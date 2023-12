V Česku sbírá umění jen hrstka žen. Art specialistka Pulkertová tak zakládá klub přímo pro ně

Uložit 0

Sběratelství umění je dlouhodobě doménou mužů. Když se tak podíváte na přehled největších sběratelů, najdete na něm Ezru a Davida Nahmadovi, Davida Geffena nebo Stevena Cohena. Česko není výjimkou. Podle posledního J&T Banka Art Reportu je mezi sběrateli na naší půdě jen 16 procent žen. Přispět ke změně chce nyní Anna Pulkertová, art specialistka a zakladatelka sběratelského startupu Art Part Club. Od února příštího roku zahajuje program zaměřený ryze na spojování sběratelek s českými umělkyněmi.

„Nejenom v České republice je nepoměrně menší procento žen oproti procentu mužů, kteří se věnují sbírání či investicím do umění. Vím ale, že pro ženy může být sbírání a poznávání umění stejně obohacující, jen si k tomu možná ještě nenašly cestu. Proto jsem se rozhodla vytvořit speciální sekci Art Part Clubu zaměřenou přímo na ně,“ vysvětluje Anna Pulkertová, která klub spustila v letošním roce, aby do Česka přinesla možnost investovat do umění formou podílového vlastnictví.

Mladá podnikatelka jde přitom naproti světovým trendům na uměleckém trhu. Podle aktuálního Hiscox reportu zaměřeného právě na tento segment totiž koncem loňského roku více než polovina dotazovaných sběratelů potvrdila, že chce začít investovat v následujícím roce právě do podílového vlastnictví umění. U žen šlo dokonce o 63 procent ze všech dotazovaných.

A co se prodejů děl na trhu týče, stále více táhnou také umělkyně. Pulkertová dodává, že loni se počet děl, za jejichž autorstvím stojí ženy, na světových aukcích zvýšil meziročně o 69 procent. Stejně tak stoupla i částka, na kterou se celkové prodeje umění vytvořeného ženami vyšplhaly, a to na úroveň 333 milionů dolarů, tedy o 34 procent více než v roce 2021. I proto chce Anna Pulkertová v nadcházejícím roce věnovat pozornost právě umělkyním.

Foto: Art Part Club Pulkertová chce podpořit ženy v umění i ženy, které se o umění zajímají

„Budeme chodit do ateliérů k umělkyním, které kromě toho, že tvoří hluboké a silné umění, musí být také skvělými manažerkami, markeťačkami, zvládat administrativu, prodej, operativu i účetnictví. Nabízí se zde tedy mnoho příležitostí ke sdílení, networkingu a rozhovorům se ženami různých profesí,“ říká Pulkertová.

Mezi vybranými umělkyněmi jsou například Anna Ruth, Lucie Rosická, Gabriela Těthalová, Radka Bodzewicz, Karolína Netolická a další, v rámci aktivit ale Pulkertová zprostředkuje i návštěvy vybraných designérek, například Janji Prokić či Terezie Rosalie Kladošové. Členky klubu se postupně setkají v jejich ateliérech, kde budou mít možnost si tvorbu nejen zblízka prohlédnout, ale diskutovat o ní přímo s umělkyněmi i s ostatními účastnicemi.

„A protože dává smysl umění nejen poznávat, ale tvorbu daných umělců podpořit i koupí, tak bude při každém setkání vždy vybráno i dílo, které bude možné frakčně zakoupit do společné sbírky. O dílo se pak následně postará Art Part Club, případně si jej mohou členky klubu zapůjčit i k sobě domů,“ doplňuje art specialistka.

Její sběratelský projekt Art Part Club totiž spočívá v představení možnosti koupě děl od současných mladých umělců a umělkyň s velkým potenciálem, které svými nákupy mohou členové přímo podpořit. O sbírku, jež postupně vzniká, pak klub pečuje namísto jednotlivých vlastníků. Na rozdíl od podobných českých projektů zaměřených na investice do umění jednotlivá díla nenechává ležet v depozitáři, naopak si je mohou členky a členové klubu třeba na rok pověsit u sebe doma.

Art Part Club má aktuálně kolem 30 členů, z toho je necelá třetina žen. Do společné sbírky se od založení klubu nakupuje jedno dílo či série od jednoho umělce či umělkyně měsíčně. Její součástí jsou například díla od Anny Ruth, Lucie Rosické či Tadeáše Kotrby. Jedná se o nákupy od té nejmladší po střední generaci současných českých umělců a umělkyň.