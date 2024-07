V hlavě 2 překonalo miliardu v rekordním čase. A zároveň ukázalo, že do kin se chodí méně než dřív

Uložit 0

Ještě před několika týdny se s napětím očekávalo, jestli nový film z produkce Pixaru v kinech uspěje. Nejenže se tvorbě studia v posledních letech zvlášť nedařilo, ale divákům se obecně tak nějak přestalo chtít do sálů. Teď se ale slaví velký milník, když v V hlavě 2 překonalo miliardu dolarů v příjmech, a to za velice krátký čas. Úspěch zároveň poukazuje na jiný fenomén – pokořit miliardovou hranici je dnes paradoxně větší událost než dřív.

Ostatně ještě počátkem června se mluvilo o tom, jak je situace v kinech špatná. Blížila se polovina roku a pouze tři tituly globálně utržily víc než půl miliardy dolarů – a další se k takovému číslu ani zdaleka nepřiblížily. Navíc filmy, které měly odstartovat letní sezónu, nakonec propadly, naposledy se to stalo pokračování Šíleného Maxe.

V hlavě 2 proto působí nejen jako úspěch pro tvůrce, tedy pro studio Pixar a jeho mateřskou skupinu Disney, ale i jako záchranné lano pro kina obecně. Animovaný hit odstartoval vysoce nad očekáváními a po necelých třech týdnech na velkých plátnech už prodal lístky za 469,3 milionů dolarů (10,9 miliardy korun) jen v Severní Americe.

Globálně pak má novinka na kontě už přes miliardu, konkrétně 1,015 miliardy dolarů (23,9 miliard korun). Navíc se tuto částku se podařilo překonat za pouhých 19 dnů, což je nejrychleji ze všech animovaných filmů v historii, dosud prvenství drželo Ledové království 2 s 25 dny. To nakonec v kinech inkasovalo 1,45 miliardy dolarů a podobný, ne-li vyšší výsledek se teď očekává také od V hlavě 2.

Nejnovější dílo Pixaru se zájmu těší hned z několika důvodů. Zaprvé platí, že první díl, který diváky zavedl do mysli malé dívky učící se pracovat s novými emocemi, je pořád velice oblíbený. Pokračování na něj přímo navazuje, když hrdinku Riley vidíme jen o trochu starší než v roce 2015. Už se chystá na střední školu, když v tom na ni přijde puberta a s ní i několik nových emocí, které jí v hlavě opět udělají nepořádek.

Zadruhé, ačkoliv se V hlavě 2 nedočkalo až tak nadšených recenzí jako jednička, většina diváků je spokojená a neotálejí svoji pozitivní zkušenost sdílet s rodinou, přáteli nebo kolegy. Na serveru Rotten Tomatoes má od diváků snímek hodnocení 96 procent. A navíc, je to film vhodný pro všechny věkové kategorie i pohlaví, když s jeho hrdiny dokáží na nějaké úrovni soucítit.

Jak už ovšem zaznělo, obří úspěch současně zdůrazňuje, že doba se změnila a podobné miliardové zprávy se dnes objevují výrazně méně než v minulosti. V průběhu uplynulé dekády bylo standardem, že za rok vyšly alespoň čtyři filmy, které vydělaly přes miliardu dolarů. V roce 2019 jich bylo dokonce devět. Od startu pandemie v roce 2020 je ale V hlavě 2 teprve sedmým titulem s příjmy přes miliardu dolarů – v roce 2021 to byl jeden, v roce 2022 tři, loni dva.

Už před pár lety se diskutovalo o tom, za jak dlouho a zda vůbec se příjmy filmů vrátí na předcovidovou úroveň. Jakékoliv obavy z nákazy už u naprosté většiny diváků dávno opadly, objevily se ale jiné faktory, které vztah publika k chození do kina dost možná definitivně změnily.

Zaprvé globální karanténa urychlila už tak silný nástup streamovacích služeb, které se dodnes předhánějí v tom, která přijde s dražším a velkolepějším seriálem či filmem. Pro tu nejatraktivnější zábavu tak už vůbec není třeba opouštět pohodlí vlastního gauče. Tento efekt přitom umocnilo zkrácení doby, kdy lze nové tituly exkluzivně vidět v kinech. Dříve byly standardem tři měsíce, dnes je to přibližně polovina.

Pokud se tedy nejedná o opravdu velkou kulturní událost, jako byl Spider-Man: Bez domova, Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick nebo Barbie, řada diváků si několik týdnů radši počká na domácí, možná pohodlnější, ale hlavně levnější projekci. Pro studia tak je a bude mnohem náročnější lidi přitáhnout do kin. A otázkou zůstává, jestli to bude znamenat více originálních vizí, nebo úzkostnou snahu najít co nejbezpečnější investice.