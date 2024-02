V rámci podnikatelského studia stvořil hru, při které objímáte stromy i cizince. Partie může trvat i rok

Uložit 0

Často se říká škola hrou. Ale na České zemědělské univerzitě už nějakou chvíli razí i heslo škola podnikáním. Její student Mojmír Štabla oba přístupy spojil. V rámci studijního programu, který učení kombinuje se zakládáním skutečného byznysu, stvořil hru, která vás pořádně vytáhne z komfortní zóny. Budete hrát kámen, nůžky, papír s cizími lidmi, dělat si selfie s náhodnými kolemjdoucími nebo protihráče donutíte, aby si vyzkoušel vaše hobby.

Většinu moderních stolních her sfouknete za pár desítek minut. Sejdete se s přáteli, odehrajete jednu nebo více partií a tím to obvykle až do dalšího srazu končí. Přihořívá od studenta Mojmíra Štably je ale jiné. Je to karetní hra, v níž každá ze 44 karet představuje velice rozmanité úkoly, které si s protihráčem zadáváte. A to, jak dlouho bude budete partii hrát, je otázka dohody. Může to být klidně rok.

Hrát přitom v případě Přihořívá může znamenat velice různé věci. „Můj favorit je rozhodně karta ‚Ruční práce‘, kdy si musíte zahrát kámen, nůžky, papír s cizím člověkem, dokud nevyhrajete. Nebo karta ‚G spot‘, kdy vám protihráč musí ukázat své tajné nebo nejoblíbenější místo, které je nedaleko od vás,“ přibližuje pro CzechCrunch autor hry Mojmír Štabla. „Dobu hraní si hráči stanoví na začátku, kde sepisují na jednu z karet svá jména a čas konce hry. Je to taková smlouva s protihráčem,“ dodává.

Mimochodem, díky druhé jmenované kartě jednadvacetiletý student prý sám poznal jednu krásnou pražskou vyhlídku. A právě takový přesah ze hry do skutečného světa je jádrem Přihořívá. To samozřejmě není prvním počinem, který herní mechanismy využívá k ozvláštnění lidské interakce. Existují například i podobně zaměřené hry s velmi dospělou tematikou. Anebo projekt dvou českých autorek Wanderlost. Stále to však na trhu se stolními hrami zůstává neobvyklým principem. Neobvyklým – a zábavným.

„Sám mám rozehrané dvě partie se známými, kterým jsem hru daroval. Takže skoro vždy, když s nimi trávím čas, na mě čeká něco nepředvídatelného,“ popisuje tvůrce. Podle zvolené karty by tak Mojmír musel jít například objímat stromy v okolí. Anebo rovnou cizího člověka, aby mu zlepšil den. Nebo si s ním pořídit selfie. Každá karta je někdy menším, jindy pořádným vystoupením z komfortní zóny. Však i podtitul Přihořívá hlásá Karetní hra, která ti pomůže vytvořit nové vzpomínky.

Přihořívá vzniklo coby projekt v rámci podnikatelsky zaměřeného studia na České zemědělské univerzitě. Bakalářský program Inovativní podnikání při Provozně ekonomické fakultě neboli Tiimiakatemia Prague je domácí představitel původně finského principu, který dává přednost praktickému přístupu spíš než „nalejvárně“ teoretických znalostí. Ze studentských týmů Tiimiakatemia dělá zakladatele, ředitele a pracovníky různých podniků a projektů.

„Během studia už jsem byl součástí několika projektů. A na začátku školy jsem si za cíl stanovil vytvoření zcela vlastního. Výsledkem je Přihořívá,“ říká Štabla. Vznik hry financoval penězi, které získal jako výsledek jiného studentského podnikání.

Účastníci Tiimiakatemie si totiž své firmy nenechávají jen na papíře nebo v učebnách, ale skutečně s nimi vyrážejí do světa. Právě jako Přihořívá, které si stále můžete pořídit za 420 korun. Do dalšího studia, respektive podnikání, Mojmírovi prý Přihořívá dalo zkušenosti s placenou online propagací, vyjednáváním s distributory a obecně lepší orientaci v oboru e-commerce.

„Vždy ke konci semestru procházíme zkouškami, v průběhu studia máme několik projektů a sami si vybíráme, s jakým k jakému předmětu přijdeme. Díky tomu se vždy dostane mimo naši bublinu a získáme feedback,“ popisuje spojení podnikání a studia Štabla. Jednotliví vyučující předložené počiny komentují podle svých specializací a poskytují podnikavým studentům zpětnou vazbu. Přihořívá se jim podle tvůrce prý velice líbilo.

A co autora i jeho spolužáky čeká dál? „To je jen na nás. Všechny naše projekty jsou stoprocentně v našem vlastnictví,“ odpovídá mladý podnikavec. V případě jeho hry se ale v nejbližší budoucnosti chystá dotisk. „A už teď plánujeme další verzi, kterou bychom podle úspěchu Přihořívá vypustili na trh. Ale zaměřenou na určitá prostředí a skupiny, třeba na párty nebo v rámci vztahů. Princip a poslání by ale byly stejné. Vytvořit nezapomenutelné vzpomínky,“ uzavírá Mojmír Štabla.