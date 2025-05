V Africe otevřela školu a vyvíjí aplikaci. Chci u nás zlepšit finanční gramotnost, říká česká Miss World

Uložit 0

Občas má jen pár hodin na sbalení kufrů, aby stihla odletět do zahraničí – nehledě na to, kde zrovna je. Běžný den v kalendáři Krystyny Pyszkové, úřadující české Miss World, často vypadá právě takto. Šestadvacetiletá rodačka z Třince si ale i tak najde čas na další aktivity. Třeba na vzdělávací aplikaci, se kterou chce zlepšit v Česku finanční gramotnost.

Právě to vítězka světové soutěže krásy aktuálně považuje za svou prioritu. „Podle agentury Ipsos má třetina Čechů velmi nízkou úroveň finanční gramotnosti,“ říká, když popisuje důvody vzniku své aplikace. „Víc než polovina mladých si přeje výuku financí a chtěla by, aby se například investování vyučovalo už ve škole. Zájem mladé generace o finanční gramotnost je značný.“

Ostatně pro ni samotnou byl přehled o financích důležitý také už v raném věku. Cesta Pyszkové ke korunce Miss World začala v jejích 13 letech, když čekala ve frontě na jeden koncert a oslovily ji skautky z modelingové agentury. Po prvním focení se v 15 letech začala modelingu věnovat naplno. „Začala jsem sbírat zkušenosti na foceních a přehlídkách v Bratislavě a ve Vídni. Poté jsem strávila měsíc ve Španělsku a dva měsíce v Koreji. A tak to pokračuje dodnes,“ popisuje pro CzechCrunch.

Foto: Archiv KP Krystyna Pyszková s korunkou Miss World

V pořadí 72. Miss World se Pyszková stala loni v březnu. Od organizace teď pobírá pravidelný měsíční plat, a jak už bylo řečeno, když jí zavolají z Londýna, musí být připravena kdykoli odjet do zahraničí. „Od získání korunky jsem už procestovala přes 20 zemí,“ říká. Její první cesta coby Miss World směřovala za prezidentem Mauriciu, nedávno zase navštívila první dámu El Salvadoru, která bojuje za práva matek a novorozenců.

Právě filantropie je další její častou aktivitou. V jedné odlehlé oblasti v Tanzanii například spoluzaložila školu, kde pak nějakou dobu vyučovala angličtinu. „To ve mně probudilo lásku k sociálním projektům,“ říká. Rozjela také nadační fond, který pomáhá třeba se zajišťováním pomůcek pro mentálně postižené.

Miss World je mezinárodní soutěž krásy, která vznikla ve Velké Británii před 75 lety. V roce 2006 zvítězila jako první Češka Taťána Kuchařová. Loni ji následovala Krystyna Pyszková. Letošní ročník proběhne 31. května v indickém státě Telangána.

Sama Pyszková pochází z rodiny potomků slezských Goralů. V její češtině je slyšet jemný přízvuk, protože doma hovořila i těšínským nářečím. „S babičkou a staršími lidmi mluvím po naszymu. S přáteli podle toho, co komu vyhovuje,“ vysvětluje.

Vzácnou chvílí v jejím nabitém programu byl nedávno návrat domů během velikonočních svátků. A přestože je teď pravděpodobně nejslavnější rodačkou Třince, některých zvyklostí ušetřena nebyla. „Tatínek s dědečkem mě vyšlehali pomlázkou z jalovce. Některé slečny se tu vozí na točkách do potoka, to se mi ovšem vyhnulo,“ směje se a vysvětluje, že „točky“ jsou výraz pro kolečko.

„V našem kraji lidé velmi lpí na tradicích, což je hezké.“ Ostatně i ona si na vyhlášení Miss World vzala s sebou kroj, při ceremoniálu pak zahrála na příčnou flétnu a housle – naposledy, protože se na zpáteční cestě na letišti ztratily. „Už mám ale objednané nové,“ hlásí.

Ztráta hudebního nástroje je nepříjemná, daleko horší by však byla ztráta korunky. Tu soutěži věnovala britská královská rodina a má i přesný protokol. „Například si ji nemůžu nasazovat ani sundávat před lidmi. Smím ji nosit pouze na významnější akce, třeba návštěvy nemocnic či škol. A v neposlední řadě ji doprovází vlastní ochranka, když někam cestuji. Rozhodně to není tak, že bych ji měla u sebe doma,“ objasňuje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Miss World (@missworld)

Přestože pravidelně cestuje za focením a přehlídkami, nikdy nezanedbala vzdělání. Dnes, jako Miss World, studuje dvě vysoké školy – Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a podnikatelskou univerzitu MCI v Innsbrucku. „Karlovku mám kvůli dalším povinnostem aktuálně přerušenou. V Rakousku studuji kombinovaně online, prezenčně probíhají jen zkoušky, což mi umožňuje lépe skloubit studium s prací.“

A teď pracuje na interaktivním vzdělávacím nástroji. Aplikace vyvíjená ve spolupráci s českou společností STRV, za níž stojí podnikatel Lubo Smid, má nabídnout vysvětlení základních ekonomických a finančních pojmů prostřednictvím různých kvízů a her. „Uživatel projde při registraci krátkým vstupním testem, který vyhodnotí jeho znalosti, aby mu byl obsah přizpůsoben na míru,“ vysvětluje Pyszková s tím, že aplikace bude zdarma. V budoucnu se nicméně nebrání prémiové verzi, která by už byla zpoplatněna. „To je ale teprve v jednání.“

Před tím má ale jiné plány: po spuštění aplikace chce spolu s odborníky jezdit po českých školách, aby motivovala děti ke vzdělávání v oblasti financí. „Ve školách se sice o tom mluví, ale většinou jen okrajově, například v rámci jednoho předmětu. Chybí na to čas, prostor i učitelé, kteří by se tomu mohli věnovat naplno. Často se stává, že škola to nechá na rodině – a rodina zase na škole. A právě proto jsem chtěla vytvořit nástroj, který mladým nabídne tyto informace jinak.“

Foto: Archiv KP Krystyna Pyszková v Africe

Lubo Smid pro CzechCrunch uvedl, že očekává úspěch tohoto projektu. „Věřím, že výběr partnera, jako je STRV, svědčí o tom, že to Krystyna myslí s projektem opravdu vážně. Propojení její nadace a zkušeností STRV z oblasti budování digitálních produktů přinese očekávané ovoce,“ tvrdí.

Svými aktivitami chce Pyszková bourat některé stereotypy. Jak v průběhu rozhovoru několikrát zdůrazňuje, Miss World není jen o kráse. „Dokonce tam ani neprobíhá promenáda v plavkách. Soutěžící se spíš aktivně zapojují do různých diskuzí a aktivit zaměřených na humanitární činnost, sociální otázky, kulturu, životní prostředí, vzdělávání a osobní rozvoj.“

A na otázku, zda se dnes považuje za nejkrásnější ženu na světě, odpovídá s nadhledem: „To je individuální. Můžu být ta nejkrásnější pro svého tatínka, ale nemusím se líbit každému – a je to úplně v pořádku. Nejvíc záleží na tom, aby byl člověk spokojený sám se sebou.“

I proto prý sama neřeší přísné diety a svou láskou k poctivé domácí kuchyni se netají, raději to vyvažuje pohybem. „U mě funguje zdravá rovnováha – cvičím a někdy si i něco dopřeju, protože je to dobré pro duši. Jsem hrdá Češka, a tak si občas ráda dám svíčkovou nebo bramborový salát,“ uzavírá.