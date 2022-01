Ještě před pár lety bylo téměř nutné, abyste do tramvaje přišli s malým lístkem, který jste si uvnitř sami orazili. Alespoň pokud jste chtěli cestovat v souladu se zákonem. Čím dál častější je ale dnes situace, že cestující do MHD nastupují již s elektronickou verzí jízdenky, případně si ji bezkontaktně kupují rovnou ve voze. Potvrzuje to i Brno, jež o takzvané e-jízdenky eviduje vyšší zájem. Konec papírové klasiky je ale stále v nedohlednu.

Brněnský dopravní podnik oznámil, že během loňského roku se nákup jízdenky kartou ve vozidle (aniž by se kupon fyzicky tiskl) zvýšil natolik, že překonal zájem o SMS jízdenky. Zatím nejvíce si jich lidé koupili loni v září, dohromady necelých 1,3 milionu, z toho 953 tisíc pomocí platební karty.

Jak mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková uvádí, ani tento počet však nepřevýšil počet prodaných papírových jízdenek. Těch se loni prodávalo v průměru 1,6 milionu za měsíc. I proto zatím podnik neplánuje, že by s papírovými jízdenkami skončil a šel po vzoru Ostravy, která jednorázovým kuponům dala sbohem 1. ledna roku 2020.

Kdy se brněnské MHD naplno překlopí do elektronických jízdenek, je proto zatím v nedohlednu. „Počty jízdenkových automatů už nerozšiřujeme a zachováváme jen ty stávající,“ říká Tomaštíková. Na druhou stranu se už s jednou „papírovou érou“ moravská metropole rozloučila, a to hned během prvního letošního dne.

Od 1. ledna si totiž cestující v Brně už na pobočkách dopravního podniku nekoupí papírovou předplatní jízdenku a mohou si ji nahrát pouze na platební kartu, případně na kartu bez vazby k bankovnímu účtu. Stále je ale možné si papírovou jízdenku pro brněnské zóny koupit například na pokladnách Českých drah a na dalších prodejních místech, i tam to ale spěje ke konci.

Možností, jak si elektronicky koupit jízdenku, je v Brně více. Kupony na bázi SMS fungují několik let, nákup kartou ve vozidle je možný od července předloňského roku. Růst zájmu o nákup kartou zkresluje v některých měsících pandemie covidu a snížený pohyb lidí, trend je však zřejmý a v posledních třech měsících loňského roku nebyl pokles proti rekordnímu září nijak zásadní.

Zatímco v roce 2020 bylo maximem 433 tisíc jízdenek placených kartou v prosinci, loni už to bylo po skončení tvrdého lockdownu v dubnu 466 tisíc. A zájem dále rostl. Loni už neklesal ani nákup SMS jízdenek. Ještě v lednu 2020, před začátkem pandemie, využilo SMS jízdenku či další možnost, aplikaci Sejf, 462 tisíc lidí, v červnu 2020 před nástupem nákupu kartou 433 tisíc lidí. Poté zájem kolísal a loni v posledních čtyřech měsících se usadil na hodnotách okolo 300 tisíc jízdenek měsíčně.

S přispěním ČTK.