Jason Momoa byl takové velké štěně. A tahal mě na pivo, bavil dr. Zelenka z Hvězdné brány na Comic-Conu

„Ježíši, já s těma hercema nemůžu dělat.“ – „I am trying, do pr…“ – „To je na hov… tohleto. Kdo to vymyslel, že budeme pod vodou tentokrát.“ Pamatujete na slavné hlášky doktora Zelenky v seriálu Hvězdná brána: Atlantida? Bez herce Davida Nykla by nevznikly. A nebavily by milovníky sci-fi i dlouhých patnáct let po konci kultovního seriálu. Že opravdu baví, o tom ani na sekundu nepochybuje. Kanadsko-český herec to bohatě dokázal na právě skončeném Comic-Conu Prague 2024.

Fanoušci se nevešli do velkého sálu. Zabrali sedačky, veškerý prostor kolem nich, ve dveřích tvořili davy. A ještě postávali v mnoha řadách v prostoru před sálem. Měli byste dojem, že se snad něco zadarmo rozdává. Vlastně to tak trochu byla pravda – herec David Nykl rozdával radost historkami nejen ze Stargate Atlantis. Patřily k tomu nejzábavnějšímu na Comic-Conu Prague 2024. A to už je co říct, protože tahle akce, na kterou zamířilo rekordních 27 tisíc fanoušků, byla zábavou totálně nabitá.

O víkendu sice Prahu zalilo sluníčko, ty nejzajímavější aktivity byste ale našli pod střechou O2 universa. Od pátku do neděle zde už popáté probíhala popkulturní přehlídka komiksových, seriálových, filmových i herních nadšenců. A samozřejmě i spisovatelů, autorů a herců. Mezi kterými nechyběl ani představitel jednoho z nejvýraznějších Čechů v žánru sci-fi, doktora Radka Zelenky. Který i v anglicky hovořícím díle Hvězdná brána: Atlantida, v němž začínal kariéru dnešní Aquaman Jason Momoa, často mluvil česky. A často dost peprně.

Sedmapadesátiletý herec David Nykl, který od emigrace svých rodičů po sovětské invazi v roce 1968 žije ve Vancouveru, se do rodné země vrací poměrně pravidelně. Na Comic-Conu ale vystoupil po odmlce od ročníku 2020. Kromě Atlantis měl výraznou roli i v superhrdinské sérii Arrow. Mohli jste ho vidět i v České sodě. Anebo v domácím seriálu Bez vědomí o událostech roku 1989. Jeho hodinové vystoupení v Praze ale patřilo především fanouškům fantastiky. O čem David Nykl na Comic-Conu Prague hovořil?

O Česku

„Jezdím sem, kdykoliv mi to vyjde. Máme tu rodinu, loni jsme tu častokrát byli. Narodil jsem se tady v Praze, ale když mi byl rok a půl, rodiče emigrovali do Kanady. Tam jsem se naučil mluvit česky. Je to zásluha mojí maminky. Říkala mi: ‚Mluv, jak ti zobák narostl!‘ Doma se tak mluvilo česky, venku anglicky. Taky kvůli tomu mám v češtině takový přízvuk, říkám tomu kuchyňská čeština. Ale Zelenkovu angličtinu jsem hrál, anglicky jinak mluvím čistě bez přízvuku.“

Můžeš být Čech, i když nejsi v Česku. Jsme všude. Jako to zpívají Cimrmani.

O češtině

„Když mi bylo pět nebo šest, tak jsem z toho byl zmatený, když jsme někam přišli na návštěvu – a mluvili jsme anglicky. Vždyť jsme uvnitř, uvnitř se přece mluví česky, ne? A když jsem se poprvé vrátil do Česka kolem revoluce v roce 1989, neuměl jsem třeba vykat. Anebo jsem neznal míru toho, co je nadávka, lidi mě furt opravovali. Každopádně čeština u nás přetrvává, žena je Češka, na děti mluvíme česky. Můžeš být Čech, i když nejsi v Česku. Jsme všude. Jako to zpívají Cimrmani – tam kde hynuli vlci, Čech se přizpůsobí!“

O vtipu, který zrodil Zelenku

„Na konkurzu na Zelenku jsem byl jediný Čech. Ta původní role měl být Rus jménem Karpov. Když jsem se pak potkal s producentem, tak jsem mu řekl jedinej českej vtip, co znám. Přijde Čech k doktorovi a ten mu povídá, ať si zakryje oko a přečte poslední řádek na světelné tabuli. Chlápek čte Z K R T V R N T… A doktor na to: ‚Skvělé, přečetl jste to přesně.‘ No a Čech opáčí: „Však jo, vždyť já ho znám!“ No a díky tomu vznikl Zelenka. Nejdřív to byl jenom Zelenka, až po několika epizodách dostal křestní jméno. A když dostaneš jméno, tak víš, že přežiješ.“

O peprných českých hláškách

„Jsou to slova, co jsem slyšel od svý mámy! Když jsme si stěžovali, tak jsme prostě říkali, že to stojí úplně za hov… No a je to v seriálu. Ale do těch nejhorších slov jsme se nepustili. I za to mamince vděčím.“

O monologu se sluníčkem

„Tou epizodou šetřili peníze. Vzali záběry, co nepoužili nebo co chtěli znovu použít. A proložili to povídáním našich postav, jak nahrávají zprávy zpátky posílané zpátky na Zemi. Můj monolog byl normálně ve scénáři. Akorát po mně chtěli, ať ho taky přeložím do češtiny. Dali mi ho v úterý večer a my točili ve středu brzo ráno… Takže v šest začínáme a režisér si řekl nejdřív o češtinu. Natočili jsme to a já čekám, že uděláme i anglickou verzi. Ale ne, režisér zavelel všechno sbalit. Udělal to schválně, aby tam ta čeština zůstala a nemohli ji vystřihnout a nahradit.“

