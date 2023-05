V Praze roste stanicový systém pro sdílená kola. S ním by jich po městě mohlo jezdit až 10 tisíc

Více než 567 tisíc jízd, které uskutečnilo celkem třicet čtyři tisíc lidí – a 34,4 milionu najetých kilometrů. Podle dat Prahy si lidé v hlavním městě na využívání sdílených kol jako doplňku k MHD nebo místo auta zvykli. Podle předchozích zkušeností ale něco takového funguje jen do té míry, do jaké sdílené prostředky nepřekážejí ostatním – a jednotlivé radnice Prahy proto pro ně ve spolupráci s firmami budují stanicový systém. Když budou stanoviště fungovat a úspěšně se rozšiřovat, prostor by mohl být na několikanásobek současného počtu kol, myslí si Nextbike, jeden z provozovatelů.

Ten aktuálně provozuje 1 500 kol ve více než šesti stovkách stanic. Letos chce počet míst, kde je lze zaparkovat, navýšit na 800. „Pokud ale v budoucnu budou ve městě tři tisíce takových stanovišť, využití tu může najít až deset tisíc sdílených kol,“ odhaduje šéf operací Nextbiku Tomáš Karpov, který má na starosti právě provoz kol v Praze. Vysvětluje, že dohody s radnicemi obsahují jak pravidla pro ně, tak závazek městských částí k aktivní spolupráci na budování infrastruktury.

Další stanice pak budují Rekola, která aktuálně v Praze také provozují okolo 1 500 kol. Řadu parkovacích prostor mají obě firmy společné, v částech Prahy pak mají Rekola takzvané freefloat parkování – tedy kdekoliv. Zájem na tom udržovat sdílená kola na konkrétních místech mají města i firmy. Na městské části běžně chodily stížnosti, kde všude sdílené prostředky překážejí. Chodci o ně dosud v některých místech zakopávají nebo se je rovnou snaží z veřejného prostoru odstranit.

Někteří je zřejmě snášejí ještě hůř, a tak v minulosti tyto dopravní prostředky končily ve Vltavě, Rokytce, mimo Prahu je lovili z Labe nebo sundávali ze stromů. Běžněji překážejí v silnicích nebo příliš blízko k nim, rozbité někdy zůstávají na krajích chodníků. A mimo Česko třeba ve francouzském Lyonu z třísetmetrového úseku řeky před třemi roky lovili ekologičtí aktivisté více než stovku koloběžek.

Nicméně zajistit pro ně místo vyžaduje spolupráci provozovatelů, města nebo městské části, policie i technické správy komunikací. Ta musí projekt zařadit do svého plánu. K tomu je často třeba zajistit souhlas ještě dalších orgánů. A tak například než zavedly takzvané parkovací mikrozóny části Prahy 8, dohadovaly se na tom všechny strany celkem dva a půl roku. Dlouho se čeká i dál.

Přesto už má konkrétně Praha i přes několik let dlouhé problémy s překážejícími prostředky v posledních letech ke sdíleným kolům pozitivní přístup. Pro letošek prodloužila pilotní projekt, během kterého nabídla obyvatelům, kteří mají platný kupón na hromadnou dopravu, dvakrát denně 15 minut na sdíleném kole zdarma.

Kola poskytují Rekola a Nextbike, město jim za to platí necelých deset, respektive přes dvanáct korun v případě druhé společnosti za jednotlivou jízdu. Celkem město na krátké jízdy vyčlenilo 48 milionů korun. Podobně přistoupilo k cyklistům Brno, které na jízdy dalo přes dva miliony.

Podle dat Prahy loni lidé průměrně vykonali za každý den včetně zimních měsíců přes 1 500 jízd. Ale třeba v srpnu si kolo půjčilo víc než dvanáct tisíc lidí. Součástí dohody spolupráce s firmami je i skutečnost, že lépe pokryjí jednotlivé dopravní uzly. Aktuálně mají být kola dostupná u 87 procent všech stanic metra.