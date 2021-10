Už není třeba 10 tisíc sledujících. Instagram otevírá sdílení odkazů ve Stories pro všechny

Meta v podobě deseti tisíc sledujících byla pro influencery i firmy na Instagramu vždy naprosto stěžejní, protože až po prolomení této hranice se otevřela možnost, jak rovnou do takzvaných Stories přidávat přímé odkazy na webové stránky. Pokud tedy již dříve nebyli verifikováni modrou fajfkou. To se ovšem mění. Teď už nebude záležet na tom, kolik váš profil sleduje lidí – přidávat odkazy do Stories bude moci i ten, kdo má třeba jednoho sledujícího.

První náznak toho, že by se možnost přímých odkazů ve Stories (oblíbeném audiovizuálním formátu, který po čtyřiadvaceti hodinách zmizí) otevřela komukoliv, přišel koncem letošního srpna. Tehdy Instagram oznámil, že nahrazuje původní „swipe-up“ za samolepku s totožnou funkčností. Uživatelé tak pro spuštění odkazu ze Stories nemuseli tahat prstem nahoru po obrazovce, ale jednoduše kliknout na viditelné tlačítko, umístěné kdekoliv na fotce nebo videu.

Produktová šéfka Instagramu Vishal Shas to zdůvodnila tím, že už se změnila doba, jak lidé konzumují obsah, tudíž „swipe-up” nedává takový smysl jako dedikovaná samolepka. Spolu s tím ale uvedla poměrně zásadní věc – rozšíření této funkcionality mezi více profilů. A to se nyní děje. Instagram otevírá přímé odkazy ve Stories pro všechny.

Kdokoliv tak nyní může během tvorby Stories rozkliknout ikonu pro samolepky, vybrat tu s názvem Odkaz, vepsat konkrétní odkaz na webovou stránku, změnit ji na vyhovující velikost a umístit ji na fotku nebo videu podle potřeby. Dokonce je možné měnit také barevné kombinace samolepky, byť na výběr je zpravidla jen mezi čtyřmi variantami, které vycházejí z odstínů sdíleného obsahu.

V redakci jsme novou funkci zkoušeli a funguje nám napříč soukromými profily. U firemního profilu na Instagramu, který náš obsah představuje v kreativnější vizuální formě, zatím není k dispozici, tudíž je možné, že sociální síť novinku teprve postupně uvádí. Je ovšem otázkou dní, než dorazí úplně ke všem.