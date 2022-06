V Dejvicích se chystají velké věci. Promění a dostaví se náměstí, zpříjemní se studentský kampus

Na Vítězném náměstí v Praze se chystají velké změny. V plánu je proměna celého prostoru. Dostavět by se měla i poslední část domů, které zde dosud chybí. Do díla se pouští společně město a soukromý sektor. A k tomu se chystá i nová podoba veřejného prostoru, kde se hojně pohybují studenti.

Ale popořádku. Nejnovější zprávou je ta o dostavění jednoho z hlavních náměstí v Praze 6. Konkrétně mezi ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů. Na budovy, které by měly náměstí doplnit, bude vypsaná mezinárodní architektonická soutěž. Tu uspořádá společnost Fourth Quadrant, za kterou stojí vlastníci pozemků v místě. Jsou to známé developerské společnosti Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain Group. Dalším majitelem je Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT).

Soutěž přitom soukromý sektor chystá společně s městem, městskou částí a Institutem plánování a rozvoje (IPR). „Po loňské soutěži na novou podobu Florence a soutěžního dialogu na okolí Hlavního nádraží jde o další příklad partnerské spolupráce města s dalšími investory. Potvrzuje se, že vzájemná spolupráce města, státu a soukromých investorů je pro rozvoj Prahy nepostradatelná,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí IPR Marek Vácha.

Vítěz soutěže by měl být známý příští rok v květnu. V místě se počítá s kancelářemi, byty i novou budovou pro VŠCHT. Pozemky původně vlastnila právě univerzita. Developerům je prodala s tím, že za peníze postaví nové prostory se zázemím pro studenty včetně laboratoří. Termín dokončení developeři odhadují na rok 2028.

Foto: MHMP Stavět se začnou domy, které v části náměstí chybí, aby dotvořily kruh

Dostavbou domů v části prostoru, kde evidentně chybí, dojde k naplnění původního plánu, který měl pro Vítězné náměstí architekt Antonín Engel. A to po více než sto letech. Engel začal pracovat na urbanistické koncepci rozrůstajících se Dejvic v roce 1921. Její součástí bylo i ústřední náměstí, ze kterého vybíhá pravidelná síť ulic. Kromě náměstí stojí Engel například i za budovou Generálního štábu armády.

Architekt se s podobou náměstí inspiroval v přestavbě Paříže. Celý koncept se však nikdy nepodařilo naplnit. Teď by se tedy mělo náměstí alespoň zacelit. V plánu je ale nejen to, chystá se také jeho celková obnova. Návrh už existuje, stojí za ním kancelář Pavel Hnilička Architects and Planners, která vyhrála urbanistickou soutěž. I ti se vrátili ke kořenům, respektive k původnímu Engelovu plánu.

„Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu a podobně. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho univerzálnosti,“ popisují architekti.

Kromě zpřístupnění samotného středu pro veřejný prostor a pořádání nejrůznějších akcí navrhl Hniličkův tým doprostřed náměstí monument podobný tomu Washingtonovu z hlavního města USA.

Foto: Pavel Hnilička Architects and Planners Uprostřed náměstí by měl vzniknout monument

Do třetice se v místě chystá také proměna takzvaného Kampusu Dejvice. Má jít o přetvoření veřejného prostoru místního vysokoškolského areálu. Schází se tady totiž hned několik škol – České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd nebo Univerzita Karlova. Veřejnou zakázku na proměnu Kampusu vyhrál ateliér MCA.

I v prvopočátku tohoto záměru má prsty Engel, který s kampusem v místě počítal. Plány se ale opět realizovaly jen částečně. K institucím přibyla v novodobé historii též Národní technická knihovna nebo Nová budova ČVUT.

Veřejný prostor v místě by měl dostat nově celkovou koncepci, měla by se také zlepšit jeho kvalita a kampus by se měl víc propojit s navazujícím městem. Zároveň by měla vzniknout klidová zóna pro studenty i občany, kteří budou chtít v místě relaxovat.