V obraně programátor, v útoku zámečník. FC Rokycany se chystají na zápas roku a baví tím celé Česko

Ve středu 14. září se v Rokycanech chystá velká fotbalová sláva. Běžně by se o ní referovalo jen v regionálních denících, ale o očekávaném pohárovém utkání mezi FC Rokycany a Slovanem Liberec dnes ví celá země. Rokycanský divizní klub, za který hrají realitní makléř, zámečník nebo vysokoškolský učitel, totiž už několik týdnu baví Twitter. A to natolik, že kdyby se sestavovala oficiální tabulka v počtu sledujících na této sociální síti, Rokycany by již brzy bojovaly o prestižní evropské poháry. „Nemohlo se nám stát nic lepšího,“ směje se funkcionář, který má rokycanský Twitter na starosti.

Fotbalový klub z Rokycan hraje čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku a po pěti odehraných zápasech je v čele Divize A. Pořád ale jde o amatérskou soutěž, kde se na zápasy a tréninky scházejí fotbalisté po práci, pokud na ně vůbec najdou čas. V těchto týdnech je však v Rokycanech docházka skoro na každém tréninku stoprocentní. Ve středu totiž přijede FC Slovan Liberec, který tu odehraje svůj první pohárový zápas v MOL Cupu. A možnost hostit soupeře z první ligy je pro malý regionální klub vždy velký svátek.

„Když jsme se dozvěděli rozlosování, tak si pamatuji, jak jsem šel za šéfem klubu a řekl jsem mu, že kolem toho rozjedu Twitter. Vůbec nevěděl, o co jde,“ směje se v rozhovoru pro CzechCrunch mládežnický trenér z Rokycan, který stojí za twitterovým účtem @fcrokycany, ale nepřeje si být jmenován. Říkejme mu třeba Michal B. Právě jemu se za dva týdny podařilo proslavit rokycanský fotbalový klub po celé zemi. Vtipnými hláškami baví sportovní i nesportovní fanoušky, účet sleduje už přes 7300 lidí a toto číslo rychle roste.

„Nakonec se opravdu může stát, že duel s Libercem bude utkáním dvou sousedů z tabulky,“ napsaly FC Rokycany na Twitter v pátek ráno. Narážely na tabulku v počtu sledujících na Twitteru, v níž před několika dny začínaly jako jasný outsider s nulou, ale rychle se vyšvihly a je pravděpodobné, že Liberec stihnou do středečního duelu ještě přeskočit. Na jejich favorizovaného soupeře jim schází pár stovek sledujících. „Asi pánům z Tisportu trochu motáme hlavu, když na nás chtěli vypsat ty nejvyšší kurzy,“ doplnil v nadsázce klub z města kousek od Plzně, kde žije přibližně 14 tisíc obyvatel.

Jsme v 🔝10 a překonali jsme tu psychologickou první černou čáru. Nakonec se opravdu může stát, že duel se @FCSlovanLiberec bude utkáním dvou sousedů z tabulky. Asi pánům z @tipsportcz trochu motáme hlavu, když na nás chtěli vypsat ty nejvyšší kurzy. #RokycanydoEvropy pic.twitter.com/GatyJ65cTN — FC Rokycany (@fcrokycany) September 9, 2022

Rokycany se rozhodly na Twitteru bavit, a to jak sami sebe, tak celou fotbalovou veřejnost. „Říkal jsem si, že uděláme srandu pro pár lidi. Nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo dorůst do takových monstrózních rozměrů,“ usmívá se mládežnický trenér. Jeho vtípky už dnes na Twitteru pravidelně sledují známé osobnosti tamní scény, například řada uznávaných novinářů v čele s Luďkem Mádlem. Ale také třeba 1. místopředseda představenstva SK Slavia Praha Tomáš Syrovátka nebo marketingový šéf AC Sparta Praha Kamil Veselý.

Právě dva nejslavnější pražské kluby nabízejí v oblasti marketingu a práce na sociálních sítích to nejlepší, co je v Česku k vidění. FC Rokycany teď ale všechny poráží na hlavu svým vtipem, který se na Twitteru šíří jako lavina. Suverénně nejvíce zatím zabodovaly, když zveřejnily svou základní jedenáctku. „Máme oproti Liberci tu nespornou výhodu, že můžeme sledovat jeho zápasy, rozestavení hráčů na hřišti a tak dál. Aby to bylo úplně fér, tak také odkryjeme naše karty,“ napsaly. Na přiložené infografice pak byly na jednotlivých pozicích napsány profese, jimiž se hráči živí.

V brance stavbyvedoucí, v obraně programátor, v záloze administrátor e-shopu a v útoku zámečník. „Pokud jste správně četli naši sestavu, asi jste pochopili, že máme mužstvo poskládané celkem logicky. Na křídlech kluci, co se živí rychlostí. V brance stavbyvedoucí, který má přístup k betonu. Na hrotu zámečník, který odemkne každou branku. A stoper? To už je vysoká škola!,“ doplnil rokycanský klub. Na sociální síti zveřejňuje střípky z vlastní kabiny, poutá na zápas s Libercem a také reaguje na světové fotbalové dění.

