Warner Bros. se spojilo s Discovery. Uživatelé HBO Max se mohou těšit na tuny nového obsahu

Diváci chtějí více obsahu, korporace více zákazníků. Zábavní průmysl se nyní nachází v éře velkých nákupů a fúzí firem snažících se ovládnout co největší segment trhu. Nejvyšší skóre má Disney s nákupy Lucasfilmu, Marvelu a 20th Century Fox, významný krok teď ale učinilo také Warner Bros. Jedno z dominantních hollywoodských studií se oficiálně spojilo s Discovery a vznikla třetí největší mediální firma sídlící ve Spojených státech. Pro diváky to znamená třeba spojení služeb HBO Max a Discovery+.

Vedení nové společnosti, oficiálně pojmenované jednoduše Warner Bros. Discovery, slibuje „nejrozmanitější nabídku obsahu na světě“. Už před časem bylo potvrzeno, že rostoucí streamovací služba HBO Max dostane masivní dávku obsahu ze služby Discovery+ zaměřené na dokumentární i další tvorbu. Mělo by se tak stát v horizontu měsíců, kdy má vzniknout strategie, jak promíchání obsahu vlastně provést pro co nejlepší uživatelskou zkušenost.

HBO Max už nyní obsahuje mnoho různých druhů titulů, od náročnější původní tvorby HBO přes přístupnější HBO Max Originals až po rodinné či dětské pořady a archivy studia Warner Bros. Discovery+ přinese obsah v podobě dokumentů, cestopisů, true crime titulů nebo pořadů o vaření. Lze zde ale najít také fikční tvorbu a mnoho reality show.

HBO Max má po celém světě kolem 74 milionů předplatitelů, Discovery+ kolem 22 milionů. Jejich nejbližším konkurentem je tak Disney+ s asi 130 miliony platících uživatelů. Obě platformy budou ještě nějakou dobu fungovat odděleně, případně v balíčku za jednotné předplatné. Discovery+ tak má stále dorazit do Česka v polovině letošního roku.

Původní návrh, že telekomunikační gigant AT&T prodá mediální společnost WarnerMedia, se objevil loni v květnu. Mediální konglomerát s dceřinými společnostmi Warner Bros., HBO, CNN a dalšími AT&T koupilo v roce 2018, čímž si společnost vytvořila obrovský dluh a značně zkomplikovala byznys. Snaha rozšířit svůj vliv v mediálním průmyslu se ale nakonec ukázala jako lichá a příležitosti využilo už několik let byznysově stagnující Discovery.

Warner Bros. Discovery oficiálně vzniklo v pátek, když Discovery za 40,4 miliardy dolarů (900 miliard korun) odkoupilo WarnerMedia od AT&T. WarnerMedia tím zaniklo. Nová společnost vlastní kromě studia Warner Bros. řadu značek, například zmíněné CNN a HBO nebo New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim a další.

Podle mnohých se nákup Warner Bros. ze strany AT&T negativně podepsal také na fungování studia, které se loni rozhodlo veškeré filmy uvést paralelně v kinech a na HBO Max. Oficiální vyjádření společnosti to vysvětlovalo nejistou pandemickou situací, hollywoodští insideři ale mluvili o byznysové strategii, jak na streamovací službu přitáhnout předplatitele.

Foto: HBO Max/CzechCrunch Streamovací služba HBO Max je nově i v Česku

Hybridní distribuci kritizovalo mnoho filmařů, k těm nejhlasitějším patřil uznávaný režisér Christopher Nolan. Napsal, že telekomunikační obr práci umělců bez jejich svolení využil pro podporu mizerné online platformy ve snaze udobřit si akcionáře nespokojené s obrovskými dluhy, které si AT&T nadělalo. Nolan kvůli tomu nakonec Warner Bros. po skoro dvacetileté spolupráci opustil a svůj nový film Oppenheimer natáčí pro Universal.

Warner Bros. Discovery by jako výhradně mediální firma mohlo vztah s tvůrci efektivněji napravit, byť motivace rychle zvyšovat počty předplatitelů HBO Max samozřejmě zůstává. Místo kanibalizování kin by k tomu nicméně mohl pomoci jiný obsah. Teprve se ovšem uvidí, zda a jakým přínosem bude vznik Warner Bros. Discovery a hlavně propojení HBO Max a Discovery+ pro diváky.

Na jednu stranu jistě potěší na streamovací službě více obsahu, kdy si každý najde něco zajímavého. Výše zmíněné technické fungování a uživatelská zkušenost nicméně budou zásadní pro to, aby ono hledání nebylo naopak přítěží, jak to bývá na Netflixu. HBO Max si zároveň bude muset dávat pozor na svoje jednotlivé značky. Třeba diváci se zájmem primárně o kvalitní tvorbu HBO by mohli do budoucna zvažovat, jestli jim služba přeplněná populárními true crime tituly či reality show stojí za placení.