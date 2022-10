V Holešovicích vznikne dům s malometrážními byty, jejichž dispozice se dají snadno změnit na velké

V pražských Holešovicích chce městská část postavit dům pro dostupné bydlení. V soutěži vybrala projekt vskutku pokrokový. Dají se v něm mimochodem i měnit bytové dispozice.

Cihlový dům vyroste na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou, které se nacházejí v transformačním území Bubny-Zátory, na něž se má v budoucnu upnout velká pozornost. Ostatně s tím pracovali i architekti, kteří novému domu vtiskli podobu. Počítají s tím, že za několik let se celá lokalita zazelení, zklidní a více se přiblíží chodcům.

V mezinárodní soutěži, kterou vypsala Praha 7, uspělo studio Apropos, které se rozhodlo, že v moderní rozvíjející se čtvrti naváže na ducha starých Holešovic. A tak v tomto místě vznikne mix nových a starých činžovních domů z devatenáctého století. Teď je tu nehostinné místo nedostavěného bloku bývalé papírny, které je navíc blízko nájezdové rampy na přemostění železnice.

Foto: Apropos Architects Dům má mít aktivní parter

V tom všem by mělo vzniknout bydlení budoucnosti. Jde samozřejmě především o udržitelnost, což znamená, že architekti umístili na dům pobytovou střešní terasu a zelenou střechu. Tady si mimochodem budou moci budoucí nájemníci společně pěstovat bylinky nebo zeleninu. Přístup sem bude ze společenské místnosti vybavené kuchyní.

„Cílem návrhu je vytvořit silnou sousedskou komunitu, jejíž členové se budou s navrženým objektem identifikovat. Rádi bychom, aby se nájemníci v domě potkávali, poznali se a trávili spolu čas,“ uvádí studio Apropos.

Počítá se se solárními panely, které by měly zajistit minimálně potřebnou energii na chod domu. Případný přebytek se bude ukládat do baterií v podzemním zázemí. Pražský dům dostane dokonce i retenční nádrž, kam bude odváděna dešťová voda ze střechy a pevných venkovních ploch. Využívat se pak bude na kapkovou závlahu zahrady a dvora nebo pro splachování toalet v domě.

Primárním zdrojem vytápění a teplé vody má být horkovod, jednotlivé byty mají navržené také podlahové vytápění. Dům bude též důsledně zateplený a akumulovat teplo pro zimní období, chlad pro to letní.

To všechno se už pomalu ale jistě stává standardem. V čem je nový dům pro sedmou městskou část skutečně unikátní, je variabilita, se kterou ateliér Apropos přišel. Základ domu se totiž skládá z jednašedesáti bytových jednotek. Jde převážně o malometrážní byty o velikosti třicet metrů čtverečních. Třicet procent z těchto bytů je bezbariérových. V případě potřeby je to ale možné měnit.

„Konceptem domu je racionální modulární struktura, která je založena na základní minimální bytové jednotce o třiceti metrech čtverečních, kterou je možné relativně snadnými stavebními úpravami kombinovat a spojovat do jednotek větších,“ líčí architekti.

Foto: Apropos Architects Byty budou mít lodžie či terasy

Byty budou určené pro seniory, lidi se zdravotním omezením, samoživitele. Budou tu i služební byty pro potřebné profese jako jsou učitelé, zdravotní sestry, policisté nebo hasiči. Místo tady ale najdou i mladé rodiny, pro které může jít o startovací bydlení. Pokud bude rodina vícečlenná, snadno se jí dá prostor uzpůsobit. Byty mají také venkovní lodžie nebo terasu.

Architekti se inspirovali duchem starých Holešovic nejen na fasádě. Novostavba bude mít totiž mimo jiné pavlače. Ty tvůrci chápou jako důležitý sociální bod celého návrhu. „Vytvářejí místa náhodného setkání či posezení při západu slunce,“ stojí v anotaci projektu. Kdo by se nesešel tady, může tak učinit v klubovně v přízemí. Odtud je také přístup do zahrady ve vnitrobloku.

Co se venkovních prostorů týče, počítá se rovněž s aktivním parterem. A jsou tu též místa pro dětskou skupinu, která má samostatný přístup do zahrady.

Foto: Apropos Architects Návrh je dílem Apropos Architects

Dům má rovněž podzemní garáže o dvou podlažích. V každém je dvanáct parkovacích míst a dá se sem instalovat nabíječka pro automobily. Další stání, tentokrát návštěvnická, například pro dětskou skupinu, se nacházejí před budovou.

„Považujeme za zcela nezbytné, aby město i městské části reagovaly na to, že se životní náklady všech Pražanů výrazně zvyšují. Praha potřebuje mnohem větší nabídku cenově dostupných malometrážních bytů. Jdeme tomuto požadavku naproti, už před lety jsme zastavili prodej obecních bytů, opravujeme a rozšiřujeme svůj bytový fond a teď chceme i stavět městský dům,“ uvedl starosta sedmičky Jan Čižinský.

Náklady na stavbu by měly pokrýt dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení, který by měl přispět 170 miliony. Nový objekt by mohl stát do čtyř let.