Když se ukázalo, že je volný po vyhazovu z Chelsea trenér Thomas Tuchel, přišla prý předsedovi FC Rokycany na WhatsApp od tohoto německého kouče zpráva. Trenér a středoškolský učitel Milan Dejmek má však prý svou pozici pevnou a rokycanský mančaft do pohárového zápasu s Libercem určitě povede. Mezi prvními známými osobnostmi, které na tweety divizního klubu zareagovaly, byl herec Ladislav Hampl a další slova uznání rychle následovala. Účet @fcrokycany přitom sám sleduje jen jeden jiný účet, a tím je soupeř z Liberce.

Máme oproti Liberci tu nespornou výhodu, že můžeme sledovat jeho zápasy, rozestavení hráčů na hřišti a tak dál. Aby to bylo úplně fér, tak také odkryjeme naše karty. #ROKLIB pic.twitter.com/FZHIhmemWy — FC Rokycany (@fcrokycany) August 31, 2022

„Nechtěl jsem schválně sledovat někoho jiného než Liberec. Ani neoznačuji žádné jiné účty, které mají velký zásah, abych nahnal nové sledující, jak to někteří dělají. Šlo to všechno úplně samo. Skvělé bylo, že se chytil i sám Liberec, když nám odpověděl. Z malé kuličky se teď stala velká koule, kterou sleduje spoustu lidí,“ říká Michal B., který se sociálními sítěmi dosud přicházel do styku jen jako obyčejný uživatel. Na Twitteru však delší dobu působil, a tak tušil, co by mohlo fungovat. Podobným způsobem už před časem bavil klub SK Líšeň z Brna, byť se ukázalo, že tehdy šlo jen o šprýmařský neoficiální účet.

Autor rokycanských tweetů ho prý zaregistroval, ale nijak načtený ho neměl, a tak teď plynou nápady především z jeho hlavy, případně dalších pár kolegů z kabiny, kteří mu začali pomáhat. Jeho práce už zaujala natolik, že mu dokonce hodil laso olympijský výbor a pár dalších organizací. Stejně jako všichni ostatní v Rokycanech ale teď má mládežnický trenér v hlavě především pohárový zápas s Libercem a jím obhospodařovávaný Twitter. A co se stane, až bude po zápase?

Za náš úspěch by měl být rád celý český fotbal.

„Uvidíme, jak dopadne. Určitě na Twitteru chceme být, dokud budeme v pohárech, a to nemusí končit Libercem. Stejně jako nikdo nečekal, že Viktoria Plzeň vyhraje na Barceloně, tak nikdo nečeká, že porazíme Liberec, ale nikdy nevíte. Já si ale vlastně přeju, aby Liberec vyhrál, protože pak budu mít klid,“ směje se trenér, který vymýšlením a zveřejňováním příspěvků tráví několik hodin denně. Sám si vytváří většinu grafik a nejvíce se zatím zapotil, když oblékal do rokycanského dresu Sylvestera Stalloneho, který se na vyrobeném plakátu chystá na svou největší výzvu.

Favoritem FC Rokycany ve středečním duelu, jehož výkop je naplánován na 16.30, rozhodně nebudou, ale je jasné, že do zápasu dají všechno. „Nám se nemohlo stát nic lepšího. Vylosovali nám skvělý tým z první ligy, který hraje opravdu skvělý fotbal. Děkujeme také Liberci a jejich PR týmu, jak se k tomu postavil. Náš úspěch na Twitteru pomáhá nejen nám, ale také jim. A celý český fotbal by za to měl být rád, protože zvyšujeme zájem o fotbal,“ dodává autor rokycanského účtu. Ocenění ostatně přišlo i z druhé strany.

Tohoto tweetu se trochu obáváme. Je to totiž náš tweet číslo 88. Tak snad z toho nebude nějaké mrzení. #RokycanydoEvropy pic.twitter.com/9lAN8twa9g — FC Rokycany (@fcrokycany) September 8, 2022

„Kreativní způsob, jakým přistoupili Rokycanští k propagaci nadcházejícího pohárového souboje na Twitteru, oceňujeme a s chutí se do této hry občas zapojujeme. Pokud z toho bude náš soupeř profitovat jak na vstupném ze zápasu, tak větším dosahem v online prostředí, budeme jen rádi,“ uvedl pro Drbnu ředitel komunikace Slovanu Tomáš Čarnogurský. A kolik lidí vlastně na stadionu v Rokycanech bude? Mluví se o pokoření zhruba dvoutisícové návštěvy z před pár let, kdy tu hrála přátelský duel Viktoria Plzeň, aktuální mistr ligy.

Divácká kapacita v Rokycanech je prý neomezená. Na tribunu se vejde zhruba šest stovek lidí a zbytek se může rozprostřít kamkoliv kolem hřiště. „Tam se vejde klidně pět tisíc lidí, akorát možná někteří z nich neuvidí,“ směje se trenér. A komu by twitterová zábava nestačila, může FC Rokycany podpořit i v kampani na Doniu. V ní se klub snaží využít pozornosti fotbalové veřejnosti a vybrat 200 tisíc korun na podporu mládežnických oddílů. Za příspěvek do klubové kasy můžete získat své jméno na chodbě u WC, večeři s kapitánem nebo drn nepozorného trávníkáře o velikosti 10 na 10 centimetrů. Těch už si fanoušci pár koupili a v Rokycanech teď prý netuší, jak je budou posílat.