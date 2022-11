V Motole se otevřel nový hotel. Má 21 pokojů a je zdarma pro rodiče vážně nemocných dětí

Rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí v pražské nemocnici Motol se dočkali důstojnějšího ubytování. Alespoň někteří – v areálu největšího špitálu v Česku po mnoha letech příprav vyrostl Dům Ronalda McDonalda. V 21 pokojích pojme teoreticky až osm desítek rodinných příslušníků, projekt vyšel na 100 milionů korun.

O tom, že by se v Motole mohla postavit ubytovna, která by tatínkům a maminkám dětských pacientů z onkologického či hematologického oddělení nabídla pokoje ve standardu 21. století, navíc včetně dostatečného soukromí a klidu, se hovořilo už před 20 lety. A přesně tak dlouho trvalo, než se zhmotnila. Základní kámen pak byl položen loni na jaře.

„První rodiny budou moct být v domě již od poloviny prosince letošního roku. Poskytneme jim bezplatně komfort a péči v bezprostřední blízkosti dětské nemocnice, děti ani rodiče tedy nebudou muset toto nelehké životní období trávit sami,“ řekla Ivana Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Objekt, který je zasazený do svahu v ose mezi budovou dětské onkologie a jednou z dominant areálu, desetipatrovou dětskou klinikou, disponuje 21 hotelovými pokoji, které jsou vybavené dvoulůžkovou postelí, rozkládacím gaučem, televizí, šatními skříněmi a koupelnou. V suterénu, z nějž se dá vystoupit na terasu a na jaře pak i na zatravněnou louku, je plně vybavená kuchyň s jídelnou a hernou.

Zatímco přímo v nemocniční ubytovně se může stát, že rodič dostane na pokoj i cizího člověka, u McDonalda bude každý pokoj vyhrazený jedné rodině. Zohledňovat se má nejen závažnost zdravotního stavu dítěte, ale třeba i to, z jaké dálky rodiče musí či by museli dojíždět. Ubytování bude samozřejmě zdarma, jeho součástí ovšem není strava ani pravidelný úklid, to si musí ubytovaní zajistit sami (budou mít k dispozici například čisticí prostředky).

Nadace bude ubytovnu sice provozovat, ale o tom, kdo v ní bude trávit čas a přespávat, bude rozhodovat nemocnice. „Oni vědí lépe než my, kdo to bude potřebovat nejvíc,“ dodala Pešatová pro CzechCrunch. Takže rodiče dětí, které jsou a budou hospitalizované mnoho týdnů či měsíců, se mohou obrátit na své ošetřující lékaře či staniční sestry příslušných oddělení a informovat se, jaké jsou možnosti získat v Domě Ronalda McDonalda pokoj. Předpokládá se, že většinu budou tvořit rodiny onkologických pacientů, ovšem projekt není určen výhradně pro ně.

Aktuálně má Dům Ronalda McDonalda 21 pokojů a užitnou plochu zhruba 1500 metrů čtverečních. Do budoucna by se ale mohl rozšířit ještě o jedno patro a tedy i několik dalších pokojů, konstrukčně je na takovou variantu připravený. Dá se předpokládat, že zájem o ubytování v něm bude ze strany rodičů dětských pacientů enormní.

Pro Nadaci Ronalda McDonalda, což je tuzemská pobočka mezinárodní charitativní organizace, je motolská ubytovna největší akcí. Nejde ale o první spolupráci s Motolem – v areálu už neziskovka pomohla opravit a dovybavit několik pokojů na standardní ubytovně, zároveň každý rok několika stovkám rodičů pomůže uhradit náklady za ubytování v nemocnici. A pomáhá i mimo Prahu, nadace se podílela na rekonstrukcích dětských pokojů v nemocnici ve Frýdku-Místku, v České Lípě a ve Zlíně.

Historie nadace sahá do 70. let, první Dům Ronalda McDonalda vyrostl ve Filadelfii v roce 1974 a jedním z jeho iniciátorů byl oblastní manažer společnosti McDonald’s Ed Rensy. Po celém světě jsou aktuálně bezmála čtyři stovky domů pro rodiče vážně nemocných pacientů.