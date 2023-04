V Olomouci šije tenisky i pro Forejta nebo Yzomandiase. Teď chce lidi učit vyrábět si vlastní boty

Přemek Forejt zrovna přejížděl z Olomouce do Prahy na natáčení kulinářské show MasterChef, když si uvědomil, že zapomněl potřebné suroviny. Na Instagramu proto požádal své fanoušky o pomoc. Na zprávu zareagoval tehdy nepříliš známý obuvník, který si ve své domácí dílničce vyráběl tenisky. Zrovna měl cestu do Prahy, tak by to prý spojil. Na oplátku ho šéfkuchař olomouckého podniku Entrée pozval na pivo, kde se dozvěděl více o tom, co dělá. Jeho návrhy mu učarovaly natolik, že si jeden pár objednal. Od tohoto momentu se z Martina Brny alias Unbroken Addiction stal návrhář, který obouvá nejednu známou tvář. A brzy bude svému umění učit i ostatní.

Navrhovat tenisky vyžaduje nutnou dávku kreativity, zručnosti i fyzické síly. Minimálně to první měl Martin Brna už od dětství a do styku s kreslením modelů přišel poprvé v roce 1998. „Kamarád měl v Přerově skateshop a pravidelně mě zásoboval katalogy. Na přelomu tisíciletí byly skejtové tenisky propracované, snadno rozeznatelné, prostě krásné. Začal jsem si je proto překreslovat,“ říká osmatřicetiletý návrhář.

Jako dospívající snil o vlastní značce. Vlastně si i jednu vymyslel, aby nějak zarámoval skicy speciálních modelů po vzoru slavných skateboardistů, které jen tak kreslil pro kamarády. Kreslení bylo jeho vášní a věnoval se mu i během studií stavařiny v Ostravě, z níž se pak přerovský rodák dostal do Olomouce, kde v oboru jedenáct let pracoval. Prý ale jen kvůli penězům, smysl a motivaci ve svém zaměstnání příliš neviděl.

„Po večerech jsem tvořil loga firem a designoval weby. Sem tam jsem se pustil i do návrhů produktů. Cit pro design a chuť něco tvořit jsem měl, jen jsem hledal tu správnou oblast, která by mě mohla živit. A ještě bych se u ní bavil,“ říká Brna. A pak to přišlo. Byl to tak zásadní moment, že si ho Brna dodnes naprosto přesně pamatuje. „Bylo to 23. září 2018. A měl jsem před sebou otevřený YouTube,“ vzpomíná.

Foto: Archiv MB Martin Brna ve své domácí dílně

Prostřednictvím videí na internetu se začal učit první postupy výroby bot. A jako celá řada začínajících podnikatelských nápadů, i tento vznikal ve velmi punkových podmínkách. „Prostě jsem si řekl, že to zkusím,“ říká Brna a pokračuje tím, jak si hned ten den zajel do obchodu se sportovním vybavením, kde si koupil ty nejlevnější tenisky. Pak je rozřezal, aby získal podešev (respektive podrážku), následně koupil syntetickou koženku a začal tvořit.

„Stále mám moje první tenisky doma na očích. Slouží mi jako připomínka toho, kde jsem začínal a kam jsem se posunul,“ zmiňuje Brna. Jen z návodů na YouTubu se ale nedokázal posunout tam, kam chtěl. Mnohem zásadnějším momentem se tak stal kurz šití obuvi ve Zlíně, který dostal od své přítelkyně a rodičů k Vánocům. Workshop tehdy pořádala Eva Klabalová, zakladatelka obuvnické značky Kave, která produkuje udržitelné tenisky.

Během něj se Brna naučil základní techniky výroby šablony a pochopil, jak se šije na stroji. „Po kurzu jsem na nic nečekal. Koupil jsem si profesionální šicí stroj, nástroje na výrobu, lepidla, kůže, nitě a pustil se do toho,“ dodává. Než byl s prvním modelem spokojený, trvalo to půl roku. První finální siluetu věnoval svému bratrovi, druhý model pak putoval přímo na nohy jednoho z nejznámějších šéfkuchařů v Česku.

Od Vasek přes zapomětlivého Přemka

Spolu s výrobou vlastních tenisek se Martin Brna věnoval i návrhářské práci pro Vasky. Do zlínské obuvnické firmy zakladatele Václava Staňka, která nedávno pod svá křídla pojala ikonickou českou značku Botas, nastoupil na post hlavního designéra v roce 2020, respektive poté, co dal výpověď ve svém předchozím zaměstnání. „Nasbíral jsem tam mnoho zkušeností a také kontakty na dodavatele různých komponent,“ doplňuje.

Staňkovi je dodnes vděčný za to, jaká příležitost se mu u mladé zlínské firmy naskytla. Jeho vlastní podnikání pod značkou Unbroken Addiction se začalo rozjíždět v roce 2019, respektive v momentě, kdy navrhl tenisky na míru známému šéfkuchaři Přemku Forejtovi. „Přemek si je pak dal na Instagram a označil mě, což mi hodně pomohlo v rozšíření brandu napříč republikou,“ říká Brna.

