České saláty porostou v Arábii. Pražský startup buduje své farmy přímo v místních supermarketech

Tyto saláty do regálu neurazily víc než pár metrů. A jejich nákup vlastně nezní nijak zvláštně: přijdete do obchodu, vyberete si v nabídce, dáte do vozíku – jenže pokud si je pak odnesete ven, bude to poprvé, kdy se zelené rostlinky ocitnou mimo půdu supermarketu. Vyrostly totiž přímo v něm díky takzvaným hydroponickým farmám. V Kataru jich brzy v různých řetězcích vybudují desítky. A dodá je tuzemská společnost GreeenTech.

Představte si je podobně jako chladicí boxy v obchodech. Rostlinky nepotřebují půdu, ale jen živný roztok. Jsou to farmy, ale jsou určené do vnitřních prostor. Celý den na plodiny v nich svítí, avšak slunce to není. Jde o přírodu, ale bez technologií by takhle nikdy nerostla.

Jedná se o složitý systém. Je potřeba hlídat množství vody, osvětlení, vzduchotechniku, nebo třeba pH roztoku. Na Arabském poloostrově je problém s kvalitou vody, takže tady potřebují vlastní úpravnu osázenou čidly a sondami. O mnoha podmínkách ale rozhoduje stroj prostě sám. Mozkem farmy je totiž řídící jednotka od firmy Siemens. Samotnou konstrukci i software si ale jinak GreeenTech řeší po vlastní ose.

Když zasadí třeba rukolu, zadají do systému, že tu bude růst právě ona. A software automaticky nastaví podmínky právě pro ni. Kdyby se přesto rostlinkám nedařilo, můžou klienti – tedy pracovníci supermarketu – plodiny vyfotit a obrázky poslat do Prahy. Dávky organických hnojiv i další úpravy se totiž mohou zadávat na dálku.

Zakázka má hodnotu 650 tisíc dolarů, tedy víc než 15 milionů korun. Zajistí, že v celkem 35 farmách umístěných v řetězcích místních firem i mezinárodních názvů vypěstují měsíčně šest tisíc plodin. Mohou to být bylinky jako je petržel, máta nebo koriandr, ale taky rukola, nebo několik druhů bazalky a salátů. Na to, jak se jim daří už od prvních lístků, mohou nakupující celou dobu hledět.

Foto: GreeenTech GreeenTech v Radisson Blu

Takové farmy totiž prodejny postaví rovnou vedle ovoce nebo zeleniny, takže kolem nich budou zákazníci běžně procházet. Pokud si nicméně nakupující budou chtít koupit rostlinu přímo odsud, vyberou si ji klasicky v chlazeném regálu a o něco méně klasicky v recyklovatelném obalu.

„Ale koupí si ji ne trhanou, ale i se substrátem. Tedy i s kořeny. Co nespotřebují, můžou si dát doma do skleničky s vodou, a ona jen tak nezvadne,“ vysvětluje Dmitrij Lipovskij, spoluzakladatel projektu.

Pokud vše půjde dobře, farmy budou nainstalované v obchodech, jako jsou Spar, Carrefour, nebo Monoprix. Stane se tak před přelomem listopadu a prosince. Tehdy se totiž koná v Kataru mistrovství světa ve fotbale, do té doby chtějí řetězce projekt spustit.

„Špeky“ už jsme si zkusili

Katar je jedna ze zemí, o které zakladatelé tohoto projektu věřili, že sem dřív nebo později vstoupí. Lidé jsou tu zvyklí šetřit vodou. A český systém na udržitelnosti a využití jen minima vody vyrostl.

Není to v místním regionu první takový pokus. „Když přihlédneme k přírodním podmínkám v Kataru, hydroponie a podobné styly pěstování jsou jediné možné,“ vysvětluje Lipovskij. V Dubaji už první farmy uvnitř obchodů vznikly, tam se uplatnily čínské systémy. V Kataru ovšem budou novinkou.

„Většina států na Arabském poloostrově se zajištění potravinové soběstačnosti věnuje na vládní úrovni,“ vysvětluje Lipovskij. Katar vynakládá hodně financí na to, aby země byla v segmentu ovoce, zeleniny a bylin do roku 2025 celkem ze 70 procent soběstačná.

Vedle Lipovského jsou spoluzakladateli Karolína Pumprová a Milan Souček. Se svou vizí už startup zaujal v Praze v prostoru Manifesta a pak v Dubaji na Expu v rámci českého pavilonu, kdy jsme také jejich příběh přinesli.

A právě díky tomu, že se GreeenTech ukázal ve vytoužené Arábii, dokázal zákazníky skutečně oslovit. Necelé tři měsíce po skončení mezinárodní výstavy tým otevřel svou první indoorovou farmu s označením Urbanio v dubajském hotelu sítě Radisson Blu Hotels.

V tu chvíli se jednalo o pilotní spolupráci, přeprodej exponátu z Expa, na kterém se firma naučila veškeré operativní i technické „špeky“ na místním trhu, říká Lipovskij. Urbanio je řešení, které označuje jako designové. A právě s ním teď vstupují i do řetězců supermarketů.

GreeenTech nicméně zatím uzavírá další spolupráce i doma. Firma má podepsaných několik zakázek v Praze a produkty z nich by měly vyrůst do konce roku. „Mohu prozradit, že naše Urbanio bude v rámci Westfield Chodov,“ naznačuje Lipovskij. I s tím firma věří, že by mohla růst rychleji. „Právě dokončujeme kolečko s novým strategickým investorem, který by nás měl postrčit do dalších byznysových kruhů,“ očekává spoluzakladatel.