neboli dr. Zelenka z Hvězdné brány nacpal sál k prasknutí a bavil svými dnes už kultovními hláškami.

Kdo nechtěl jen poslouchat, mohl si zahrát hry digitální i deskové, okouknout přehlídku cosplaye nebo se zapojit do diskuze CzechCrunche, v níž vystoupili Ivan Bartoš, Leoš Kyša, Čestmír Strakatý, Luděk Staněk a Daniel Vávra. Comic-Con Prague prostě spojoval jak LEGO kostky, tak fanoušky.