Když jste hráli Dračí doupě, ve své představivosti (a na papíře) jste se proměnili na elfí kouzelníky, barbarské válečníky a další neohrožené dobrodruhy na cestě za pokladem a slávou. Do historicky první české hry na hrdiny jste se mohli pustit už v roce 1990, kdy se sešity pravidel od vydavatelství Altar premiérově dostaly do prodeje. Teď, po třiatřiceti letech, si Dračí doupě poprvé můžete pořídit v elektronické podobě.

Pokud jste si někdy v posledních mnoha letech chtěli pořídit pravidla Dračího doupěte, mělo to dvě překážky. Nikoliv nepřekonatelné, ale pro někoho možná ne úplně očekávané. Zaprvé byste pravidlové knížky museli najít v antikvariátech a bazarech. Neexistují žádná skladiště, ve kterých by od devadesátých let ležely palety plné neprodaných kusů. DrD je dlouhodobě nedostupné zboží.

Zadruhé byste si museli připravit částku, kterou dnes zaplatíte i za úplně nová pravidla těch nejmodernějších her na hrdiny – třeba za nejnovější příručky pro celosvětově známé Dungeons & Dragons. Za jeden sešit klidně i přes tisíc korun. A těch pravidel bylo vícero, pokud jste chtěli co nejhrdinštější zážitek. O to víc nyní fanoušky fantasy potěšilo vydavatelství Altar, které Dračí doupě znenadání a bez jakýchkoliv fanfár zpřístupnilo v elektronické verzi.

Ano, to prapůvodní Dračí doupě, které jste s kamarády hráli na základní škole, si vůbec poprvé můžete koupit ve formátu PDF na webu Altaru. Konkrétně Pravidla pro začátečníky ve verzi 1.6. V jednom souboru najdete jak Průvodce hrou, tak Příručku pána jeskyně, tedy komplet pravidla pro hraní DrD. Stačí jen schrastit kostky, kamarády, tužku a papír a můžete se vydat za dobrodružstvím. A taky ještě zaplatit pouhých 99 zlaťáků korun.

Jen u Pravidel pro začátečníky navíc snahy Altaru neskončí. „Aktuálně pracujeme na Příručce pro pokročilé. Ta je trochu složitější kvůli několika diagramům v dnes již nepodporovaných formátech, ale do konce října by mohlo být vymalováno. Pak už bude záležet na Altaru, jak se s tím popere. A později by mělo vzniknou i PDF Pravidel pro experty,“ říká pro CzechCrunch Radim Havlíček, který pro nakladatelství pravidla digitalizoval.

„Elektronická verze byla hotová už delší dobu, ale byly nutné ještě ruční úpravy od Altaru. Nicméně letos to naštěstí už vyšlo. Museli jsme předělat staré tiskové podklady do nového formátu, celkem to byla práce na pár desítek hodin,“ popisuje proces Havlíček, který je sám v komunitě her na hrdiny aktivním autorem či překladatelem. „Dokonce jsem měl k dispozici i původní kresby v digitální podobě. U nich mě překvapilo, jak moc jsou kvalitní,“ dodává k elektronicky vydanému dílu.

I díky jeho práci si tak můžete připomenout finální podobu hry, která prvně vyšla v roce 1990 a o jedenáct let později se dopracovala do verze 1.6. Za tu dobu si Dračí doupě mezi fanoušky získalo bez nadsázky status legendy. Zlidovělý název „dračák“ je dodnes v herní komunitě (k nelibosti příznivců modernějších titulů) používán jako synonymum pro hry na hrdiny, též známé jako rolové hry. Anebo prostě coby RPG z anglického role-playing games.

Princip her jako Dračí doupě spočívá ve sdíleném vyprávění příběhu, ve kterém jsou některé situace – například boj – řešeny pomocí pravidel a hodů kostkou. A to nejen ve fantasy světech inspirovaných třeba Pánem prstenů či Zaklínačem, ale klidně i ve sci-fi, historických anebo i současných kulisách. Jak se rolové hry hrají, jsme si sami v CzechCrunchi několikrát vyzkoušeli.

Nostalgie žije. Ale Dračí doupě je už překonané

Zdaleka nejpopulárnějším titulem, který inspiroval knihy, komiksy, videohry i filmy (ten nejnovější je mimochodem nesmírně zábavný), jsou Dungeons & Dragons. Právě americké D&D bylo v devadesátých letech inspirací pro tým nadšenců kolem Martina Klímy, současného producenta videoherních Warhorse Studios, kteří stojí za Kingdom Come: Deliverance. Následnou tvorbu papírového „dračáku“ koordinoval Martin Kučera, který nakladatelství Altar stále provozuje.

Po prvním DrD vzniklo také Dračí doupě plus a Dračí doupě II, obě hry se ale pojetím pravidel od svého předchůdce výrazně odklonily. Duchovním nástupcem původního Dračího doupěte se před pár lety stala Dračí hlídka od Pavla Ondrusze, který se k odkazu altařího díla hrdě hlásí. Z podobného soudku krátce po Hlídce následoval projekt Jeskyně a draci vedený Petrem Mazákem. Ten však nešel ve stopách DrD, ale byl přímo českou lokalizací Dungeons & Dragons.

V devadesátých letech nakladatelství Altar patřilo k nejvýraznějším značkám v komunitě fantasy a sci-fi fanoušků. Kromě Dračího doupěte a her na hrdiny domácím hráčům představilo i futuristické taktické souboje obřích obrněnců s názvem BattleTech. Také jejich popularita přetrvává dodneška, a to jak v Česku, tak především v celosvětovém měřítku. Nedávno se nové vydání BattleTechu stalo jednou z nejúspěšnějších kickstarterových kampaní v historii.

Nostalgie je prostě nesmírně mocná síla. Byť ne všemocná. „Například i seriál Stranger Things, úspěch počítačových Bulánků nebo nový film Barbie ukazují, že osmdesátková a devadesátková nostalgie žije. Ale jinak je dnes Dračí doupě už právě jen o nostalgii. Jako hra na hrdiny bylo dávno překonáno designově pokročilejšími hrami. Rozhodně bych ho nedoporučoval nováčkům. Elektronická verze tak může posloužit k nostalgickému zahrání anebo pro sběratele a badatele, které zajímají počátky RPG v Česku,“ uzavírá Radim Havlíček.