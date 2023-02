V pražské aplikaci Lítačka jde zaplatit i za parkování. Chystá se napojení na sdílená auta a kola

Propojit na jednom místě jízdenky na tramvaj, metro, autobus nebo vlak, parkování v hlavním městě a v případě potřeby k tomu ještě nabídnout sdílené vozy, kola nebo skútry – taková je dlouhodobá vize městské společnosti Operátor ICT, která vyvíjí mobilní aplikaci PID Lítačka. Tu dosud lidé využívali především k nákupu jízdenek nebo dlouhodobých kuponů či vyhledávání spojů v rámci veřejné dopravy. Nově ale bude moci nahradit také fyzické automaty, v nichž se kupuje parkovací lístek. Pražanům bude umožněno PID Lítačku použít například místo rozšířené aplikace MPLA, s níž jde platit za parkování nejen v Praze, ale i řadě dalších měst již několik let.

Výhodou aplikace PID Lítačka je to, že nabízí na jednom místě více služeb. Stejně jako za jízdenky či kupony půjde také za parkování snadno platit pomocí platební karty, Apple Pay či Google Pay. Řidiči si mohou ukládat více registračních značek, nastavit notifikace upozorňující na konec platnosti stání a případně ho na dálku prodloužit. Dosud bylo možné platbu za parkování uhradit prostřednictvím přesměrování do aplikace třetí strany, například zmíněné MPLA, která v Praze i nadále funguje a v Česku a na Slovensku ji podle autorů využívají stovky tisíc lidí.

„Již nyní je placení parkování přes mobilní aplikace stále populárnější namísto automatů. Tímto chceme řidičům parkování více zkomfortnit a zatraktivnit přestup na MHD. Zároveň aplikace umožňuje snadné prodloužení parkovného bez nutnosti vracet se k vozidlu,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Dalším chystaným rozšířením aplikace PID Lítačka má být napojení na různé služby sdílené mobility, díky kterému dokáže uživatelům nabídnout nejen tramvajové či autobusové spojení nebo metro, ale kombinaci různých dopravních prostředků a módů v Praze a Středočeském kraji.

Hlavní město Praha aktuálně hledá dobrovolné uživatele operačního systému Android, kteří budou testovat neveřejnou verzi, v níž by měly být některé tyto služby napojené. „Chceme usnadnit cestování obyvatel ve městě pomocí kombinace různých dopravních způsobů,“ uvedl dosluhující primátor Zdeněk Hřib. „To znamená nejen s MHD, ale kombinovat to také se sdílenými auty, sdílenými koly, skútry,“ dodal. Lidé si tak budou moci zadat svou preferenci dopravy a aplikace podle toho vyhledá možnosti trasy v dané lokalitě. Jaké služby se do projektu PID Lítačka zapojí, zatím Praha neprozradila.

V hlavním městě fungují sdílená kola od společností Rekola či Nextbike, sdílené skútry provozuje BeRider od Škodovky a elektrické koloběžky mohou lidé využít od Boltu či Lime. Sdílená auta si lze půjčit například od Anytime nebo Car4Way. Aplikaci kombinující všechny druhy dopravy vyvíjí také Škoda Auto DigiLab. Její Citymove umí při plánování trasy zahrnout jak prostředky městské hromadné dopravy, tak i skútry BeRider, bikesharingy Rekola a Nextbike či sdílená auta od Uniqway a HoppyGo. Díky spolupráci s PRE najde také nejbližší nabíjecí stanici pro elektromobil a za parkování lze zaplatit díky napojení na služby MPLA a Mr. Parkit.