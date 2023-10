V Karlíně řádil krypto killer. Lovci příšer z naší redakce ho našli v kryptě pod kostelem

Uložit 0

Na pražský Karlín se snáší zamračená noc. Protne ji výkřik oběti, ale na místě činu žádné tělo nezůstane. Jen krvavé šmouhy a vyděšení svědci, kterým nikdo nevěří. Nikdo – až na lovce příšer z redakce CzechCrunche. Karlínský krypto killer znovu udeřil. Jak to dopadne? Pusťte si znělku Akt X nebo Buffy, přemožitelky upírů a čtěte dál.

V hlavních rolích Pavlína Nouzová jako Janek R., kšeftař, zlodějíček a podvodník, který kromě kriminálního podsvětí objevil i podsvětí mystické. Sára Goldbergerová jako elegantní Em, zasvěcená členka tajemné sekty. Tomáš Tománek coby bývalá agentka BIS Dana Skálová. A Vojtěch Sedláček jako Amiran, gruzínský lovec příšer s tragickou minulostí. Dále hraje Michal Mančař jako strážce tajemství. Seznamte se s hlavními hrdiny a členy redakce CzechCrunche, kteří se vydali do hororové hry Příšera týdne.

Ta je zástupcem stolních her na hrdiny neboli rolových her či role-playing games, které možná znáte z českého Dračího doupěte, z Dungeons & Dragons či z mnoha videoher. Často sázejí na fantasy po vzoru Pána prstenů a Zaklínače. A také na spoustu házení kostkami, přičítání a odečítání čísel a hledání hodnot v tabulkách. Příšera týdne naopak jede na extrémně jednoduchá pravidla, atmosféru a příběh. A to takový, za který by se nestyděly ty nejlepší mrazivé filmy a seriály z devadesátek a začátku století.

Monster of the Week, jak zní původní název hry, u nás nedávno vydalo nakladatelství Casa de Locos v češtině. Vybaveni pár stránkami příručky si hráči během chvilky vymysleli své lovce a autor tohoto textu se stal pomyslným rozhodčím a vypravěčem, který s nimi tvořil společný příběh a ovládal nehráčské postavy. Netvořil přitom pevně daný scénář ani nenásledoval předpřipravenou dějovou linku. Naopak improvizovaně reagoval na to, co hráči vymysleli a udělali. Třeba na cestě do prohnilého srdce Karlína.

Foto: Lovci monster z CzechCrunche Ke hraní Příšery týdne stačí papír, tužka a dvě kostky. Rozsáhlé tabulky a pokročilou matematiku netřeba

Údajné vraždy bez obětí, které policii nahlásili místní opilci a bezdomovci, strážce zákona nezajímaly. Ale Janka, Em, Danu a Amirana ano. Polít náboje svěcenou vodou, připravit knihy zapovězeného vědění, vybrat z pár možností charakteristické rysy každé postavy, vymyslet jejich vzájemné vztahy – a jde se vyšetřovat. Právě o vyšetřování záhady totiž Příšera týdne je. Třeba jako v epizodě Lovců duchů, Akt X nebo jinačího seriálu s nádechem hororu.

Krypto killer v karlínské kryptě

Jistě, na konci sezení by mělo dojít ke konfrontaci s monstrem, jež tahá za nitky (nebo za vnitřnosti obětí). Ale jak takové zlo odhalíte? Optáte se svědků. Ohledáte místo činu. Prolistujete pradávné svitky. Kontaktujete vyšší sféry magickým rituálem. Omezením je jen vaše představivost a schopnosti postav. V našem případě to vedlo k setkání s dělníkem s nepřirozeně pokroucenými údy, který chtěl lovce sám ulovit na orgány. Stopy dalšího, ještě zrůdnějšího monstra složeného z kusů mrtvol poté protagonisty dovedly do karlínského startupu CzechTech.

***

Největší zážitek?

