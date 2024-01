Uložit 0

Sami se ocitli tváří v tvář peklu, jakým dokáže být střet s teroristy z Hamásu. Bojovali s nimi jak na Západním břehu Jordánu, potažmo přímo v Izraeli, tak ve vysoce nebezpečném Pásmu Gazy, ze kterého se s trochou štěstí dostali ve zdraví zpět domů. To byl ale seriál, někteří herci populární akční série Fauda, kterou vysílá Netflix, ovšem do aktuálně probíhající války skutečně vyrazili. A jeden z nejoblíbenějších herců v ní teď utrpěl nespecifikovaná, avšak údajně vážná zranění.

Izraelský herec Idan Amedi, který ve Faudě od druhé sezóny hraje agenta v utajení Sagiho, byl v Gaze zraněn, a musel být kvůli tomu hospitalizován. Jak interpretuje deník Times of Israel, lékaři v nemocničním komplexu Sheba Medical Center v okolí izraelského Tel Avivu, kam byl převezen, ho museli urgentně dostat na operační sál. Informaci o potvrdil i jeho otec, který ovšem dodal, že herec už není v ohrožení života.

Co konkrétně se Amedimu, který je v civilním životě i úspěšným zpěvákem a písničkářem, přihodilo, se s jistotou neví, deník Israel Nation News ovšem uvádí, že byl poraněn střepinami, když prováděl záložní službu s bojovým ženijním sborem. K situaci se vyjádřili i tvůrci Faudy, kteří na sociální síti X sdíleli video, ve kterém Amedi hraje na kytaru. „Modleme se společně za jeho úplné a brzké uzdravení,“ napsali.

The Jerusalem Post zveřejnil i krátký rozhovor, který měl Amedi vést jen hodinu po zranění s reportérem serveru N12, přímo v Gaze. „Jsem v pohodě, jen trochu unavený. To, co tady postavili, je šílené. Šílené,“ zmínil Amedi s odkazem na tunely, které Hamás vybudoval a které se Izraelské obranné síly snaží ničit. „Tvrdě tu pracujeme pro bezpečnost všech, máme vás rádi,“ řekl a neodpustil si ani trochu svého proslulého sarkasmu: „Je tu tolik sil, že je trochu zvláštní, že jste chytili zrovna mě.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Idan Amedi | עידן עמדי (@idan_amedi)

Podle dostupných informací měl seriálový Sagi narukovat už 8. října, tedy den poté, co teroristé z radikálního palestinského hnutí Hamás vpadli na území Izraele a zavraždili více než tisíc lidí, přičemž dalších více než dvě stě unesli do zajetí. V návaznosti na to vláda Benjamina Netanjahua vyzvala k odvetě, která do dnešního dne probíhá. Povolány do služby měly být desetitisíce mužů a žen – a mezi nimi právě i někteří členové týmu Faudy, kteří si podobnou válku už zažili, akorát ne opravdovou.

Netflixovský hit, který má potvrzenou i pátou sérii, je o tom, jaké to je bojovat proti teroristickým palestinským buňkám. Své o tom ví také herec Lior Raz alias hlavní postava Doron, který dříve působil coby součást Izraelských obranných sil. A právě i on měl narukovat – a také se vyjádřil ke zranění svého seriálového kolegy, když na svůj Instagram napsal:

„Idan Amedi, který po útocích ze 7. října vstoupil do záloh Izraelských obranných sil, byl vážně zraněn během protiteroristické operaci proti Hamásu v Gaze. Jako součást produkce Faraway Road společnosti Candle Media a rodiny Faudy jsme v srdci s ním a jeho rodinou a modlíme se za jeho rychlé uzdravení.“

Na bojišti se pohyboval také Matan Meir, klíčový člen natáčecího štábu Faudy, ten ovšem boj nepřežil. O jeho smrti loni v listopadu informovaly Izraelské obranné síly ve svém seznamu padlých vojáků. Podle dostupných údajů byl osmatřicetiletý rezervista, bojující v 697. praporu 551. brigády IDF, zabit nastraženou výbušninou v tunelu u mešity na severu Gazy. Spolu s ním tehdy zahynuli i další čtyři příslušníci izraelské armády.

Válka v Pásmu Gazy nadále – po třech měsících od vypuknutí – probíhá a podle veřejných informací měla izraelská armáda zničit už polovinu bojových praporů Hamásu, ovládnout sever a střed Pásma i hlavní město a spolu s tím zabít až devět tisíc teroristů. Podle Reuters a dalších zdrojů bude ještě dlouho trvat, než židovský stát dosáhne svých cílů, čím dál častěji se mluví také o tom, že se válečný konflikt v dohledné době „promění“.