V Emirátech se otevírá největší hydroponická farma světa. Během letu můžete její plodiny okusit i vy

Malé rostlinky se v poklidu koupou v živném roztoku a vyhřívají se pod dokonale vyváženým světlem vycházejícím z umělých diod. Až dorostou do náležité velikosti, stanou se základem pro přípravu pokrmů podávaných během letů stovky leteckých společností. V Emirátech se otevřela největší hydroponická farma světa, která chrlí takových plodin tuny.

Za farmou Bustanica, jak se komplex o rozloze přesahující 100 tisíc metrů čtverečních nazývá, stojí společnost Emirates Flight Catering, která poskytuje cateringové služby, v rámci nichž každý den připravuje na 200 tisíc pokrmů. To je také důvod, proč byla farma vybudována nedaleko mezinárodního letiště Ál Maktúma v Dubaji.

Realizace projektu si vyžádala investici ve výši 40 milionů dolarů, tedy přes 950 milionů korun, přičemž do projektu se zapojil také specialista na vertikální zemědělství, americká společnost Crop One, která pomohla dodat veškeré potřebné know-how.

To se opírá o moderní technologie, které pracují se strojovým učením a umělou inteligencí a využívají znalosti plejády vědců, zahradníků a dalších specialistů. Díky jejich znalostem a moderním metodám je možné pěstovat plodiny bez nutnosti použití pesticidů, herbicidů či jiných chemických přípravků, které jsou běžně využívány v konvenčním zemědělství.

Foto: Emirates Flight Catering Malé rostlinky si užívají nekonečný příliš živin a světla

Celková produkce obří zahrady budoucnosti by měla ročně překročit jeden milion kilogramů vysoce kvalitní listové zeleniny. K této produkci však vyžaduje o 95 % méně vody, než kolik by bylo zapotřebí při vypěstování stejného množství plodin na klasických polích. Ta by navíc zabrala podstatně více místa, přičemž plodiny jako rukola, hlávkový salát či špenát by v místních klimatických podmínkách ani nebylo možné tradičním způsobem pěstovat.

„Dlouhodobá potravinová bezpečnost a soběstačnost jsou životně důležité pro ekonomický růst jakékoli země, Spojené arabské emiráty nejsou výjimkou,“ řekl šejk Ahmed bin Saíd Al-Maktúm, který je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem aerolinky Emirates a Emirates Group.

„Vzhledem k omezeným zdrojům orné půdy a náročnému klimatu máme v našem regionu specifické výzvy. Bustanica zahajuje novou éru inovací a investic, které jsou důležitými kroky pro udržitelný růst a jsou v souladu se strategií naší země v oblasti potravinového a vodního zajištění,“ dodal.

V případě hydroponických farem probíhá veškerý růst v dokonale kontrolovaném prostředí, kdy se kořínky rostlin koupou v živném roztoku v jednotlivých řadách nad sebou. Voda mezi rostlinami cirkuluje, a i když se vypaří, je ze vzduchu získávána zpět a recyklována. Roční úspora vody má činit až 250 milionů litrů ve srovnání s klasickým zemědělstvím. Oproti němu je i produkce daleko rychlejší, jelikož mají plodiny neustálý přístup ke světlu se správným spektrem.

Foto: Emirates Flight Catering Pohled na budovu farmy Bustanica

Jak vůbec chutnají rostlinky, kterých farma denně vyprodukuje na tři tuny, mohou na vlastní chuťové pohárky okusit cestující využívající služeb Emirates a dalších leteckých společností, kterým palubní menu sestavuje právě Emirates Flight Catering. Mimo to má navíc společnost v plánu postupně proniknout i do klasického retailu a ve vybraných supermarketech ve Spojených arabských emirátech nabízet i ovoce a zeleninu vypěstované taktéž hydroponickou cestou.

Mezi další silné hráče na poli hydroponie patří i německá společnost Infarm, která se díky miliardovým investicím stala vůbec prvním evropským jednorožcem mezi hydroponickými projekty. Infarm cílí především na supermarkety, přičemž hydroponické farmy staví přímo v nich, a tak si mohu zákazníci sami sklidit vždy dokonale čerstvé plodiny.