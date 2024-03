Uložit 0

Komentář Tomáše Rusňáka: Trh s hypotékami se neustále mění. Po dvouletém poklesu v počtu nových hypoték se od konce roku 2023 situace na trhu zase rozvířila. Některé banky vyrazily do boje proti finančním poradcům, zatímco jiné lákají klienty s vysokými úroky a přetahují je od konkurence. S poklesem základních úrokových sazeb České národní banky všichni netrpělivě vyhlížejí, kdy sazby hypoték prolomí magickou hranici pěti procent.

K tomu všemu přibyla od ledna novela zákona o spotřebitelském úvěru, která od září 2024 upravuje sankce za předčasné splacení hypotéky. Vše tedy nasvědčuje tomu, že nás čeká několik vzrušujících měsíců.

Banky se obávají odlivu klientů a opatrně snižují úrokové sazby, aby nevyvolaly vlnu masového refinancování, jaké jsme zažili naposledy v roce 2021. Informace z bankovního sektoru naznačují, že významně posilují retenční oddělení, aby si klienty udržely za každou cenu. Toto je dobrá zpráva pro lidi, kteří už hypotéku mají.

Z historie víme, že se banky ke svým klientům, kteří roky řádně platí hypotéku, neumí moc dobře chovat. Bohužel se často stává, že když končí fixace úrokové sazby, nabídky často neodpovídají tržním sazbám. Banky spoléhají na to, že jsou lidé konzervativní a nebudou to chtít řešit. Nebo hůř, že si toho ani nevšimnou.

V dnešní době se o refinancování hypotéky zajímá stále více lidí především proto, že fixace úrokové sazby končí asi u 80 tisíc hypoték. Většině z nich se zvýší splátky o několik tisíc měsíčně. Další hypotéky z posledních dvou let jsou fixované s vysokými úroky a jejich majitelé vyhlížejí pokles, aby mohli refinancovat a ušetřit někdy i desítky tisíc ročně.

Jak tedy postupovat? V ideálním případě se domluvte se svou stávající bankou. Tedy pokud vás vyloženě něčím neštve. Je to pro všechny zúčastněné nejjednodušší a nejméně bolestivé.

Refinancování by mělo být až poslední možností, když se nedokážete domluvit se stávající bankou na nových podmínkách smlouvy. Není to totiž taková legrace, jak se může na první pohled zdát. Pryč je doba, kdy to šlo bez prokazování příjmů. Stojí vás to plno času a energie, dodatečné náklady a také stres. Já se k refinancování hypotéky stavím s velkou rezervou a troufnu si říct, že ve většině případů k němu nemusí dojít.

Foto: Midjourney/CzechCrunch Zájem o hypotéky stoupá (vygenerováno v Midjourney)

Jasně, finanční poradci vás budou přesvědčovat, ať odejdete, protože z toho mají příjem, což některé z nich motivuje k tomu, vyřešit situaci primárně s ohledem na vlastní peněženku. Nezajímá je, že by se situace dala vyřešit v původní bance. Z toho totiž nic nekápne. Takové poradce rovnou a bez milosti pošlete do háje.

Místo toho hrajte s bankami otevřenou hru a nesnažte se je „nachytat“. Mojí zkušeností je, že v drtivé většině případů lze situaci vyřešit v původní bance. Když končí fixace hypotéky u mých klientů, oslovíme stávající banku a zjišťujeme, jaké podmínky nám nabízí. Když je potřeba, pošleme do banky protinabídku, říkám tomu „křoví“, a čekáme, jak se k tomu postaví. Většinou klientům vyhoví a není potřeba refinancovat.

Banky si dnes velmi dobře uvědomují svou slabší pozici na trhu, uvědomují si trend poklesu úrokových sazeb a určitě nebudou chtít točit klienty sem a tam. Zaměřují se na jejich servis, spokojenost a já budu doufat, že jim to vydrží a že to nejsou jen plané řeči.

Ostatně zájem o hypotéky teď není zdaleka tak velký jako v letech 2020 a 2021. Jen pro srovnání, v roce 2021 se udělaly na trhu hypotéky v objemu 459 miliard korun, v roce 2023 zhruba 150 miliard korun. Takže jsme aktuálně na třetině.