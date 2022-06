V Písku založil startup a prodal jej za miliardu. Nyní buduje další, investuje do něj i Ondřej Tomek

Jeden startup už vybudoval a po třech letech jej prodal za miliardu korun. Pak se Adam Skotnický pustil do budování dalšího a i díky svým zkušenostem nyní nabírá investici od známých investorských jmen. Do startupu Itera Technologies vkládají desítky milionů korun české fondy Nation 1, Impulse Ventures miliardáře Ondřeje Tomka a Gi21.

Přesnou výši investované částky ani jedna ze stran nechce komentovat. Prostředky ale mají Iteře, jež působí na trhu cloudových služeb, posloužit na rozvoj firmy a také zahraniční expanzi, a to zejména v Evropě a ve Spojených státech. Startup za tři roky od založení vyrostl ze tří na současných 22 lidí, přičemž polovina je z Česka a zbytek pracuje ze zahraničí.

Itera vyvíjí multicloudová řešení, jejichž obsluhu chce klientům uživatelsky co nejvíc zjednodušit. „Díky našemu nástroji dokáže zákazník každý cloud využívat naplno, navíc k jeho správě nepotřebuje zaměstnávat tým lidí. Zjednodušení a efektivita je to, co přinášíme našim zákazníkům a co na cloudovém trhu tak zoufale chybí,“ popisuje Adam Skotnický.

„Ze zkušeností víme, že největším problémem ve firmách nejsou technologie jako takové, ale absence lidí, kteří by je uměli ovládat. Proto jsem přišel s naším nástrojem Taikun, který je jednoduchý na obsluhu a je jedno, jestli ve firmě sedí jeden člověk nebo jich je tisíc,“ doplňuje Skotnický s tím, že mezi klienty startupu patří nadnárodní společnosti z oblasti telekomunikací nebo bankovnictví.

Foto: Itera Technologies Tým startupu Itera Technologies

Ambice zakladatele přitom nejsou malé, jeho cílem je udělat z Itery globální nástroj. Zkušenosti přitom Skotnický má dostatečné. Před lety v Písku založil startup TCP Cloud a o tři roky později jej prodal za přibližně miliardu korun americkému gigantu Mirantis, kde následně určitou dobu pracoval.

Prostředí v Silicon Valley jej proškolilo v náročných vyjednáváních o prodeji firmy, nabyté zkušenosti pak v roce 2018 přetavil právě do Itera Technologies. I když se z Písku Skotnický přesunul do Prahy, cloudovým technologiím zůstal věrný.

„Itera má ideální profil pro venture kapitálového investora a již v seed fázi mezi českými startupy naprosto vyniká. Například tím, že společnost vede zkušený zakladatel, který ji od počátku buduje jako firmu s velkou vizí, světovými ambicemi a mezinárodním týmem. Do detailu znají trh, na kterém působí, a díky jejich dlouholetým zkušenostem byli schopni vytvořit atraktivní a lehce škálovatelný produkt,“ popisuje Petra Gordan, investiční manager fondu Nation 1.

„Věřím, že Itera bude ztělesňovat další mezinárodní úspěch české firmy a českých zakladatelů. Přesvědčil mě o tom především Adam Skotnický a jeho tým, který má za sebou již jeden úspěšný exit. Adam má kromě skvělého produktu i velké zkušenosti s vedením technologických projektů a také neskutečný pracovní náboj,“ doplňuje další z investorů a jeden z nejbohatších Čechů, Ondřej Tomek z Impulse Ventures.

Třetici investorů uzavírá projekt Gi21, za nímž stojí Damir Špoljarič – zakladatel hostingové společnosti vshosting, kterou prodal německé společnosti Contrado. Kromě toho, že se Špoljarič i nadále věnuje budování byznysu s novými majiteli, přitom aktivně pilotuje letadla A jak sám říká, protože musel kvůli výcviku zhubnout asi sto kilogramů, zachránilo mu to život.