Wonka ze sedmdesátek se stal králem sarkasmu i povýšenectví. Jeho úsměv dodnes baví internet

Momentka někdy vydá za tisíce slov. Nebo rovnou za tisíce nejrůznějších hlášek, které se k ní dají napasovat. Dokonale to platí o pohledu amerického herce a komika Genea Wildera, který v sedmdesátých letech ztvárnil Willyho Wonku. A právě výraz, kdy si nejslavnější výrobce čokolády podepřel rukou hlavu a nevině upřel zrak na dětské návštěvníky své továrny, se stal jednou z nejuniverzálnějších sarkastických reakcí, které lze na internetu použít.

Willy Wonka je oblíbenou postavou roztomilého světa plného čokolády a cukrovinek, které ve filmu naposledy propůjčil tvář Timothée Chalamet, hvězda Duny. Mnohem zapamatovatelnější roli ale má Johnny Depp, který si pana Wonku zahrál ve vychvalovaném Karlíkovi a továrně na čokoládu v roce 2005. Pamětníci a nejvěrnější fanoušci ale ví, že původním filmovým Willym Wonkou byl úplně někdo jiný.

V roce 1971, tedy sedm let poté, co Willyho Wonku stvořil britský spisovatel Roald Dahl, vyšel film Pan Wonka a jeho čokoládovna. V něm si zahrál hlavní roli již zesnulý Gene Wilder, který kouzelný svět rychlých sacharidů a zkažených zubů představil televizním divákům poprvé. Jde o náramnou, nostalgickou podívanou, na kterou by byl hřích zapomenout. Ono ostatně zapomenout ani nejde, a to díky internetu.

K neutuchající slávě tohoto kultovního filmu totiž přispěl původně naprosto nevinný, ale silný záběr, kdy se Willy Wonka zamyslí, podepře si rukou hlavu a podívá se na děti, které pozval do své továrny na čokoládové sny. Pak už jen stačilo momentku uložit jako fotku a vyrazit s ní do víru internetu jako se šablonou pro generování originálních sarkastických reakcí, které bavily před deseti lety – a bavit budou i nadále.

Foto: CzechCrunch Vítejte na internetu!

Reakční obrázky, které vychází z filmů nebo seriálů, mají tu výhodu, že mnoho lidí neví, k čemu se původně vztahovaly. Momentku tak je možné přizpůsobit úplně jinému tématu, což z ní dělá materiál s větším virálním potenciálem. Stejně to je také u tohoto memu, který internet pojmenoval jako Povýšený Wonka. Ve filmu Wilder projevoval především nadšení, žádné povýšení nebo sarkasmus. I přesto se používá tak, jak lidé chtějí.

Internet Povýšeného Wonku poprvé zaregistroval v roce 2011, a to s hláškou „You must be new here“, tedy v překladu „Vy tady musíte být nový“. Šlo o typickou narážku na internetové uživatele, kteří například nechápali konkrétní věci, které se na diskuzních fórech nebo sociálních sítích řešily. A když se zmíněné spojení vyrobí s Wilderovým zamyšleným pohledem, jde o reakci, kterou je složité překonat něčím trefnějším.

Postupem času se začaly objevovat stovky variací stejného obrázku, pouze s jiným textem. „Ou, ty jsi právě odstátnicoval? – Tak to musíš vědět vše.“ Nebo „Ou, ty jsi inženýr? – Prosím, pokračuj a připomínej mi, jak má kariéra nestojí za nic.“ Je možné najít i desítky tisíc variant, možná ještě jednoduší je ale jejich tvorba přes nespočet online generátorů, která zabere pár minut.

Popularita memu se rozrostla s Wilderovou smrtí v roce 2016, kdy lidé na sociálních sítích oblíbeného amerického herce vůbec nemuseli znát pro jeho filmovou tvorbu, ale znali ho právě kvůli Povýšenému Wonkovi. Do historie se dá zkrátka zapsat různými způsoby. I třeba přes animovaného pejska v plamenech, který vznikl stejně nevinně, ale zapsal se do pomyslné síně slávy jako jeden z nejslavnějších memů.