Legendární herní simulátor Czech Soccer Manager baví již více než dvacet let. Během nich se okolo této české hry, v níž se vžijete do role manažera fotbalového klubu a vedete svůj mančaft k těm nejlepším výsledkům, vytvořila silná komunita hráčů, která ji pomáhala vylepšovat. Toho si všímali také původní tvůrci, kteří v návaznosti na přetrvávající zájem o Czech Soccer Manager přidali ruku k dílu. A rovnou vydali zcela nový ročník.

O příchodu nového ročníku jednoho z nejslavnějších fotbalových manažerů na trhu se mluvilo již začátkem září, dosud ale nebylo jisté, kdy Czech Soccer Manager 2022 vyjde. Jak ostatně říká pro CzechCrunch programátor a spolutvůrce Petr Vašíček, ani on a jeho kolega, grafik David Mrnuštík, nevěděli, kdy novou verzi vůbec stihnou dodělat.

„S Davidem jsme se dohodli letos v březnu, že do toho půjdeme,“ říká Petr Vašíček. „Pak jsem za ním zaletěl do Malagy, kde bývá, a měli jsme takový pracovní týden, během kterého jsme navrhovali základní menu hry. Na samotné hře jsme pracovali takříkajíc v utajení do tohoto září, pak jsme to trochu propálili,“ doplňuje.

Za necelých devět měsíců proto dvojice nachystala novou verzi, jež se oproti předchozí loňské aktualizaci liší v několika ohledech. Tím nejviditelnějším je grafika, která sice vychází z původního rozhraní, ale je uhlazenější a uživatelsky přehlednější. Dokonce převyšuje i rozlišení 640×480 pixelů, na kterém Czech Soccer Manager historicky fungoval.

Czech Soccer Manager 2022 Foto: Czech Soccer Manager

Renovací prošly také pohárové soutěže, do kterých se každý tým může zapojit – přibyly jihoamerické klubové soutěže (včetně Copa América), mezinárodní soutěže i atraktivní duely v Evropské lize a Lize mistrů. Co se drobnějších vylepšení týče, za zmínku stojí například sledování hráčů, rozšíření zápasových statistik nebo zrychlení hraní nezápasových kol.

Na přebalu hry se pak objevuje hráč olomoucké Sigmy Martin Hála. To, co se naopak zásadně nezměnilo, je hratelnost, pro kterou je Czech Soccer Manager proslavený. „Víme, že je hra oblíbená pro svou hratelnost, proto si nová verze zachovává řadu herních mechanismů z původních verzí,“ doplňuje Vašíček.

A jak už bývá zvykem, opět je hra zdarma ke stažení. Byť je primárně určena pro operační systém Windows, zahrát si ji mohou i uživatelé macOS a Linux. Nejde však o nativní podporu, proto tvůrci proces instalace na Macy a počítače s Linuxem vysvětlují ve videonávodech (macOS, Linux).

Czech Soccer Manager poprvé spatřil světlo světa v roce 1999, kdy se český herní průmysl teprve nadechoval k růstu. Programátor Petr Vašíček a grafik David Mrnuštík ve skromných podmínkách pracovali na jednoduchém fotbalovém simulátoru, který by Čechům přiblížil primárně českou fotbalovou ligu. Hráč by si vybral jeden z dostupných týmů a zkrátka by se choval jako skutečný manažer, akorát ve virtuálním světě bez reálné odpovědnosti.

První vydání ve finální verzi dorazilo v roce 2002 jako freewarový titul, který si mohl kdokoliv stáhnout do počítače a simulovat každodenní strasti, s nimiž se fotbaloví manažeři musí potýkat. Ačkoliv byl v nepravidelných aktualizacích vylepšován o nové ligy včetně editorů týmů a ligových soutěžích, což přišlo v roce 2014, stále se držel devadesátkového herního rozhraní. Ostatně i po loňské aktualizaci se graficky nijak zásadně nezměnil, co se grafiky týče.

Herní komunitě to však ale nevadilo. To, že hra působila po grafické stránce zastarale a nereflektovala aktuální trendy, z ní dělalo kultovní počin se silnou hráčskou základnou. Natolik silnou, že sama komunita přispívala do vývoje hry prostřednictvím předpřipravených scénářů. Tvůrci pak nechali další vývoj hry na autorech modifikací, respektive oddaných hráčích, kteří ji drželi při životě. Nyní ale začíná nová kapitola.