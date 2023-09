Bydlí v Olomouci, kde ve své domácí dílně šije tenisky pro nejednu známou českou tvář. A způsob, jakým se dostal až k šéfkuchaři a milovníkovi McDonald’s Přemku Forejtovi, je tak netradiční, až je skvělý. Na Martina Brnu, který se prezentuje pod přezdívkou Unbroken Addiction, teď ale čeká nová kapitola. Spojil se s módní značkou Vuch, jejímž teniskám chce vdechnout novou tvář – a osobitý styl, který zaujal i třeba rappera Yzomandiase.

S kreslením prvních návrhů tenisek začal už v roce 1998, kdy byl ovlivněn érou ryzího skateboardingu. Proto maloval takové boty, které by se hodily pánům i dámám na prknech. Postupem času začala jeho mysl zaměstnávat škola, později práce v oboru stavařiny. Nikdy ale na svou teniskovou vášeň nezapomněl. A když jednoho dne narazil na video s tipy, jak skutečně vytvářet vlastní boty, rázem šlo všechno stranou.

„Stále mám svoje první tenisky doma na očích. Slouží mi jako připomínka toho, kde jsem začínal a kam jsem se posunul,“ říkal Brna alias Unbroken Addiction už dříve v rozhovoru pro CzechCrunch. Následně prošel důležitým kurzem, díky kterému navrhování tenisek zprofesionalizoval, a otevřel si vlastní dílnu v Olomouci, ve které je od píky vyrábí. Minimálně jedny má i šéfkuchař Přemek Forejt, ke kterému se dostaly prakticky náhodou.

„Něco si zapomněl v Olomouci a potřeboval někoho, aby mu to přivezl do Prahy na natáčení MasterChefa. Měl jsem tam zrovna cestu, tak jsem to spojil. Pak mě pozval na pivo. Zaujalo ho, co dělám. Netrvalo dlouho, než jsme začali probírat i design jeho tenisek,“ popisoval Brna moment, který vyústil v to, že si Forejt od něj nechal boty ušít. A pak i modelka Diana Kobzanová, kreativec Yemi A.D. nebo rapper Yzomandias.

Teď ale na rodáka z moravského Přerova čeká nová kapitola. Své umění přenáší do české módní značky Vuch, která je známá hlavně pro výrobu barevných kožených doplňků typu kabelek, batohů a peněženek. Jak ale říká pro CzechCrunch spoluzakladatel firmy Martin Kůs, začíná šlapat i do bot. „Toto rozhodnutí padlo začátkem roku. Pak jsme potřebovali najít někoho povolaného, kdo se v oboru pohybuje a zná trend,“ doplňuje.

Foto: Vuch Jen u tenisek to prý zůstat nemá…

Značka se obrátila rovnou na Brnu a po pár schůzkách „přeskočila jiskra“. „Vždy mě přitahovala image firmy. Je to pro mě příležitost pracovat na hezkých projektech,“ říká Brna k nové výzvě, kterou zároveň bere jako rozšíření znalostí o procesu navrhování bot. Prozatím Brna pracuje na kolekcích dámských tenisek, kterým se snaží vdechnout svůj osobitý styl. To hlavní má ale teprve přijít.

Tím, že si Vuch podle svých slov zakládá na preciznosti a řešení sebemenších detailů, se některé produktové řady nedostanou na trh hned, jak je to možné. Brnovi je ovšem tento perfekcionistický přístup blízký, a proto věří, že do týmu zapadne. „Těším se, jak za pár týdnů novinky vykopneme – a jak na to naši zákazníci budou reagovat. Už teď testujeme x dalších modelů na rok 2024. Bude to taková všehochuť,“ dodává Kůs.