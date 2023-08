V Excelu skončila těsně pod bednou, prezentace ale ovládla. Česko má mistryni světa v PowerPointu

Trénink to, zdá se, nebyl úplně jednoduchý. A nešlo jen o nákup učebnice, ze které se učila. I týden v kuse seděla před počítačem a podle náhodných témat vytvářela různé návrhy, do toho si musela nazpaměť pamatovat všechny funkce, které si osvojila samostudiem. Kdyby to neudělala, nemohla by se měřit s těmi nejlepšími tvůrci prezentací planety. Ona tomu ale ten čas věnovala – a vyplatil se jí. Teprve v sedmnácti letech se stala mistryní světa. V PowerPointu.

Ať už na PowerPoint panuje názor jakýkoliv, stále patří mezi ty nejpokročilější programy na tvorbu počítačových prezentací, což ví i Lucie Dorňáková, která si v něm svou vášeň – stejně jako v počítačích – našla už v dětských letech. A vlastně nejen v něm, ráda pracuje také v tabulkovém Excelu, další součástí kancelářského balíčku od Microsoftu. Baví jí to natolik, že v práci s těmito programy dokonce soutěží na mezinárodní scéně. Tu českou totiž už dávno ovládla.

Šampionát s názvem Microsoft Office Specialist je ale trochu jiný oříšek. Pořádá se ve Spojených státech a sjíždí se na něj „officovská“ smetánka. Teprve sedmnáctiletá rodačka z Jeseníku už vypjaté momenty, kdy si během časového limitu musí poradit s technickými, kreativními i znalostními úkoly, zažila dříve, když odjela reprezentovat Česko v Excelu. Pomyslná medaile jí ale o pouhé jedno místo utekla.

Teď ale tabulky nechala tabulkami a zkusila své štěstí v prezentacích. Nebo štěstí – dřela na to dlouho, takže se o štěstěně asi příliš mluvit nedá. Nasedla proto do letadla a zamířila směr Orlando na Floridě, kde nejprve musela celníkům vysvětlit, proč si s sebou tahá klávesnici bez počítače (přece kvůli postranním numerickým klávesám!), aby se vzápětí vydala bojovat o titul mistryně světa v PowerPointu. A nejen rodný Jeseník mohl slavit.

Disciplínu v PowerPointu, kde měla v časovém limitu sto minut za úkol řešit stanovené technické, kreativní a znalostní zadání, ovládla ze všech nejlépe a za první místo obdržela nejen trofej, ale také stipendium ve výši osmi tisíc dolarů. A také notebook z edice Surface od Microsoftu, evidentně bez numerických kláves, tudíž stejně bude muset být zase odkázána na svou vlastní, se kterou září.

Foto: Microsoft Lucie Dorňáková (třetí zprava)

„Úspěch rodačky z Jeseníku, která studuje na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku, dokresluje i to, že se stala jedinou vítězkou neasijského původu. Zbylé první příčky v jiných disciplínách obsadili výhradně soutěžící z Číny, Tchaj-wanu a Japonska,“ uvádí Karolína Kříženecká z komunikačního oddělení Microsoftu pro Česko a Slovensko. Dorňáková navíc nechce usínat na vavřínech.

Už teď se má pomalu připravovat na další mistrovství světa, které se uskuteční příští rok na konci července v kalifornském Anaheimu. A jelikož Excel a PowerPoint má již vítězka za sebou (a nelze v těchto disciplínách soutěžit znovu), pokusí se získat titul i pro textový program Word. V přípravách jí mimo jiné pomáhá členství ve Studentském a tréninkovém centru, vzdělávacím institutu, přes který česko-slovenské zastoupení Microsoftu podporuje mladé talenty v oblasti IT.