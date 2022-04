V Jinonicích je zaděláno na nový depozitář Národní galerie. Poslouží i veřejnosti

Ve své sbírce má Národní galerie více než 400 tisíc předmětů – a to vše už se tam nevejde. Výstavní instituce proto dlouho poptává nový depozitář, který má již svůj finální návrh a také místo, kde by měl vzniknout. Galerie nyní čeká na vyřízení potřebné dokumentace. Praha zároveň schvaluje změnu územního plánu, kterou už posvětila rada města a ve čtvrtek by o ní mělo hlasovat i pražské zastupitelstvo.

Změna územního plánu je však potřebná především pro druhou etapu tohoto projektu. První je stěžejní pro potřebnou rekonstrukci Veletržního paláce. Aby se tak ale mohlo stát, je potřeba mít kam uložit díla. S první etapou instituce čeká na územní rozhodnutí.

„Národní galerie už praská ve švech, a proto bylo třeba hodně rychle vymyslet, jak a kam některé sbírky uložit. V roce 2020 Národní galerie scelila majetky v Jinonicích, rozjela soutěžní dialog a my proces změny územního plánu,“ uvedl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Na podobu depozitáře byla vypsaná soutěž. V té uspěl ateliér JIKA-CZ a návrh architekta Jana Kubáta. Vzniknout mají nejen nové depozitáře, ale také například restaurátorské ateliéry nebo chemicko-technologická laboratoř.

Foto: Národní galerie Současné prostory galerie už nedostačují

„Naším cílem je budovu postavit co nejdříve, vstupuje do toho ale mnoho faktorů. Jedním z nich je čekání na vyřízení potřebné dokumentace, druhým ceny stavebních prací, které rostou. Bude tedy otázka, jak na tom bude v době realizace stát, respektive ministerstvo kultury s investičními prostředky. Depozitáře každopádně patří mezi priority,“ vylíčil pro CzechCrunch vedoucí odboru ochrany sbírkového fondu Národní galerie Dušan Perlík, který má projekt na starosti.

Jedna část projektu by měla poskytnout místo pro sbírky Veletržního paláce. Kromě nich by tady ale měl být i prostor pro veřejnost. Národní galerie plánuje vybudovat otevřený depozitář, kde by se veřejnost mohla podívat, jak to v galerii chodí. „Pro laiky je to nepředstavitelný rozsah. Do depozitáře nyní veřejnost z bezpečnostních důvodů nemůže, v nové budově by měl být prostor uzpůsobený tomu, aby do něj v nějakém režimu mohla vstupovat i veřejnost,“ líčí Perlík.

V novém depozitáři by měl být také prostor pro různé konference, přičemž součástí areálu má být i veřejně přístupný sochařský park, tedy prostor, kde si lidé budou moci prohlídnout například velkoformátová sochařská díla.

Ve druhé etapě by měl vzniknout prostor i pro další sbírky. V zásadě vznikne centrální depozitář, kde budou všechna díla instituce. „Zároveň by to měla být rezerva i pro nové akvizice. V současné době je totiž Národní galerie limitovaná prostorem, třeba pro velmi rozměrná díla není místo,“ vysvětluje Perlík.

Zatím to podle něj neznamená, že by kvůli tomu galerie vyloženě něco nepořídila. „Myslím, že se to ještě nestalo, ale asi hraje svou roli jakási autocenzura kolegů, kteří vědí, jaké máme kapacity. Dnešní umělci často tvoří díla, která jsou formátově velmi problematická pro jakoukoli sbírkovou instituci a je to limit všech muzeí a galerií dnešní doby,“ dodává vedoucí odboru.

Nový depozitář Národní galerie je investicí státu. Praha však slibuje, že bude nápomocná, pokud bude potřeba.

Foto: NGP Budovy neztratí atraktivitu ani v noci