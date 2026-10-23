V Karlíně chybějí kanceláře. J&T na to odpovídá osmipatrovou budovou s bronzovou fasádou za miliardu
J&T Real Estate má v Karlíně sedm administrativních budov. Další vznikne mezi sídlem J&T Banky a projektem Fragment developera Trigema.
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Developerská skupina J&T Real Estate postaví v pražském Karlíně další kancelářskou budovu. Osmipatrový Rohan Gate vyroste u stanice metra Invalidovna mezi sídlem J&T Banky a projektem Fragment developera Trigema. Firma do něj investuje zhruba miliardu korun, jak informoval server E15. Stavební povolení už developer má, stavět chce začít v první polovině roku 2027 a hotovo by mělo být koncem roku 2029. Podle poradenské firmy Cushman & Wakefield se neobsazenost kanceláří v Karlíně drží na 3,2 procenta, zatímco průměr za celou Prahu je 5,8 procenta.
Budovu navrhl Karel Mrázek z ateliéru Kaama, a jak developer uvádí na svém webu, její prohnutý tvar odkazuje na loděnice, které dřív stávaly na vltavských březích. Fasádu tvoří svislé hliníkové lamely v bronzovém odstínu. Na trh má přijít 11 650 metrů čtverečních pronajímatelné plochy a jedno patro o rozloze kolem 1 500 metrů čtverečních půjde rozdělit až na čtyři samostatné jednotky. V přízemí budou obchody a služby, vedle budovy vznikne piazzetta se stromy a vodním prvkem. J&T Real Estate teď začíná prostory nabízet nájemcům.
Do Karlína skupina vstoupila před dvaceti lety s plánem na přestavbu areálu bývalých Pražských strojíren a dnes tu má sedm administrativních budov. Patří mezi ně Rustonka, kde sídlí Amazon, nebo Red Court, kde má centrálu skupina CSG. Na Rohanském ostrově teď J&T staví také čtvrť Nový Rohan. „Karlín se svým způsobem stává pražským Canary Wharf,“ říká obchodní ředitel J&T Real Estate Václav Bouček. Podle něj tu podobně jako v Londýně vzniká vedle tradičního centra lokalita, kde chtějí sídlit velké domácí i mezinárodní firmy.