Tomáš – agentka Skálová: „Husí kůži mi nahnal průzkum potemnělého suterénu karlínského startupu, při němž nás v úzké chodbě napadla skupina bitcoinem posedlých zombií. Záblesky po výstřelech, v nichž se na moment zjevily blížící se uhrančivé postavy, jejich černé, do nebe vyvrácené oči. A má agentka , která utrpěla nejeden škrábanec a kousanec, když se pokoušela odrazit dva zmutované kravaťáky. Přátelé, tohle byla fronta v Jídlovici v pravé poledne.“ „Husí kůži mi nahnal průzkum potemnělého suterénu karlínského startupu, při němž nás v úzké chodbě napadla skupina bitcoinem posedlých zombií. Záblesky po výstřelech, v nichž se na moment zjevily blížící se uhrančivé postavy, jejich černé, do nebe vyvrácené oči. A má agentka , která utrpěla nejeden škrábanec a kousanec, když se pokoušela odrazit dva zmutované kravaťáky. Přátelé, tohle byla fronta v Jídlovici v pravé poledne.“ Sára – mystická Em: „Největší radost mi dělal můj revolver. Jsem ráda, že jsem si magnumku na začátku vybrala do arzenálu, protože mi její mohutná hlaveň mnohokrát dobře posloužila v likvidaci příšer.“ Vojta – lovec Amiran: „Největším zážitkem bylo už samotné vymýšlení pozadí postav a našich vzájemných vazeb. Ty daly dohromady podhoubí samotného příběhu a ovlivnily i chování našich hrdinů při hře.“ Pavlína – šmejd Janek: „Když se můj zkažený zlodějíček setkal s milou bezdomovkyní a jejím jezevčíkem a rozhodl se, že svému promarněnému životu dá pouze smysl, když se za všechny obětuje. Fanfáry, konec. I když vlastně…“

***

Vyšetřovatelé odhalili, že magie měnící smrtelníky na zombie se přenáší pomocí bitcoinové aplikace CzechTech Krypto 3000. Agentka Skálová nevybíravě získala výpověď startupového CEO. K získaným indiciím přidali lovci plány na optické kabely jdoucí napříč Karlínem. Vzpomněli si, že proměněný dělník na jejich pokládání pracoval. Zjistili, že nemrtví sbírají části těl pro vzkříšení svého pána. Mysticky odhalili ohniska magie v oblasti… A všechny stopy – i kabely – vedly do kostela svatého Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí.

Krypto killer byl v kryptě. Při budování sítě vysokorychlostního internetu se jeden z optických kabelů působením temných sil napojil na rakev, v níž byl uložen natřikrát prokletý jezuitský odpadlík. Svůj zhoubný vliv tak mohl šířit 300gigabitovou rychlostí online. S hrůzou a ironií při pohledu na kovovou tabulku na víku rakve příšerobijci zjistili, že bitcoinový nekromant je exkomunikovaný kněz Bedřich Tadeáš Cejn. Náhoda? Nemyslím si.

Foto: Lovci monster z CzechCrunche Příšera týdne sází na seriály a filmy osvědčený koncept skupiny lovců monster

Mystička Em z prastarých knih vyčetla, že v jeho nemrtvé podobě nelze strůjce všeho zla zničit. Musel nejprve získat hmotné tělo žijící bytosti, aby mohl být skutečně zapuzen. Obětují lovci šéfa CzechTechu? Jezevčíka paní Karly, se kterou se v karlínské noci spřátelili? Nedůvěřivého kněze? Sami sebe? Šmejd se srdcem ze zlata Janek R. zvolil poslední možnost. Ale jeho parťáci o něj nehodlali přijít. Mocným zaříkáváním, svěcenou vodou i šťastným hodem kostek démona z Jankova těla vypudili.

Vítězství. Nad obzor se pomalu dralo slunce a zahnalo karlínskou temnotu. Anebo snad…? V pomyslné potitulkové scéně, v malátných myšlenkách a polozapomenutých vzpomínkách si Janek skládal střípky událostí předchozí noci. Když ho téměř bezvládného táhli z kostela, pohledem spočinul na farářovi stojícím ve dveřích.

Opravdu v jeho očích chybělo bělmo? A skutečně v rukou svíral kovovou tabulku vyrvanou z víka jiné rakve?

Ano, teď už si byl jistý.

Stálo na ní Eduard Tomáš Holzmann… A do toho se rozezněly strašidelné varhany.

***

Jaké to bylo?

