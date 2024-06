Už čtyři roky virálním trendem. Tašku přes rameno od Uniqla udržuje naživu TikTok a její exotický vibe

Uložit 0

Není zvykem, aby kousky z fast fashion byly na vrcholu oblíbenosti nějak výrazně dlouhou dobu. Popírá to už jejich samotné zařazení, rychlá móda se nenosí dlouho a její trendy se často mění. Stejně jako obsah na sociální síti TikTok, kde hype na produkty nejen z módní branže v poslední době, hlavně pro generaci Z, vzniká. Poslední čtyři roky ale tohle pravidlo boří taška Mary Poppins nebo chcete-li banana bag.

Tak se totiž říká tašce přes rameno japonské značky Uniqlo, která navrhuje a vyrábí fast fashion oblečení a doplňky pro volný čas. Tašku Uniglo na trh uvedlo už v roce 2020, okamžitě se vyprodala a firma ji dokonce nestíhala do svých obchodů dodávat. Její popularitu už čtyři roky pomáhá udržovat také snaha firmy neustále přicházet s novými materiály a barevnými variacemi. Aktuálně se dá pořídit zhruba v osmnácti barevných variantách, v přepočtu za zhruba 350 korun.

Jak dlouho ještě bude Uniqlo bag vedoucím trendem, je otázkou. Trendspotterka Pavlína Louženská říká, že už ho postupně nahrazují různé jiné kabelky. I tak má už teď ale za sebou nezvykle dlouhou trvanlivost, která výrazně prospěla hlavně firmě Fast Retailing Co. Ta brand Uniqlo vlastní a v posledním kvartále loňského roku hlásila pětadvacetiprocentní skok v tržbách – během nich utržila miliardu dolarů (zhruba dvacet miliard korun), a to hlavně na tržbách v západních zemích.

„Dobře kombinuje praktičnost a nadčasovým designem, který si spojujeme s japonskou estetikou. V Japonsku jde o běžnou záležitost, pro nás může jít pořád o něco „lepšího“ než například kousek z H&M a podobně, i když to je také fast-fashion,“ odpovídá editorka české Vogue Jana Patočková na otázku proč je taška od Uniqla i po čtyřech letech od uvedení na trhu pořád ještě trendem.

Pavlína Louženská pak doplňuje, že taška sedí k tomu, co poslední sezóny funguje. „Navíc logicky navazuje na ledvinkovou mánii, kterou jsme tu měli před tím.“ Louženská zároveň potvrzuje, že za udržování slávy japonské tašky přes rameno mohou teď hlavně sociální sítě. „Pořád na ni vychází další a další nadšené ohlasy na sítích i v médiích, a tak neumírá. A ještě chvíli bude trvat než z takzvaného hype cycle pro masové publikum zmizí. Ale pro ty, co jsou na začátku trendového cyklu, už nějakou dobu nefunguje,“ upozorňuje.

Slávu téhle kabelky odstartovala britská influencerka Caitlin Phillimore, když na TikTok umístila video, ve kterém z Uniqlo tašky postupně vyndavá vše, co v ní nosí. A ostatní uživatelé ji začali napodobovat. Videa, která se po čínské sociální síti s taškou šíří, připomínají třeba scénu z Harryho Pottera, kdy Hermiona postupně vyloví ze své kouzelné tašky prakticky cokoliv, nehledě na její velikost, anebo také tašku Mary Poppins, což je další označení, které se pro kabelku vžilo.

„TikTok je dneska továrnou na hypy. Většina jich tam začíná a platforma o tom moc dobře ví. A nejen oni. Běžný titulek na Vogue dnes je o tom, co zrovna trenduje na TikToku a to dává důležitost,“ potvrzuje roli čínské sociální sítě pro značky Louženská. „Obchody na to pak rychle naskočí,“ doplňuje.

Popularita tašky od Uniqla možná souvisí i s tím, jak se částečně mění přístup generace Z k módě. V loňském roce zaznamenaly velké luxusní značky, jako je Burberry nebo společnost Kering, která je vlastníkem návrhářských domů Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga nebo Yves Saint Laurent, pokles tržeb. Trh s luxusním zbožím, jenž zažíval velký růst během pandemie covidu, se tak začal spíše propadat.

Důvodem jsou, alespoň podle magazínu Fortune, především peníze. Ceny bydlení a běžných produktů se celosvětově zvyšují a to má dopad na peněženky zákazníků, kteří začínají šetřit. Jejich chuť po trendujícím oblečení a doplňcích se ale nezmenšuje, a tak přicházejí více ke slovu secondhandové obchody nebo možná právě módní taška, která stojí podobně jako oběd ve větším městě.

I přes to si ale Jana Patočková nemyslí, že by to znamenalo, že pro generaci Z jsou luxusní značky mrtvé. „Luxusní brandy klientelu mají a mít vždy budou, včetně mladší generace, která stále, stejně jako ta naše, z různých důvodů luxusní kousky zařazuje do šatníku.“ Roli podle ní hraje aspirace a signály navenek, kterými říkáme, kdo jsme a kým bychom chtěli být. „Jde o určitou prestiž, a je jedno, zda půjde o sedlo od Diora, nebo streetwear, který jistá část mladších preferuje,“ uzavírá Patočková.