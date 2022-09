Letecká flotila budoucnosti. United Airlines kupují za stovky milionů dalších 200 vzdušných taxíků

Pokud se budete v budoucnu chtít proletět skutečně nevšedními stroji, pak si kupte letenku u United Airlines. Americký letecký dopravce totiž v posledních letech investuje do oživování své letecké flotily, přičemž nákupy provádí u výrobců strojů budoucnosti. Po nadzvukových letounech a elektrický letadlech nyní přidává 200 vzdušných taxíků.

United Airlines aktuálně drží objednávku na 100 elektrických letounů startupu Heart, 200 letounů s kolmým vzletem a přistáním od Archer Aviation a také 15 letounů startupu Boom, díky nimž budou tyto aerolinky schopny své zákazníky přepravovat nadzvukovou rychlostí. K tomu všemu nyní navíc přihodily také 200 vzdušných taxíků od brazilského startupu Eve Air Mobility.

Celková investice do startupu by měla činit 15 milionů dolarů, tedy přibližně 364 milionů korun. Za tuto částku společnost získala letouny, které jsou schopné pojmout až čtyři osoby a mohou vzlétat i přistávat vertikálně. Ke svému provozu tak nepotřebují žádné dlouhé runwaye, jen několik málo metrů čtverečních, podobně jako helikoptéry.

Jedná se tedy o podobný typ letounů, které si společnost nárokuje po investici v neupřesněné výši do startupu Archer. Tento typ letounů by měl v budoucnu sloužit pro mobilitu na krátké až středně dlouhé vzdálenosti, především ve městech, kde by se mohl stát alternativou ke klasickým taxíkům.

Důležité je ovšem připomenout, že se prozatím jedná o budoucnost relativně nejistou. Do německých konkurentů Eve a Archeru, tedy společností Volocopter či Lilium, byly v minulosti investovány miliardy korun. Přesto prozatím žádnému ze startupů vyvíjejících městské taxíky nebyla udělena příslušná povolení, která by jim umožnila komerční provoz.

Samotné Eve předpokládá, že by své stroje, schopné na jedno nabití uletět až 96 kilometrů, mělo United Airlines začít dodávat až v roce 2026. United do startupu investovaly prostřednictvím svého investičního fondu United Airlines Ventures, skrze který podporuje projekty, díky nimž by aerolinka měla do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality bez využití tradičních uhlíkových kompenzací.

Advanced Air Mobility Reality Index, tedy index hodnotící životaschopnost jednotlivých projektů vzdušných taxíků, řadí Eve na třetí místo v celkovém žebříčku. Důvodem, proč United Airlines investovaly právě do něj, je podle firmy napojení na společnost Embraer, tedy čtvrtého největšího výrobce letecké techniky na světě. Ten měl původně vyrábět létající taxíky pro Uber a pro Eve znamená strategického partnera.