O poskytovateli bikesharingu Nextbike v médiích není slyšet tolik jako o ostatních konkurenčních hráčích, o to více však dobývá celé Česko. V současnosti provozuje vlastní kola a elektrokola už ve třiadvaceti městech, čítá dvě stě tisíc uživatelů a za letošní rok plánuje překročení hranice dvou milionů výpůjček. V příštím roce přitom plánuje další rozšiřování.

Expanze po tuzemsku však už bude probíhat v o něco jiném režimu. Nextbike v Česku provozuje licenční partner stejnojmenné německé firmy, která nyní mění majitele. Berlínská společnost Tier, jež vyrostla v oblasti sdílení skútrů a koloběžek, oznámila odkup sto procent akcií Nextbiku.

Díky transakci, jejíž výši ani jedna ze stran nekomentuje, tak podle vyjádření společnosti vznikne jeden z největších poskytovatelů mikromobility v Evropě s flotilou čtvrt milionu dopravních prostředků ve více než 400 městech. Nextbike přitom provozuje systémy pro půjčování kol většinou v modelu výhradního provozovatele pro města.

„Od roku 2004 poskytujeme udržitelnou mobilitu stovkám tisíc lidí denně a zavedli jsme sdílení kol jako součást veřejné dopravy po celém světě. Rozhodli jsme se pro partnerství s Tier, protože máme významnou společnou základnu ve firemní kultuře. Především nás však spojuje naše poslání učinit města díky našim službám mobility přívětivější pro život a udělat něco s dopravními zácpami, znečištěním a hlukem,“ říká Leonhard von Harrach, generální ředitel Nextbiku.

Sdílené kolo společnosti Nextbike Foto: Nextbike

Tier vznikl teprve v roce 2018 a obecně na globálním trhu konkuruje hlavně americkým službám Bird nebo Lime. Aktuálně působí v šestnácti zemích Evropy a Blízkého východu, letos vstoupil na trh v Maďarsku, Nizozemsku a Bahrajnu. Díky akvizici Nextbiku rozšíří své portfolio sdílených elektrických skútrů a koloběžek právě o půjčovny kol a elektrokol, které zatím Tier provozoval v šesti zemích.

V říjnu berlínská společnost uzavřela financování ve výši 200 milionů dolarů (4,4 miliardy korun) s valuací dvě miliardy dolarů, celkem už od investorů včetně jednoho z největších světových fondů SoftBank Vision Fond získala 660 milionů dolarů, tedy přes 14,5 miliardy korun.

Další expanze po Česku

Nextbike v letošním roce podle vyjádření navzdory pandemii zaznamenal nárůst využívání o padesát procent a za posledních osmnáct měsíců dodal šedesát projektů v sedmnácti zemích s novými koly. Mezi největší projekty patří modernizace sítě v Kolíně nad Rýnem se třemi tisíci novými koly, ve stejném objemu společnost uzavřela spolupráci také s Vídní.

Odkup Nextbiku by neměl mít žádný dopad na aktivity bikesharingu v České republice. „Jako licenční partner Nextbike GmbH máme exkluzivní právo na český trh, a tak z tohoto pohledu v blízké budoucnosti nečekáme žádné výrazné změny,“ komentuje pro CzechCrunch Tomáš Karpov, provozní ředitel Nextbike Czech Republic.

V letošním roce se Nextbike v tuzemsku rozšířil ze čtrnácti na třiadvacet měst včetně Zlína či menších regionů jako Rychnovsko. Rozšíření se týkalo projektu v Mladé Boleslavi i v okolních městech Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou, dále pak například zavedení elektrických kol na Berounsku a v Kladně.

V Praze a Brně pak Nextbike kompletně upgradoval svou flotilu mechanických kol a nově má v ulicích osmirychlostní kola. V hlavním městě navíc bikesharing uzavřel partnerství s magistrátem a držitelé průkazu Lítačka na městskou hromadnou dopravu mohou Nextbike a dopravní prostředky od konkurenčního hráče Rekola využívat bezplatně.

„Věřím, že se tímto modelem nechají inspirovat i v dalších českých městech, jako jsou Brno, Plzeň či Olomouc,“ popisuje Karpov, podle nějž společnost v další jízdní sezoně v příštím roce čeká další rozšiřování. Aktuálně je Nextbike v kontaktu s dalšími přibližně patnácti městy v Česku a zatím očekává, jak se jednání na rok 2020 vyvinou.

„S ohledem na současný stav ‚kolařského odvětví‘ je potřeba trochu plánovat, protože je nedostatek komponentů a dodací lhůty jsou občas šílené. My jsme však na příští sezonu připraveni,“ říká provozní ředitel tuzemského Nextbiku.

„Podvědomí měst o městské mobilitě se za posledních pár let výrazně posunulo dopředu a my jsme velice rádi, že více a více měst má nyní k naší službě proaktivní přístup. Těžko říct, kam se příští rok posuneme, s některými městy jednáme již druhý rok a s některými městy jsme schopni vystartovat projekt do měsíce. Každopádně my budeme připravení a pro případné zájemce budeme mít kola k dispozici,“ dodává Karpov s úsměvem.