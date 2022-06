V symbióze s vinicemi. Syn slavného českého vinaře Mike Volařík staví v Mikulově nový hotel

Lány vinic, kilometry cyklostezek, relaxační centra a poutavý Svatý kopeček, který láká davy turistů nejen z Česka. Mikulov je ikonickým jihomoravským městem, které má co nabídnout – a ví to i podnikatel, investor a světoběžník Mike Volařík, který pochází ze známé vinařské rodiny Volaříkových. Už před časem se rozhodl, že svůj rodný Mikulov zvelebí o nová stavení, mezi nimiž budou i hotely. Jeden už tam má a letos chce začít budovat další. Takový, který by svou architekturou zapadal do tamější malebné krajiny.

„Mikulov je pro mě místo s jedinečným geniem loci. Chtěl jsem tu proto vytvořit stavbu, která bude oslavovat vinařskou tradici místního kraje v nadčasovém pojetí,“ říká Volařík, kterého s Mikulovem pojí už fungující čtyřhvězdičkový wellness hotel a zároveň rodinné vinařství jeho otce Miroslava. Výsledkem jeho nové aktivity má být butikový hotel s pěti hvězdami, který má svým provedením splynout s okolní přírodou a působit skromným, byť elegantním dojmem.

Nové zázemí, které financuje Volaříkova investiční skupina Volarik Capital, vyroste na severním okraji města, v bezprostřední blízkosti Svatého kopečku, a nabídne čtyřiatřicet pokojů – každý se svou vlastní terasou. Součástí hotelu bude i zahrada s biotopem, podzemní wellness centrum, multifunkční prostor, lounge a hotelová restaurace s otevřenou kuchyní. Stavět se má začít ještě během tohoto roku s tím, že pokud půjde vše podle plánu, dokončeno bude v roce 2024.

Na interiér si tým okolo Volaříka vybral architekty z britského ateliéru Jestico + Whiles, který se mimo jiné podílel i na návrhu resortu Zuri Zanzibar na Zanzibaru, jenž vlastní český miliardář Václav Dejčmar. „V něm má člověk pocit propojení s okolní přírodou a opravdu autentický prožitek toho, že je v Africe a ne v nějakém zaměnitelném hotelovém komplexu,“ říká Volařík k zanzibarskému hotelu, který je pro něj osobně velkou inspirací. I proto sáhl právě po Jestico + Whiles.

Interiér hotelu i jednotlivých pokojů je inspirovaný svislými liniemi, které odkazují na řady vinic. Důraz na vinařství jako takové se propisuje také do použitých materiálů a odstínů, přičemž velkou roli hrají ve vnitřním designu i kamenné prvky (inspirované dnes už zatopeným vápencovým lomem poblíž Mikulova). Interiér bude doplněn také o lokální zeleň a nechybí ani odkazy na koše, do nichž se tradičně sklízely hrozny.

Foto: Jestico + Whiles Pohled do jednoho z pokojů

„Nechtěl jsem vytvořit další moravský skanzen. Naší vizí bylo přenést typické vinařské a lokální prvky do nadčasového interiéru, aby si hosté užili kouzlo Mikulova i v moderním, ale stále útulném pojetí,“ říká podnikatel ke své vizi. Zajímavé je, že například na svítidle, které se má nacházet ve vstupním prostoru do hotelu, se podílela i česká sklářská společnost Preciosa, jež nedávno zazářila na Design Weeku v Itálii, a to se svou „melodickou instalací“.

Vznikající hotel je prvním z celkem čtyř chystaných projektů, které vyrostou na Volaříkem vlastněných pozemcích. Půjde o komplex apartmánových domů, rodinný resort a wellness komplex, opět pod taktovkou Volarik Capital, pod kterou dnes spadá třináct mikulovských apartmánů a zmíněný čtyřhvězdičkový Volarik Hotel.

Skupina bude mimo jiné v horizontu několika měsíců spouštět i investiční fond, který umožní podílet se na výstavbě developerských projektů také externím investorům.