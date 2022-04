Developerské projekty jsou lákavá investice. Přes Upvest do nich Češi vložili už více než miliardu

Startup Upvest, který umožňuje vkládat finance do developerských projektů malým investorům, dosáhl po pěti letech na trhu velkého milníku – lidé přes něj už profinancovali úvěry za více než jednu miliardu korun. Projekt založený na principu vybírání financí od většího množství investorů (crowdfundingu) roste nečekaně rychle. Loni společnost plánovala zprostředkovat objem financování ve výši 300 milionů korun, nakonec to ale bylo 605 milionů. Před dvěma lety to bylo 139 milionů, takže v minulém roce šlo o čtyřnásobný růst.

„Lepšího výsledku se nám navíc povedlo dosáhnout s výrazně nižšími náklady, než jsme předpokládali. Letos máme cíl profinancovat úvěry ve stejné hodnotě a za první čtvrtletí můžu říci, že jsme na správné cestě,“ hodnotí pro CzechCrunch Petr Volný, spoluzakladatel a technický ředitel firmy.

Podle Volného se Upvestu daří budovat nabídku na obou stranách jeho byznysu, tedy kromě běžných investorů také mezi nemovitostními developery. Loni začal startup spolupracovat se skupinami jako Crestyl, Finep nebo J&T Real Estate. V růstu mu pomáhá také Komerční banka, jež v něm v minulém roce za desítky milionů korun navýšila svůj podíl na bezmála třetinu. Díky distribuci produktu mezi klienty banky se Upvestu daří získávat nové investory.

„Potvrzuje se nám, že náš investiční produkt je vhodný zejména pro vyšší segmenty klientů, kteří jej správně pochopí i s riziky a investují pak i částky v řádu statisíců či milionů korun. Aktuálně se chceme zaměřit na privátní klientelu a takzvané high-net-worth individuals,“ popisuje Volný.

Na Upvestu od jeho vzniku proběhlo přibližně 12 400 investic do 28 projektů, samotným investorům platforma vyplatila celkově přes 231 milionů korun s tím, že míra selhání (default rate) zůstává na úrovni nula procent. Jen letos startup představil už pět investičních příležitostí, poslední je mezaninový úvěr pro rekonstrukci a stabilizaci obchodního centra OC Kukleny II developerské skupiny Traxial.

„Tržby rostou přibližně ruku v ruce s růstem profinancovaného objemu, procentem je tento růst ještě o trochu lepší,“ říká Volný, konkrétní výši tržeb ale neprozrazuje. Firma i v loňském roce zůstala ve ztrátě, do černých čísel se plánuje dostat letos. Díky poslední investici od Komerční banky má dostatek kapitálu na svůj rozvoj, v nejbližší době se tak na další investiční kolo nechystá.

V technologické rovině platforma dokončila redesign a začala využívat BankID, což ulehčuje otevírání účtů nových klientů. „Co se týká novinek na naší platformě, máme rozdělaných pár větších produktových nápadů, které doufám, že se nám podaří letos realizovat, ale konkrétní zatím být nechci,“ uzavírá Volný.