O „aspoň tři mi dej“

„Co jsou ty ‚tři‘? Sám vůbec nevím. Vymyslel jsem si to na místě. Chtěli po mně, ať něco řeknu česky, ale hned jsme točili. Tři co? Volty? Nevím.“

O „s těma hercema nemůžu dělat“

„Nikdo netušil, co říkám. Ani se neptali, jestli neříkám nějaké sprosťárny. Jen byl pokyn, že Zelenka začne mluvit česky. My si s ostatními herci vždycky dělali v angličtině legraci, tak jsem to řekl česky. Taková trošku meta-legrace.“

O Jasonu Momoovi

„Je skvělej. Takový velký štěně. On je do všeho hrrr, například když jsme byli v Austrálii, tak na mě houknul: ‚Nykl! Let’s go! Guns N’ Roses!‘ A tak jsme prostě šli na koncert Guns N’ Roses. Je fakt úžasnej. Je to osobnost, něco v sobě má. Od Atlantis jsem ho viděl už jen párkrát, ale vždycky se ke mně choval strašně fajn. Pojď na pivo, pojď na Guinness…“

O Momoově herectví

„On toho moc neodehrál, byl z toho všeho trochu vyjevený. Naše postavy rychle kecají, mají spoustu replik, pseudotechnického žargonu… A on vždycky: ‚Huh?‘ Někdy taky nebyl úplně připravený, takže mě čas od času poprosil o scénář. Taky se hodně nudil, byl to největší vtipálek při natáčení. Třeba jsem něco točil, mezitím přinesli z cateringu ovoce, tak po nás házel jahody a hrozny. No a když jsme všechno natočili, tak přišel na řadu on, udělal obrovskou bojovou scénu a všichni mu zatleskali.“

O oblíbeném pivu

„Krušovice. Prosím o deset tisíc korun, pane Krušovice!“

O České sodě

„Fakt jsem tam hrál. V devadesátých letech jsem dělal v Divadle Na zábradlí a v Celetné a znal jsem Honzu Hřebejka, možná ho znáte, docela známý režisér. A protože jsem i komediální herec, tak mě oslovil pro Českou sodu a vymysleli jsme nějaké… blboviny… málem jsem použil ostřejší slovo! Jo a ve stejné době jsem se taky objevil v seriálu Policajti z předměstí.“

O Bez vědomí

„Byla to strašně hezká práce, Ivan Zachariáš je úžasný režisér. Je to o revoluci, o Praze v roce 1989, hraju tam roli anglického špiona narozeného v Česku.“

O Vancouveru a Praze

„Tyhle otázky fakt miluju. (smích) Třeba jestli fandím v hokeji Kanadě, nebo Česku. Když bylo v roce 1998 Nagano, tak jsem měl krizi. Ale ve Vancouveru je příroda, hory, moře, tady v Praze jsou zase úžasní lidi, vracím se sem kdykoliv můžu. Je to výhoda a štěstí, že mám dvojí občanství. Ve Vancouveru se hezky bydlí – a jsem tam hrdým Čechem.“

Nykl byl silně zářivou, ale jednou z mnoha hvězd galaktického programu Comic-Conu. Do Prahy zavítal například Anthony Daniels, který hrál ve všech hlavních dílech ságy Star Wars. Jeho obličej nejspíš neznáte, ale jeho postavu zlatého robota C-3PO určitě ano. Historkami z Dallasu i Kroku za krokem bavil Patrick Duffy. Na roli vražedného Terminátora z druhého dílu slavného sci-fi zavzpomínal Robert Patrick. Obrovsky populární byla dvojice Chris Barrie a Craig Charles z Červeného trpaslíka. A přišel dokonce i Herkules, tedy Kevin Sorbo.

Kdo spíš než nabité besedy s hosty vyhledával aktivnější zábavu, zamířil třeba do herní sekce. Kde jste si mohli vyzkoušet i novou českou hru Secret of the Deep od Esanti Games. Anebo navštívit stánek největšího českého herního studia Bohemia Interactive. Pokud vás lákal plast či papír spíš než digitální hraní, čekaly na vás kartičkové hry v čele s Pokémonem, figurkové válčení ve slavném Warhammeru i obří roboti z BattleTechu. Či hrdinská dobrodružství v Dračí hlídce, pokračovateli legendárního Dračího doupěte.

Hračičky všech věků lákalo všudypřítomné LEGO včetně rekordně obrovské sochy Bowsera ze Super Maria. Neoddělitelnou součástí akce byl i tentokrát cosplay, tedy fanoušci převlečení do kostýmů z popkulturních děl. Že potkáte hrdiny nejnovějších marvelovek a Star Wars počinů, to úplně nepřekvapilo, ale v chodbách O2 universa kráčela i víla Amálka s Večerníčkem. A kdo zatoužil po pořízení vlastního kostýmu anebo jen po stylovém suvenýru, na toho čekal nespočet obchodů. Nebyl sebemenší problém sehnat komiks, knížku, Pikaču nebo… světlený meč!

Comic-Con Prague 2024 ale samozřejmě lákal i na české hosty. Od Pavla Zedníčka, který po vzoru devadesátkového pořadu Kufr identifikovat neobvyklé předměty (červího goa’ulda z Hvězdné brány, komunikátor ze Star Treku a sonický šroubovák z britského seriálu Doctor Who) přes Václava Vydru až po neobvykle složenou pětici Ivan Bartoš, Daniel Vávra, Luděk Staněk, Čestmír Strakatý a Leoš Kyša, která bavila fanoušky v talk show CzechCrunche na samotný závěr Comic-Conu Prague.