Sára: „Naše seance byla super zážitek. Vždycky jsem si chtěla zahrát Dračí doupě, ale nikdy to nevyšlo. Takže to byla moje první zkušenost s hrou, která vzniká v hlavách hráčů. Ale pravidla nejsou žádná jaderná fyzika, takže jsem do nich rychle pronikla. Všechno načrtnou, ale současně si zbytek můžete okořenit po svém. Což dává velký prostor fantazii, ale zároveň to nelimituje ty, kdo mají představivost o něco menší.“ „Naše seance byla super zážitek. Vždycky jsem si chtěla zahrát Dračí doupě, ale nikdy to nevyšlo. Takže to byla moje první zkušenost s hrou, která vzniká v hlavách hráčů. Ale pravidla nejsou žádná jaderná fyzika, takže jsem do nich rychle pronikla. Všechno načrtnou, ale současně si zbytek můžete okořenit po svém. Což dává velký prostor fantazii, ale zároveň to nelimituje ty, kdo mají představivost o něco menší.“ Tomáš: „Kdysi jsem šel úplně potemnělým Karlínem po zhlédnutí filmu Osvícení a paranoidně jsem se ohlížel při každém šelestu. Už tehdy jsem věděl, že je s touhle čtvrtí něco v nepořádku. A moje mrazení v zátylku se zhmotnilo v Příšeře týdne. Všechno tam bylo. Všechno, co jsem celé ty roky tušil. Veškerá hrůza se vyvalila zpod ulic a zatemnila nebe… Skvělé je, že při tom hra hodně sází na hraní rolí, konverzaci a improvizaci. Je to jednoduché a elegantní.“ Pavlína: „Před skoro dvaceti lety jsme hrávali dračák, lovili jsme skřety jako v Pánovi prstenů. Moudrý čaroděj, lstivý hobit, drsný hraničář, znáte to. Byli jsme tehdy svázáni spoustou pravidel a číslíček. Zato Příšera týdne ke všemu přistupuje mnohem otevřeněji a přívětivěji. Už jenom proto mi to přišlo jako skvělá zábava třeba na víkendovou chatu. Stačí mít fantazii a umět navzájem komunikovat.“ Vojta: „Po hraní Dungeons & Dragons byla Příšera týdne krásným zpestřením. Je to svižnější, pestřejší a člověk se může ocitnout uprostřed něčeho tajemného, co se odehrává i v dobře známých ulicích. A s upilovanou brokovnicí místo meče.“

***

Příšera týdne je prostě esencí výše zmiňovaných seriálů se vším všudy. Včetně otevřených konců nebo popisování scén bez přímé hráčské účasti. Například po vzoru teaserů před seriálovou znělkou, ve kterých neviděné monstrum někoho sežere. Hra je jako dělaná pro epizodická dobrodružství – už proto ten název –, v nichž se parta lovců utká pokaždé s novou hrozbou, ale zároveň pomáhá postupně budovat ucelený herní svět. Kdo ví, třeba vyšetřovatelé z CzechCrunche na kryptokněze ještě někdy narazí.

To všechno se zvládá bez přehnaného házení kostkami a pravidlového účetnictví. Hra se řídí přirozeným jazykem, ne složitou matematikou. Když má postava něco udělat, tak hráč prostě řekne, co dělá. Žádné až videoherní „používám schopnost Přesvědčování s bonusem +123 a přidávám si pět kostek za magický amulet“. Kdepak, prostě a jednoduše: „Poslyš, kámo, neviděls‘ tady takovýho divnýho, vysokýho chlápka v černým hábitu? Třeba ti pan Palackej pomůže vzpomenout si…“ Jako byste karlínského krypto killera lovili doopravdy.

České zájemce o lov monster potěší skutečnost, že Monster of the Week se díky brněnskému nakladatelství Casa de Locos dočkalo lokalizovaného vydání. Nikoliv jen prostého překladu, do hry novozélandského autora Michaela Sandse přidali s jeho svolením domácí vydavatelé typicky české či slovenské prvky. V seznamu předpřipravených příšer (samozřejmě si můžete udělat vlastní) tak vedle čupakabry najdete třeba hejkala nebo vodníka.

Příšera týdne je navíc nesmírně přístupná nováčkům. Však i čtveřice lovců CzechCrunche měla s rolovými hrami zkušenosti buď nulové, dvacet let staré, anebo velmi malé. Pravidla bývají založené na vyprávění společného příběhu a občasném házení dvěma kostkami. Samotná příručka na pár stránkách provede lovce i vypravěče vším potřebným k řešení úvodní záhady.

Pro hráče unavené fantasy stereotypy z Jeskyní a draků (tuhle českou verzi Dungeons & Dragons jsme v redakci také vyzkoušeli!) nebo původního Dračího doupěte (věděli jste, že nedávno vůbec poprvé vyšlo v PDF?) či Dračí hlídky (neboli duchovního nástupce legendárního dračáku) je zase osvěžující změnou tématu i hratelnosti. Tak na co čekáte? Příšera nejspíš číhá i v temných uličkách vašeho města!