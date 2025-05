Vybudovala mentoringový byznys, teď se ho snaží skloubit s mateřstvím. Sepsala čtyři tipy, jak na to

Uložit 0

Existuje řada projektů, které radí ženám, jak rozjet podnikání na rodičovské dovolené. Na to, jak skloubit už fungující firmu s dítětem, které teprve přijde, si ale Lucie Neumanová z mentoringové platformy Femme Palette musela přijít sama. „Dost jsem se připravovala, protože jsem věděla, že chci i po porodu pracovat a nějak to zvládnout,“ říká Neumanová a podrobně popisuje několik tipů, díky kterým se jí zatím daří skloubit péči o tříměsíční dceru a firmu.

Měla to být původně mentoringová platforma jen pro ženy. Idea vytvořit komunitu mentorů a takzvaných mentees (tedy lidí, co se nechávají mentorovat), která se bude vzájemně podporovat, vznikla ve Spojených státech, kde se Lucie Neumanová potkala s druhou spoluzakladatelkou Klárou Holíkovou. To bylo ovšem před sedmi lety. Teď už Femme Palette poskytuje mentoring i mužům různě po Evropě a několik let po sobě si drží tržby kolem 10 milionů korun.

„Už jsme globální firma. Máme zázemí tady v Česku a je tu i většina lidí, co s námi spolupracují. Ale protože je celý program v angličtině, tak nám to už hned ze začátku otevřelo dveře do zahraničí. Teď tam máme jak mentory, tak zákazníky,“ popisuje Neumanová, která až do loňského podzimu rozvíjela aktivity firmy v Berlíně. Právě tam, ale také třeba v Amsterdamu nebo Barceloně firma působí.

Lucie Neumanová tak nechtěla kvůli mateřství na delší dobu odcházet z práce a rozhodla se, že se pokusí oboje skloubit. Pro CzechCrunch teď shrnula čtyři hlavní tipy, které jí zatím péči o dceru i firmu usnadňují.

Vytvořit si komunitu

Neumanová říká, že primárně hledala rady a tipy u žen ve svém okolí, které také podnikají a zároveň vychovávají děti. „Bavila jsem se i s jinými holkami, které znám a vedou firmy, a snažila jsem se od nich zjistit, jak to dělaly ony. Říkaly mi, že neexistuje jednotný manuál a že s každým dítětem to může být jinak,“ vypráví.

I tak ale díky nim získala vhled do problematiky, a jak sama říká, hlavně naději, že dítě i firmu najednou zvládnout lze. „Tato komunita pracujících matek a podnikatelek mi pomáhá dodnes. Je skvělé být obklopena lidmi, kteří rozumí tomu, čím si člověk prochází, a mohou sdílet užitečné tipy a triky z vlastní zkušenosti,“ zní její první rada.

Počítat s tím nejhorším

Neumanová připouští, že její dcera je zatím naštěstí velmi klidné dítě, a tak zvládá pracovat v době, kdy dítě spí. Před porodem si ale byla vědoma toho, že to tak být nemusí, a tak se připravovala i na variantu, že se jí narodí nespavec. „Počítala jsem s tou nejhorší možnou variantou a snažila se delegovat co nejvíc úkolů, u kterých nemusím být přímo já, na lidi z týmu. A bylo moc fajn vidět, jak mě kolegové zastoupili a jak díky tomu sami profesně rostou,“ říká teď.

A jak to probíhalo konkrétně? „Zrušila jsem týmové cally a s týmem jsme si nastavili systém, kdy mi jednou týdně posílají updaty přes Slack. Stejným způsobem jsem také já dávala zpětnou vazbu. Postupně jsem si začala přidávat týmové cally v časech, kdy miminko většinou spí. V naší firemní kultuře od začátku podporujeme ženy s dětmi a snažíme se jim vycházet vstříc a být flexibilní, takže tým je na to zvyklý,“ vysvětluje.

Foto: Femme Palette Klára Holíková a Lucie Neumanová, zakladatelky platformy Femme Palette

Připravit na příchod dítěte i firmu

Na příchod dítěte pak připravovala i firmu samotnou. „Moje role ve firmě je taková, že přináším peníze. Nechtěla jsem ve chvíli, kdy se dítě narodí, být ve stresu, že je firma v ohrožení. Tak jsem se zaměřovala na to, aby měla příjmy na období, kdy možná tolik pracovat nebudu,“ popisuje. Od podzimu minulého roku se proto soustředila na partnerství s firmami a na akce, které generují nové klienty.

„Nejen já, ale celá firma přešla na dlouhodobější plánovací režim. Už na začátku roku jsme měli naplánované aktivity na několik měsíců dopředu. S každým členem týmu, který mi reportuje, jsme si nastavili plán aktivit na následující měsíce, styl komunikace ohledně zpětné vazby a pravidelných updatů,“ popisuje. Zároveň se ukázalo, že je výhoda, když firmu vedou zároveň dva lidé. „Naštěstí mám spoluzakladatelku a ona by mě mohla zastoupit, pokud by bylo někdy potřeba,“ dodává Neumanová.

Mít k ruce pomoc

Za zásadní pak považuje i zapojení otce do péče o dceru. „Partnerovi jsem řekla, jak bych si přála, abychom fungovali, a shodli jsme se na určitém modelu. On je poměrně aktivní rodič, takže nemám pocit, že bych v tom byla sama. Kromě kojení mě zvládne plně zastoupit,“ říká. „Díky naší týmové spolupráci jsem mohla být na externích schůzkách a posouvat byznys dál.“

Partner zároveň každé ráno s dítětem kolem šesté hodiny vstává, aby se mohla dospat po rozkouskované noci. „Díky tomu jsem pak schopná přes den lépe fungovat,“ popisuje Neumanová a doplňuje, že veškeré nastavení kolem práce a dětí je hlavně velmi individuální. A také se vše může ještě změnit. „Vím, že jsem teprve na začátku téhle cesty a každá její fáze přinese něco nového. Ale učím se za pochodu,“ uzavírá.