Foto: Archiv MB Tenisky navržené pro Přemka Forejta

Celý příběh za spoluprací s Forejtem, který se do tuzemského mainstreamu dostal skrze kulinářský pořad MasterChef na televizní stanici Nova, je navíc poměrně bizarní. „Něco si zapomněl v Olomouci a potřeboval někoho, aby mu to přivezl do Prahy na natáčení MasterChefa. Měl jsem tam zrovna cestu, tak jsem to spojil. Pak mě pozval na pivo a kecali jsme o teniskách. Zaujalo ho, co dělám,“ vzpomíná Brna na moment, který mu změnil život.

„Netrvalo dlouho, než jsme začali probírat i design jeho tenisek. Chtěl, ať jsou bílé v kombinaci s červenými detaily. A také si na nich přál motýla. Nakreslil jsem je – a jemu se líbily. Tak jsem je za tři týdny vyrobil a předal. To mi moc pomohlo se zviditelnit,“ doplňuje návrhář. Už tehdy Forejta sledovala spousta lidí, proto nebylo s podivem, že se na instagramový profil Unbroken Addiction začalo ozývat více a více potenciálních zákazníků.

Olomoucký obuvník se i sám snaží oslovovat známé české tváře, které se mu svou činností imponují. Proto navrhl tenisky například pro českou modelku Dianu Kobzanovou, kreativce Yemiho A.D., DJ Roxtara nebo rappera Yzomandiase. „Yzovi jsem to udělal jako dárek, protože mě baví jeho hudba. Potkali jsme se v Brně před koncertem, změřil jsem mu nohu a probrali detaily. Pak jsem je vyrobil a poslal,“ dodává Brna. Jeden model má i slovenský rapper Rytmus.

A byť se může zdát, že Brna navrhuje boty jen pro celebrity, není tomu tak. Kdokoliv si může napsat o vlastní tenisky, hlavně přes Instagram, což je jeho stěžejní komunikační kanál. Zákazník si ale bude muset připlatit – průměrná částka za jeden originální pár (Brna nikdy nedělá dva stejné) se pohybuje okolo třiceti tisíc korun s tím, že je do ní započítán jak návrh, tak výroba, na které Brna tráví něco mezi šesti až deseti týdny.

Za loňský rok vyrobil tímto způsobem dvanáct párů v hodnotě asi 360 tisíc korun. „Vlastně mě v byznysu Olomouc nijak nelimituje,“ odpovídá Brna na otázku, zda by nevydělával více peněz třeba v Praze nebo Brně. „Mám to tady rád, mám to kousek od zlínských dodavatelů. A když mi někdo napíše z větší dálky, nemám problém se domluvit buď online, nebo na místo přijet,“ zmiňuje. To se týká i schůzek s firmami, což také patří mezi jeho zdroje obživy.

Spolupracoval například s Plzeňským Prazdrojem, pro který vyrobil dva páry unikátních tenisek – jeden zůstal v Česku, druhý v rámci propagace zamířil do Japonska – v barvách pivovaru včetně známé pečetě z 3D tiskárny. A dělal také s českou sklárnou Preciosa, pro kterou navrhl několik modelů pro prezentaci nových barev kamenů. „Poslal jsem jim vyřezané kožené díly, oni je osadili kameny. Já pak ušil boty,“ říká.

Ten pocit z ušití vlastních tenisek

Všechny tenisky vyrábí Martin Brna ze svého bytu v Olomouci, teď ale bude trávit víc času zhruba šedesát kilometrů od něj. Zlín má pro kreativního obuvníka obzvlášť velký význam – nejen, že v rodišti Tomáše Bati posunul svou tvorbu na profesionálnější úroveň, ale také ze zlínského okolí odebírá potřebný materiál. Nyní tam chce jezdit z jiného důvodu. Chystá totiž vlastní ševcovskou akademii.

„Kurzy na výrobu tenisek jsem plánoval už delší dobu, ale pořád jsem nevěděl, kde bych je uspořádal,“ zmiňuje Brna a dodává, že velkou inspiraci viděl vždy v americkém kreativci Dominicu Chambroneovi, známém i jako The Surgeon, který podobný typ kurzů, nad nimiž se zamýšlel i Brna, pořádá ve Spojených státech. „Pak jsem dostal možnost mít prostory přímo ve Zlíně,“ doplňuje.

Foto: Archiv MB Martin Brna alias Unbroken Addiction

V prostorách Centra řemesel, kde v minulosti dělala obuvnické kurzy i zmíněná Eva Klabalová, bude Unbroken Addiction pořádat třídenní kurzy pro zhruba pět až osm lidí, v rámci kterých má účastníkům vysvětlit vše, co se s výrobou obuvi pojí. Od základní teorie ohledně výroby a materiálů přes úvodní skicy a práci se šablonami až po napínání svršku pomocí kleští a hřebíčků na kopyto a finální kompletaci.

„Na rozjetí kurzů se mě ptalo už hodně lidí. I to byl důvod, proč se do toho chci teď pustit. V blízké době budu pořádat nulté testovací kolo, kde si vyzkouším vše potřebné, aby první oficiální workshopy byly co nejlepší,“ říká Brna. Cena třídenního kurzu bude začínat na patnácti tisících korunách, termín konání ale zatím nezmiňuje. „Informovat budu samozřejmě i na Instagramu,“ dodává.

A byť je na trhu už nespočet modelů bot, podle Brny se nic nevyrovná tomu, když si člověk tenisky vlastnoručně ušije. „Ten pocit je super. Sám ho znám. Věřím, že lidé budou sdílet stejné nadšení jako já,“ říká na závěr.